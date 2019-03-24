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邁阿密網賽／五度擊敗球后 謝淑薇獲封巨人殺手

上臉書猛蒐男友的前女友們...到底要怎樣才能做到雲淡風輕？

2019-03-24 09:39聯合新聞網 女人迷提供

當我得知她們的名字，我總是忍不住上 facebook 搜尋，「偷看」她們的照片—...
當我得知她們的名字，我總是忍不住上 facebook 搜尋，「偷看」她們的照片——是不是比我漂亮、比我可愛？是不是身材很好？我的他，當初是喜歡上她哪一點呢？我會看過去他曾在她貼文底下的留言、他們在社群網站上留下的互動，然後開始吃醋。圖片來源/美聯社資料照片
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聊天時，當男友不經意提起前女友，我就會窮追猛打地發問：她是誰？你有多喜歡她？你們怎麼斷聯絡的？久了，他開始對我這樣的行為感到厭煩。「過去的事已經不能改變了啊！」他不耐煩地說。其實，我也討厭這樣的自己。

我和他在一個社交場合認識，現在已經交往一年多了。我們在遇見對方前，都各自交往過 3 任對象。交往過程，不免有些風風雨雨，但整體而言挺順利的，目前也愈來愈穩定。儘管如此，我相當在意他的過去。

他是擅長和女孩打交道的人，無論是戀愛或友誼。他在情場上得心應手，身邊不乏女孩傾慕。若前任不算在內，他也曾和許多女孩曖昧或上床。儘管他現在對我很好，也和前任毫無瓜葛，更沒有對其他女孩做出逾矩的行為，我還是惴惴不安。

聊天時，當他不經意提起「那些女孩」，我就會開始窮追猛打地發問：她是誰？叫什麼名字？你們曖昧多久？你有多喜歡她？最後怎麼斷聯絡的？他通常會據實回答，但久而久之，也對我這樣的行為感到厭煩。（同場加映：【單身日記】我討厭你的前女友）

當我得知她們的名字，我總是忍不住上 facebook 搜尋，「偷看」她們的照片——是不是比我漂亮、比我可愛？是不是身材很好？我的他，當初是喜歡上她哪一點呢？我會看過去他曾在她貼文底下的留言、他們在社群網站上留下的互動，然後開始吃醋。

聽起來很無聊，甚至有點病態。但好像不這麼做、不「確切掌握」些什麼，我就無法心安。好奇心會殺死貓，這是真的。

我們開始因為這件事，有了大大小小的爭執。「過去的事已經不能改變了啊！我現在不是對妳很好嗎？」他這麼說。是啊，他的確已經對我很好了。他騎車帶我去過的地方，遠比她們來得多；對我呵護至極，百般關心，也顯現出他相當重視我。

我覺得這樣的自己，好討厭。妳到底想怎樣？——大概不只他想這麼問我，我也想這麼問自己。我，到底想怎樣？

關係心理學：讓「過去」過去吧！

如果你也像故事裡的主角一樣，非常在意伴侶的過去，甚至經常出現嫉妒的感覺，專擅認知療法與心理學的教授 Robert L. Leahy 為你帶來一些建議：

面對情緒

「嫉妒」情緒很正常，你無須感到羞恥。這是原始人類的渴望，希望自己成為另一半的唯一和永遠，任何競爭都可能被視為當前威脅。

承認你對這件事的疼痛和不舒服。焦慮、憤怒、悲傷或無助，都可能干擾你和另一半的關係。當這些感覺出現時，別將全部情緒都傾瀉給對方，給自己一些舒緩的時間。

前任之所以成為前任，肯定是有原因的。一段關係結束，通常來自於其中一方或雙方認為其已失去意義。因此，關係結束，意味著這件事對你的伴侶來說，也許不是那麼重要了。

處理關係

吃醋時，別以審判眼光和質問語氣來對待另一半，否則他可能會對你的態度感到不舒服。這麼做，只會增加焦慮感，並彼此疏遠。

我們經常想控制另一半的想法或感受，這是一種浪漫的完美主義。但這麼做，只會徒增雙方困擾。

專注於使現在更好：另一半的過去，並不重要，更重要的是你們兩個如何處理現在。質問和指責，都不會讓你們變得更親密。別執著於反思過去，嘗試盡你所能地去愛彼此。過去，就讓它停留在過去吧。

妳愛他，也愛他走過的時光

你現在的氣質裡，藏著你讀過的書，走過的路，愛過的人。——《北非諜影》 (Casablanca)

妳愛上的他，早在遇見妳之前，已走過一段漫漫長路。時光磨去他的稜角，也豐厚他的心懷。

過去，成了他現在的一部分。他的前任，也形塑了某部分的他。

於千萬人之中遇見你所要遇見的人，於千萬年之中，時間的無涯的荒野裏，沒有早一步，也沒有晚一步，剛巧趕上了。——張愛玲

你們不一定相遇在彼此最青春的歲月，卻相愛在命中注定的年華。

妳來的時候，沒趕上他的過去。但妳擁有，他牽起妳手的今天，現在，此刻。

社交張愛玲臉書兩性關係

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