被親戚團團包圍數落 2寶媽氣爆：半夜邊餵奶邊哭

2019-03-25 13:03 聯合新聞網 綜合報導



一名媽媽在臉書上抱怨三姑六婆的冷嘲熱諷，網友看了力挺原Po。示意圖／Ingimage 分享 facebook

媽媽是最辛苦的工作，如果被人這樣數落，你忍的下去嗎？近日，有網友在《爆怨公社》上發文，她是2寶媽因兒子生日邀請親戚來家裡慶祝，豈料親戚趁老公不在，嫌她「不會教兒子」、「家裡有多亂」、「身材走針」，她怒Po抱怨三姑六婆的多嘴。

原Po在《爆怨公社》上發文，前幾天大兒子生日，身為二寶媽的她想著兒子喜歡熱鬧，便邀請幾位親戚來家裡過生日，而她老公因工作繁忙，唱了歌切完蛋糕就在房間忙了，只剩原Po在客廳作戰。

原Po表示，「一人一句，我多麼不會教我兒子、我不應該抱慣寶寶、我家有多亂、我身材有多走樣」，甚至跟原Po說，唱生日快樂歌的影片就別發在臉書了，肚子的肥肉擠得很難看。

委屈的原Po直嗆「忍無可忍那又怎樣，只可以半夜醒來一邊餵奶一邊哭」，親戚還攻擊原Po的長相「說我去整整形更好看」、「不該自然產會鬆」、「餵母乳乳頭會變大變黑」等誇張言論，她怒批「你們這些說話不用本錢的，不知道這些話對一個無助的媽媽有多大的傷害！」

而網友看完紛紛為原Po抱不平，「那些臭老人也只剩那張嘴能用了」、「這些人以後就不要再聯絡了」、「看了拳頭都硬了」、「不哭不哭！有個神隊友才是最重要的事，其餘的不過是路人」、「別難過～妳的小孩又帥又可愛，重點是妳生的喲！別活在別人的嘴裡」、「真是高EQ，是我一定反擊」。