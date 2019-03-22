挺肚為婚禮忙翻 準新娘婚前2天遭未婚夫分手

2019-03-22 12:09 聯合新聞網 綜合報導



一名準新娘因為婚禮籌備事宜與男方意見不同，最後慘遭分手。示意圖／ingimage 分享 facebook 台灣人的觀念裡結婚不只是2個人的事，更是雙方家庭的事，也因此常常在籌備婚禮時容易因意見不同而引起紛爭。一名已有身孕的準新娘為了籌備婚禮搞得焦頭爛額，沒想到就在準備登記結婚的前2天未婚夫提分手了，而婚禮籌備就是導致分手的關鍵，這名準新娘還試圖想和好，無奈挽回不成只能徒留傷心。

這名準新娘在臉書「爆怨公社」表示在和未婚夫交往期間，為了他特地從台中北上工作，然後住進他家1年多，這段期間也與男方家人相處融洽。原PO說為了婚禮的事和未婚夫爭吵很多次，而在籌備婚禮事宜上面，她與準婆婆也因為喜餅、戒指、禮車等意見分歧，最後連要選擇10800元或是11800元的菜色，都搞得雙方撕破臉，也因為這件事讓未婚夫說不結婚了。

原PO的媽媽打電話詢問男方理由，並質問肚子裡的孩子怎麼辦？因為手機開擴音，也讓她聽到未婚夫說「如果小孩她要帶，我一個月給7000，她不帶我就自己養」，讓她聽了心如刀割。原PO說「我試著跟他和好，他卻跟我說已經決定了不繼續，還說我媽要求一個月要7000元給我們母子，我心都涼了⋯⋯交往了一年多，沒想過他居然是這樣的人」。

男方媽媽還嗆說小孩生下來給她，不然就走法律途徑，讓原PO母親氣得衝上台北，將她的行李搬回台中，原PO在文末也提醒女生要好好保護自己。許多網友看了都為女方打抱不平，痛罵男方根本就是「媽寶」，還有人鼓勵女方說「加油！這種人嫁進去才是痛苦的開始，離開是對的」、「一輩子的事真的要慎選啊」、「男方很渣欸！他媽媽是雙面人，嫁過去妳也只能一直受委屈！早點看清也好」、「未婚媽媽沒有不好，結了對妳也沒比較好，這樣的男人婚後會更雷，只會更心累」。