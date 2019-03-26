再這樣下去 將消磨光與孩子的親子關係...

2019-03-26 12:10 聯合新聞網 MamiBuy



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肯定、尊重、支持、稱讚

孩子如果還是挑不出來的話，「這個我們家沒有，拿這個就好了。」我會幫他們做決定，這當中曾有好幾次，禮物是照我的想法來挑的。

早上我得趕著上班，所以在前一天晚上，我會事先準備好孩子明天的衣服。看了天氣預報後，把適合的衣服用自己過時的品味來搭配，兒子早早就明白贏不了媽媽，總是乖乖穿我準備的衣服。可是女兒卻不是，只要不合她的意，每天早上都嚷著不要穿那些衣服，有時候還會先穿好別的衣服。

在我看來，穿女兒挑的那些衣服出去的話，不是感冒就是會中暑，有時衣服顏色看起來也不搭，但女兒還是執意要穿自己選的衣服。我總是喊著「小孩子跟媽媽爭什麼」、「 還不脫掉 」等話。如果女兒繼續堅持的話，我甚至還會強行把衣服脫掉。

孩子緊抓著衣服，而我又堅持脫掉，那衣服會怎樣呢？沒錯，我家裡有很多撕爛的衣服，就算孩子不喜歡，我仍舊罵著﹁這麼固執到底是像誰﹂，然後 強行套上我挑的衣服。從頭到腳把顏色配好，頭髮梳得整整齊齊，再綁上各種蝴蝶結和髮圈。

我家有很多依我的喜好買的髮飾和髮圈，女兒臉蛋小巧又標緻，我喜歡把她的頭髮全往上梳成一束，再綁上各種顏色的髮圈和蝴蝶結，我覺得這樣很漂亮。





在旁邊看著的兒子會說：

「 媽媽，沒有人像妹妹這麼漂亮了吧？真的很漂亮！ 」

但女兒卻嘟著嘴耍性子，說袖口不合或衣服卡卡的不舒服，有各式各樣的理由。「那裡不合？妳兩隻眼睛仔細看，明明就很合身？」、「哪有卡卡的？都可以裝兩個人了。」我會不斷的指責、嘮叨。

女兒應該是覺得想要穿喜歡的衣服是不可能的了，於是把頭上的橡皮筋全拿了下來，對著鏡子自己把頭髮綁得斜斜的。該去上班的我，即便沒時間依然火大的幫她重綁。我拿著梳子大力的梳，粗魯的抓著頭髮，邊綁邊說：

「 都怪妳，我上班要遲到了！ 」

聽到這些話孩子只會更生氣，每天早晨，家裡總是像戰場一樣。

以這樣一早就生氣的狀態去學校，女兒的學校生活還會開心嗎？因此她三天兩頭的缺席，當時我不理解女兒為何會這樣，只覺得她是不聽話又固執的小孩、問題兒童，學了 教練式輔導 後，我才明白女兒當時為何有這樣的行為。

我家的孩子連去旅行時，都不曾說出自己的想法，因為我認為「孩子懂什麼？大人帶著，小孩乖乖跟著就好了」，所以未曾想過要問孩子的意見。學了教練式輔導後，我才知道詢問孩子想去哪裡有多重要。想去山上，還是海邊呢？要在國內玩，還是出國玩呢？即使是再簡單不過的事，也應該從小就要給予孩子選擇的機會。

補習為什麼對孩子不好呢？幫助孩子學習的補習並不壞，但是沒有選擇的補習就是壞的，我是這樣送孩子去補習班的。





「你數學競賽沒拿到金牌吧？去上數學補習班。」

「上了中學後，聽說美術成績也會包含在成績評估中，所以你去上美術補習班。」

「總要理解一下我們國家的文化才行吧？去學傳統樂器。」

「直笛也要吹得好才行，這次假期去參加直笛營吧！」

「掉進水裡得要浮得起來，游泳也要學學。」

「聽說溜冰也很不錯，這個冬天就學一下吧！」

「滑雪可以一家人一起去，看來也不賴，滑雪也要學。」

我家兩個孩子總是忙碌的被各種課程追著跑，不曾放下重擔好好的玩，然而要他們學那麼多東西，我卻從未問過他們的想法。 我覺得需要的事，才不管他們想什麼，只要照做就好。

可是，我為何要做出這樣無理的要求？ 這些都是我小時候特別想做，但因為沒有錢或條件不允許，而留下的遺憾。特別是對鋼琴，我更有段心痛的回憶。

教育大學的學生需要學會在小學課程中的所有科目，所以鋼琴是音樂課必修的課程。但我是到國、高中時期才第一次看到鋼琴，因此對我來說要演奏鋼琴真的很難。在大學一年級時，音樂課成為我最討厭的時間，雖然我整個學期都不停的練習考試的歌曲─「國歌」，但我得到的分數卻只有 D 而已。這慘痛的經驗，讓我對鋼琴產生了遺憾，下定決心「 以後我生了孩子，一定要讓他們學琴 」。

因此，我家孩子在讀小學之前就開始學琴了，孩子對鋼琴有沒有興趣、有沒有才華都不重要，我認為不管什麼只要認真去做，一定會成功。兩個孩子除了週末之外，整個星期都要去上鋼琴班，一天都沒有例外，但到二、三年級時，孩子們開始向我抱怨：

「 媽媽，我可以不上鋼琴課嗎？我討厭彈鋼琴，只要一去上課，就覺得喘不過氣好像要吐了，可以不彈鋼琴嗎？ 」

「 少說廢話，給我認真彈，彈著彈著就會喜歡了，你以後會感謝媽媽的！ 」我總是這麼說。

我後來才知道孩子大部分的時間都沒有去上鋼琴課，而是跑出去玩了。我把兩個孩子叫來我面前坐好，用威脅的語氣對他們說：

「你們給我聽好，媽媽以前住的地方沒有鋼琴，你們是因為好命有我這個媽媽，才能看到鋼琴、摸到鋼琴，這可是要花大錢才能學的才藝，要懂得感謝。鋼琴你們至少要學到小學畢業，以後鋼琴補習班要是再缺課，就不准給我回家，知道了嗎？」

於是孩子只好勉強繼續學，當中他們還拿過全國大賽的獎盃，直到小學畢業那年才停止。但從那天之後，兩個孩子再也沒有坐到鋼琴前，每天彈著不想學的樂器，孩子的壓力有多大啊？ 我是多麼愚笨無知的母親，現在一想起來，在孩子面前都抬不起頭。

因為鋼琴是無法隨身帶著向他人炫耀才藝，所以我還讓孩子另外學了可以攜帶的樂器。兒子是單簧管，女兒是長笛，兩個一起演奏看起來多麼賞心悅目啊！我要他們學到中學畢業為止，這當中兒子參加全國的單簧管比賽，還拿了獎。兩個孩子合奏再加上我的鋼琴伴奏，我們也曾出席家族音樂會。在教會裡甚至還加入丈夫，全家人一起獻上聖歌表演。看了當時的照片，裡頭只有我是笑著的，丈夫和兩個孩子都深鎖著眉頭，那長笛還有單簧管現在不曉得放到哪裡，再也找不到了。

勉強兩個孩子做不想做的事，不但花錢、浪費時間，連親子關係都消磨掉了， 請各位父母問問你們的子女：

「你上的那個補習班，是你想要上的嗎？還是逼不得已才去的呢？」

勉強孩子補習，不僅讓各位花了錢、浪費了時間，消磨了親子關係之外，甚至毀壞孩子想學習的大腦，希望各位能牢記這件事。

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本文擷取自 「媽媽的悔過書：我是最成功的老師，卻是最失敗的母親，一位校長媽媽沉痛的真實自白。」 ，由 采實文化 授權轉載