親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線缺失改善
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

他拆解瑜、德2字 預言總統大選藍綠變化

挺肚為婚禮忙翻 準新娘婚前2天遭未婚夫分手

2019-03-22 12:09聯合新聞網 綜合報導

一名準新娘因為婚禮籌備事宜與男方意見不同，最後慘遭分手。示意圖／ingimage
一名準新娘因為婚禮籌備事宜與男方意見不同，最後慘遭分手。示意圖／ingimage
分享
台灣人的觀念裡結婚不只是2個人的事，更是雙方家庭的事，也因此常常在籌備婚禮時容易因意見不同而引起紛爭。一名已有身孕的準新娘為了籌備婚禮搞得焦頭爛額，沒想到就在準備登記結婚的前2天未婚夫提分手了，而婚禮籌備就是導致分手的關鍵，這名準新娘還試圖想和好，無奈挽回不成只能徒留傷心。

這名準新娘在臉書「爆怨公社」表示在和未婚夫交往期間，為了他特地從台中北上工作，然後住進他家1年多，這段期間也與男方家人相處融洽。原PO說為了婚禮的事和未婚夫爭吵很多次，而在籌備婚禮事宜上面，她與準婆婆也因為喜餅、戒指、禮車等意見分歧，最後連要選擇10800元或是11800元的菜色，都搞得雙方撕破臉，也因為這件事讓未婚夫說不結婚了。

原PO的媽媽打電話詢問男方理由，並質問肚子裡的孩子怎麼辦？因為手機開擴音，也讓她聽到未婚夫說「如果小孩她要帶，我一個月給7000，她不帶我就自己養」，讓她聽了心如刀割。原PO說「我試著跟他和好，他卻跟我說已經決定了不繼續，還說我媽要求一個月要7000元給我們母子，我心都涼了⋯⋯交往了一年多，沒想過他居然是這樣的人」。

男方媽媽還嗆說小孩生下來給她，不然就走法律途徑，讓原PO母親氣得衝上台北，將她的行李搬回台中，原PO在文末也提醒女生要好好保護自己。許多網友看了都為女方打抱不平，痛罵男方根本就是「媽寶」，還有人鼓勵女方說「加油！這種人嫁進去才是痛苦的開始，離開是對的」、「一輩子的事真的要慎選啊」、「男方很渣欸！他媽媽是雙面人，嫁過去妳也只能一直受委屈！早點看清也好」、「未婚媽媽沒有不好，結了對妳也沒比較好，這樣的男人婚後會更雷，只會更心累」。

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

影／撿孫玩具沒完沒了無奈爆「親切三字經」 網笑噴：不要玩阿公！

2019-03-22 12:00

家有憂鬱的資優孩子，父母了解他們嗎？

2019-03-22 11:51

【食農教育】巧爾／餐桌上的猜猜樂

2019-03-22 06:00

【我愛一個人煮-56】太陽臉／燴飯兩道

2019-03-22 06:00

【弄孫之樂】劉蕗娜／新手爺奶出任務

2019-03-22 06:00

妻子送神祕禮物PS4卻讓他哭了 夫悔悟：不要瞞另一半

2019-03-21 12:44

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／等待

2019-03-21 06:00

【親子教養】藝萱／媽媽，我作弊了

2019-03-21 06:00

【照護心情】洪彩鑾／家有內賊？

2019-03-21 06:00

最好的另一半不必「完美」而是願意做好5件事，把妳放心中第一位

2019-03-21 00:56

【夫妻之間】桑桐／共體時艱

2019-03-20 06:00

【相處之道】採菊／比中頭獎還難？

2019-03-20 06:00

【懷舊之情】高妹妹／吉他社的魔法

2019-03-20 06:00

婚前未登記！新人辦完婚宴秒分手 他質疑：這是騙婚嗎？

2019-03-19 21:33

單親媽收36萬聘金遭酸「賣女兒」 網力挺：她是對的！

2019-03-19 14:18

【生活的風景】陳金鳳／邂逅上帝的調色盤

2019-03-19 06:00

【心情點滴】林思妙／媽媽銀行

2019-03-19 06:00

【師長心情】賴賴／壁虎

2019-03-19 06:00

【我見我思】五毛／幸福是別人手中的氣球

2019-03-18 06:00

【父母心情】古家榕／古怪公主

2019-03-18 06:00

【懷舊之情】邱傑／五西511

2019-03-18 06:00

親子玩耍小心運動傷害 忌單手拉跨肩坐

2019-03-17 12:41

【樂齡學習】伍華英／合唱初登場

2019-03-17 06:00

【父母心情】Albee／孩子比你想的還堅強

2019-03-17 06:00

【心情點滴】吳芳枝／編織溫暖傳遞愛

2019-03-17 06:00

【閱讀生活】朴宰蓮／現在的妳，活在愛裡嗎？

2019-03-16 06:00

【生活趣聞】Brenda Chen／也是報答

2019-03-16 06:00

為家計早出晚歸 父母每天見到孩子只剩簽聯絡簿？

2019-03-15 12:51

《不管媽媽多麼討厭我》：來看童星教你怎麼演戲

2019-03-15 11:40

【生活見聞】劉洪貞／一棵祈禱樹

2019-03-15 06:00

【我愛一個人煮-55】太陽臉／烤雞翅與栗子燒雞

2019-03-15 06:00

【初老心情】遊俠／飛蚊症來襲

2019-03-15 06:00

時代苦難下的滾滾紅塵：林青霞與張曼玉

2019-03-14 15:43

深情又霸氣！媽說不要交窮男友 她喊「我請他當員工」

2019-03-14 13:39

吃平價牛排也幸福…同甘共苦15年 小情侶婚訊感動萬人

2019-03-14 12:31

時代苦難下的滾滾紅塵：秦漢與林青霞

2019-03-14 11:55

身為女人 我很抱歉：最危險的力量與被噤聲的歷史

2019-03-14 10:05

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／五月天太老了？

2019-03-14 06:00

【親子互動】蔡宛芳／溜滑梯和跳跳床

2019-03-14 06:00
看更多

熱門文章

離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30

高雄車站新地貼太母湯 網轟台鐵美學「就是要醜」

2019-03-21 17:06

腎結石照片瘋傳 醫生驚呼：這顆不行了

2019-03-22 10:30

一張圖來了！冬衣不能收 明起大降溫夏天變秋天

2019-03-21 17:03

回憶掰掰！43年「無名子」歇業 復興南路「清粥小菜街」又少一間

2019-03-21 18:47

泰寧退台 感染科醫師真的氣壞了

2019-03-21 20:12

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷 週末北台灣降至13度

2019-03-22 07:32

遇競爭不卑不亢！ 努力堅持做自己的5大生肖

2019-03-21 17:22

妻子送神祕禮物PS4卻讓他哭了 夫悔悟：不要瞞另一半

2019-03-21 12:44

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

2019-03-21 16:32

開放50個漁港釣魚區 琉球漁會：漁民全面反對

2019-03-21 19:35

每日星座運勢／摩羯面對挑戰別猶豫 今日勇敢示愛

2019-03-22 00:00

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

要命設計補破網！將增設斑馬線退縮、庇護島

2019-03-22 00:20

新一點靈B12又出包 成分不足下架39萬瓶

2019-03-21 18:19

獨／曼谷貴婦百貨裡的夢幻下午茶Lady Nara要來了！台灣首店前進信義區

2019-03-21 13:03

宜蘭捕獲大白鯊 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 23:16

濃霧攪局 金門機場航班大亂上千人行程受影響

2019-03-21 22:27

出席倡議＋ 李佳芬：台灣教育學制是華人圈最呆板的

2019-03-21 19:06

台北熱到32.4度 創19年來春分最高溫

2019-03-21 13:23

影／外界批藥比糖便宜 健保署長：聽了很難過

2019-03-21 12:46

注意！永久效期身障手冊換證 只到7月10日

2019-03-21 18:18

南投女子日喝逾2杯咖啡 不喝就劇烈頭痛

2019-03-21 16:46

斑馬線退縮 六都僅台北、台南未施作

2019-03-22 00:42

今日限定！韓國人氣吉那圈天母店開幕買一送一

2019-03-21 14:58

新聞眼／行人不該死在斑馬線上

2019-03-22 00:45

棄竹科高薪做行銷三年終領40K 網嘆：怎娶老婆

2019-03-21 16:59

宜蘭遭捕大白鯊1屍16命 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 17:25

大數聚╱30歲還沒第一桶金？一定要改變的3大理財觀念

2019-03-21 15:43

轉型營運成功 高捷員工平均加薪2.7%

2019-03-21 19:10

高鐵敬老愛心票 今起可手機、售票機取票

2019-03-21 15:37

台東春遊優惠再加碼 住宿第二晚補助500元

2019-03-21 12:49

失智症最新數據公布 台北市失智資源量多卻最不充足

2019-03-21 15:28

賣場變精品店？十大讓網友買到瘋掉也要換到的集點商品

2019-03-21 15:27

小孟塔羅：職場人要看！2019 被挖角指數

2019-03-22 09:50

是你嗎？5位發票千萬得主尚未現身 都在雙北消費

2019-03-22 11:24

陀螺達人快閃義演 林森海為創世植物人募款

2019-03-21 14:53

統一發票107年末期千萬特別獎 5張待兌領

2019-03-22 11:01

交部邀六都檢討斑馬線退縮 學者指道路設計應全面體檢

2019-03-22 07:17

行人很多時 開車族：目測離3公尺易有爭議

2019-03-22 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top