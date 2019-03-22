親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線缺失改善
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

避開清明掃墓車潮 連假前一周假日國道7折收費

他拆解瑜、德2字 預言總統大選藍綠變化

家有憂鬱的資優孩子，父母了解他們嗎？

2019-03-22 11:51聯合新聞網 BabyHome

【作者：許嬰寧 心理師】

「我看他好像有心事，但我問他他也不說。」

「奇怪，只是說他一句，他就很不高興似的…」

「這孩子一天到晚說我沒有讚美他，到底要讚美到什麼程度？」

分享

優秀的孩子，怎麼看起來有點鬱鬱寡歡？

如果你覺得優秀的孩子，沒什麼好憂鬱的，那就表示你很難走進他的心了。

因為你不知道優秀的背後有多少壓力、有多少說不出來的困難，而且也表示，你以為優秀的成就就可以換來開心滿足的感受。

事實上，即使你沒有說出來「你有什麼好憂鬱的？」他也會感覺得到。所以當孩子感覺低落、難受的時候，自然就會很難向你開口求助，因為，他覺得你不懂他。

孩子的優秀絕對不是這一兩天才發生，而是長期累積下來的努力，換來種種外顯的條件和可測量的成績，顯現出孩子在各方面有超出其他人的表現。也就是說，孩子應該已經努力了好長一段時間，可能是好幾年的時間，讓他摸索著、找到方法，去讓自己突破、讓自己和別人競爭、讓自己回家可以拿出傲人的成績單。

但越是專注於個人突破，越渴望優秀表現的孩子，越容易得失心重。

等到他們習慣追逐表現，習慣競爭，習慣比較和被比較，也就習慣了自己的定位是建立在成就上，自己的價值是綁在別人的目光上，自己的安全感是源自有沒有像外界所期待的那樣。

他心裡面想著：

「我做得到，才是好的。」

「我做得比以前好，才是對的。」

「我做得比別人好，是應該的。」

那麼，相反的是什麼？

「我做不到的話（會被問：為什麼？不是教過你了？），是不好的。」

「我沒有進步的話（會被問：為什麼？你明明可以更好！），是不對的。」

「我做得比別人差的話（會被問：為什麼？你哪裡不會？），是不應該的。」

事實上，很多「為什麼」會讓孩子害怕。

我們要特別小心問孩子「為什麼」，因為問的時機不當的話，「為什麼」會聽起來像是一種否定，像是「怎麼可以？」又像是「怎麼會這樣？」，意思是你不理解，你無法接受等。

優秀的孩子反而容易感覺憂鬱，因為：

他只能更好，不能持平。持平大概是不夠努力的意思。

他的做不好都需要有原因，但天曉得，有時候就真的沒有原因

更好的盡頭在哪裡？連他自己都不知道。

他身邊很難有朋友，因為朋友也都會成為父母比較的對象

所有跟成就無關的娛樂，都是不正常的浪費時間，他沒有娛樂。

我的優秀是來自父母的栽培，花錢花力而來，不可以忘恩負義。

如果你是這樣優秀的孩子，他的16歲剛考上高中，就要準備大學，他的19歲剛考上大學，又要準備研究所，你是他的話，會不會覺得很累？

「為什麼很累？」

這樣問，又讓關係更難靠近了。不如試試這個：

「沒關係，你比較想要做什麼？」



【延伸閱讀】

為家計早出晚歸，父母每天見到孩子只剩簽聯絡簿？

邊寫功課邊落淚大叫！六步驟教爸媽提升孩子的抗挫力

憂鬱
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

挺肚為婚禮忙翻 準新娘婚前2天遭未婚夫分手

2019-03-22 12:09

影／撿孫玩具沒完沒了無奈爆「親切三字經」 網笑噴：不要玩阿公！

2019-03-22 12:00

【食農教育】巧爾／餐桌上的猜猜樂

2019-03-22 06:00

【我愛一個人煮-56】太陽臉／燴飯兩道

2019-03-22 06:00

【弄孫之樂】劉蕗娜／新手爺奶出任務

2019-03-22 06:00

妻子送神祕禮物PS4卻讓他哭了 夫悔悟：不要瞞另一半

2019-03-21 12:44

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／等待

2019-03-21 06:00

【親子教養】藝萱／媽媽，我作弊了

2019-03-21 06:00

【照護心情】洪彩鑾／家有內賊？

2019-03-21 06:00

最好的另一半不必「完美」而是願意做好5件事，把妳放心中第一位

2019-03-21 00:56

【夫妻之間】桑桐／共體時艱

2019-03-20 06:00

【相處之道】採菊／比中頭獎還難？

2019-03-20 06:00

【懷舊之情】高妹妹／吉他社的魔法

2019-03-20 06:00

婚前未登記！新人辦完婚宴秒分手 他質疑：這是騙婚嗎？

2019-03-19 21:33

單親媽收36萬聘金遭酸「賣女兒」 網力挺：她是對的！

2019-03-19 14:18

【生活的風景】陳金鳳／邂逅上帝的調色盤

2019-03-19 06:00

【心情點滴】林思妙／媽媽銀行

2019-03-19 06:00

【師長心情】賴賴／壁虎

2019-03-19 06:00

【我見我思】五毛／幸福是別人手中的氣球

2019-03-18 06:00

【父母心情】古家榕／古怪公主

2019-03-18 06:00

【懷舊之情】邱傑／五西511

2019-03-18 06:00

親子玩耍小心運動傷害 忌單手拉跨肩坐

2019-03-17 12:41

【樂齡學習】伍華英／合唱初登場

2019-03-17 06:00

【父母心情】Albee／孩子比你想的還堅強

2019-03-17 06:00

【心情點滴】吳芳枝／編織溫暖傳遞愛

2019-03-17 06:00

【閱讀生活】朴宰蓮／現在的妳，活在愛裡嗎？

2019-03-16 06:00

【生活趣聞】Brenda Chen／也是報答

2019-03-16 06:00

為家計早出晚歸 父母每天見到孩子只剩簽聯絡簿？

2019-03-15 12:51

《不管媽媽多麼討厭我》：來看童星教你怎麼演戲

2019-03-15 11:40

【生活見聞】劉洪貞／一棵祈禱樹

2019-03-15 06:00

【我愛一個人煮-55】太陽臉／烤雞翅與栗子燒雞

2019-03-15 06:00

【初老心情】遊俠／飛蚊症來襲

2019-03-15 06:00

時代苦難下的滾滾紅塵：林青霞與張曼玉

2019-03-14 15:43

深情又霸氣！媽說不要交窮男友 她喊「我請他當員工」

2019-03-14 13:39

吃平價牛排也幸福…同甘共苦15年 小情侶婚訊感動萬人

2019-03-14 12:31

時代苦難下的滾滾紅塵：秦漢與林青霞

2019-03-14 11:55

身為女人 我很抱歉：最危險的力量與被噤聲的歷史

2019-03-14 10:05

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／五月天太老了？

2019-03-14 06:00

【親子互動】蔡宛芳／溜滑梯和跳跳床

2019-03-14 06:00
看更多

熱門文章

離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30

高雄車站新地貼太母湯 網轟台鐵美學「就是要醜」

2019-03-21 17:06

腎結石照片瘋傳 醫生驚呼：這顆不行了

2019-03-22 10:30

一張圖來了！冬衣不能收 明起大降溫夏天變秋天

2019-03-21 17:03

回憶掰掰！43年「無名子」歇業 復興南路「清粥小菜街」又少一間

2019-03-21 18:47

泰寧退台 感染科醫師真的氣壞了

2019-03-21 20:12

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷 週末北台灣降至13度

2019-03-22 07:32

遇競爭不卑不亢！ 努力堅持做自己的5大生肖

2019-03-21 17:22

妻子送神祕禮物PS4卻讓他哭了 夫悔悟：不要瞞另一半

2019-03-21 12:44

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

2019-03-21 16:32

開放50個漁港釣魚區 琉球漁會：漁民全面反對

2019-03-21 19:35

每日星座運勢／摩羯面對挑戰別猶豫 今日勇敢示愛

2019-03-22 00:00

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

要命設計補破網！將增設斑馬線退縮、庇護島

2019-03-22 00:20

新一點靈B12又出包 成分不足下架39萬瓶

2019-03-21 18:19

獨／曼谷貴婦百貨裡的夢幻下午茶Lady Nara要來了！台灣首店前進信義區

2019-03-21 13:03

宜蘭捕獲大白鯊 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 23:16

濃霧攪局 金門機場航班大亂上千人行程受影響

2019-03-21 22:27

出席倡議＋ 李佳芬：台灣教育學制是華人圈最呆板的

2019-03-21 19:06

台北熱到32.4度 創19年來春分最高溫

2019-03-21 13:23

影／外界批藥比糖便宜 健保署長：聽了很難過

2019-03-21 12:46

注意！永久效期身障手冊換證 只到7月10日

2019-03-21 18:18

南投女子日喝逾2杯咖啡 不喝就劇烈頭痛

2019-03-21 16:46

斑馬線退縮 六都僅台北、台南未施作

2019-03-22 00:42

新聞眼／行人不該死在斑馬線上

2019-03-22 00:45

今日限定！韓國人氣吉那圈天母店開幕買一送一

2019-03-21 14:58

棄竹科高薪做行銷三年終領40K 網嘆：怎娶老婆

2019-03-21 16:59

宜蘭遭捕大白鯊1屍16命 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 17:25

高鐵敬老愛心票 今起可手機、售票機取票

2019-03-21 15:37

大數聚╱30歲還沒第一桶金？一定要改變的3大理財觀念

2019-03-21 15:43

轉型營運成功 高捷員工平均加薪2.7%

2019-03-21 19:10

台東春遊優惠再加碼 住宿第二晚補助500元

2019-03-21 12:49

失智症最新數據公布 台北市失智資源量多卻最不充足

2019-03-21 15:28

小孟塔羅：職場人要看！2019 被挖角指數

2019-03-22 09:50

賣場變精品店？十大讓網友買到瘋掉也要換到的集點商品

2019-03-21 15:27

是你嗎？5位發票千萬得主尚未現身 都在雙北消費

2019-03-22 11:24

統一發票107年末期千萬特別獎 5張待兌領

2019-03-22 11:01

陀螺達人快閃義演 林森海為創世植物人募款

2019-03-21 14:53

【弄孫之樂】劉蕗娜／新手爺奶出任務

2019-03-22 06:00

交部邀六都檢討斑馬線退縮 學者指道路設計應全面體檢

2019-03-22 07:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top