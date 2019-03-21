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妻子送神祕禮物PS4卻讓他哭了 夫悔悟：不要瞞另一半

2019-03-21 12:44聯合新聞網 綜合報導

PS4示意圖。圖／爆廢公社
PS4示意圖。圖／爆廢公社
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男網友最後還是決定向老婆坦承過錯，把新買的PS4退貨。男網友留言。圖／翻攝自爆廢...
男網友最後還是決定向老婆坦承過錯，把新買的PS4退貨。男網友留言。圖／翻攝自爆廢公社
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一般人收到禮物都會覺得開心，但也有人會感到五味雜陳。一名男網友近日在臉書社團《爆廢公社》發了一篇勸世文，坦承自己偷偷挪用私房錢買PS4遊樂器，卻反被老婆的好意將了一軍，淚訴「奉勸各位...買想要的東西，一定不要瞞著另一半」。

這名男網友表示，自己每個月都固定要交一筆錢給妻子，作為買玩具、模型的基金。若需要使用，就必須向老婆報備。其實在去年他就用私下偷存的私房錢買PS4，悄悄地藏在書桌下。沒想到，妻子在昨天傳了則驚喜訊息，「我用基金幫你買了個你夢寐以求的玩具」當他一開箱，見到同款的PS4時，驚喜瞬間變成驚嚇，為之前的行為感到懊悔，不爭氣地流下淚來。

雖然兩台PS4是同款的，但男網友自己偷買的是白色款，老婆送的卻是黑色款。他分析兩種處理重覆機型的下場，把新的偷偷賣掉一定會被發現，賣二手的價格又會跌價，最後還是決定向老婆坦承過錯，把新買的PS4退貨。他除了鼓起勇氣說「我已經準備好面對今晚的炮火了」，仍不忘提醒其他男性網友「今天晚上請勇敢的向另一半坦白偷買了什麼吧」！

看完這篇勸世文後，許多網友紛紛安慰，「祝福你可以看到明天的太陽」、「祈禱你平安無事」。但也有網友不認同的做法，「既然要騙就騙到底，為了一台PS4，毀了老婆對你的信任不划算」、「當然要賣舊的啊，就當損失個幾千塊而已，以後還能繼續收到驚喜」。

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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