婚前未登記！新人辦完婚宴秒分手 他質疑：這是騙婚嗎？

2019-03-19 21:33 聯合新聞網 綜合報導



朋友辦完婚宴後還陸續買車買房，不料兩人同居不到一個月竟閃電分手，讓網友非常傻眼。示意圖／ingimage 分享 facebook

「這樣算是騙婚嗎？」，一名網友發文表示，朋友最近盛大舉辦婚宴，雖然兩人還沒進行登記，卻高調跑去度蜜月，還陸續買了房子和車子。不料，兩人同住不到一個月，竟因個性不合而分手，女方直接搬回娘家住，男方則背了一屁股的貸款，讓網友不禁質疑，「辦婚宴前不登記，是不是很沒保障？」

一名網友在PTT發文表示，朋友是一對情侶，前陣子盛大舉辦婚宴後，還陸續去度蜜月、買房買車。沒想到兩人同住不到一個月，卻因雙方個性不合而鬧分手，因為兩人還沒進行結婚登記，女方便直接搬回家住，兩人已形同陌生人。

離奇的發展也令原PO驚呆，他也忍不住懷疑，「這樣算是騙婚嗎？男生房貸要繳下去還是不繳？辦婚宴前不登記是不是很沒保障？」，原PO認為這樣的發展，不僅新人雙方難堪，連婚宴的賓客都有「被騙紅包」的感覺。他也在留言區補充，朋友都是辛苦賺錢的上班族，而且目前好像都各自找到了新對象，讓他驚恐不已。

對此，網友則認為早已見怪不怪，「真的很多都這樣，身邊也有幾對」、「在現代很正常，朋友的朋友和交往八年女友結婚，半年後閃離，各自都抓到偷吃」，部分網友則認為沒登記比較好，「如果就這樣分手才是好事，真的登記了要離婚就沒那麼容易」、「總比登記了後悔，才發現離婚問題一堆的好」。