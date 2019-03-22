男友媽要求「全素婚宴」讓她超苦惱 網嘆：重點不是吃素！

2019-03-22 19:38 聯合新聞網 綜合報導



準婆婆因信仰的關係，要求婚宴一定要「全素食」，而讓新娘苦惱不已。示意圖／ingimage 分享 facebook

一名網友表示，最近朋友要結婚了，但準婆婆因為信仰的關係，竟稱「不吃素，會減少福報」，而堅持要辦「全素婚宴」，讓新人傷透腦筋。原PO發文詢問網友意見，沒想到多數人都認為吃不吃素是小事，重點是「婆婆的信仰」才是問題所在！

一名網友在PTT發文表示，一位朋友最近要結婚了，但因為男友的媽媽是一貫道的信徒，而要求婚宴一定要安排「全素食」婚宴，更稱「如果不吃素，福報會減少」，讓該朋友相當苦惱。

文中也提到，朋友與其男友都非素食者，又考慮到並非所有賓客都喜歡吃素，而讓該朋友相當尷尬，不知道該如何是好。原PO將此事分享到網路，並詢問網友「會希望自己的婚禮也是素食嗎？」，尋求網友的建議。

網友見文後，卻率先點出問題所在，多數網友認為，如果原PO的朋友無法接受婆婆的宗教信仰，那還不如不要結婚，「素食事小，信教事大啊」、「吃素不是問題，狂熱宗教信仰才是」、「婚禮事小，嫁進去才可怕」，也有網友抨擊，「到底為什麼一定要聽婆婆的」、「連喜宴都要求了，日後準備被瘋狂洗腦吃素」。

部份網友也提供建議，「辦兩場啊」、「通常都會準備幾桌素的呀，沒必要全素吧」、「分開辦就好啦，你家愛怎麼葷怎麼葷，他家要多素有多素」，也有網友分享「素食婚宴」的經驗，「素宴也蠻好吃的」、「之前吃過一次，食材都用很好，屌打葷食」、「我親人就辦全素，我覺得還好，婚禮過程比較重要」。