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六都多達9萬間房屋賣不掉！9成以上是這兩種房子

單親媽收36萬聘金遭酸「賣女兒」 網力挺：她是對的！

2019-03-19 14:18聯合新聞網 綜合報導

單親媽開口要36萬的聘金和12萬的餅錢，讓男方家長怒轟是在「賣女兒」。示意圖／聯...
單親媽開口要36萬的聘金和12萬的餅錢，讓男方家長怒轟是在「賣女兒」。示意圖／聯合報系資料照片
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結婚禮俗多，其中又以聘金和嫁妝，最令新人頭大。一名女網友表示，自己已懷胎10週，近期開始和男友討論婚事，但因自己媽媽要求「聘金36萬、餅錢12萬」，而讓準婆婆怒酸是在「賣女兒」，雙方的婚事也陷入僵局，讓女網友不知該如何是好。

女網友在臉書匿名粉專《靠北婚姻》發文，她表示自己是單親家庭，由母親獨力撫養長大，目前是月領28K的上班族，與開店做小生意的男友已交往一年。過年前，意外發現自己懷孕10週，男友得知消息後，也堅持要將孩子生下來，並開始與雙方家長談論婚事。但原PO的母親聽到後，卻因擔心兩人交往不久、不夠認識對方，而不贊同兩人結婚，更希望原PO將孩子拿掉。

好不容易雙方態度軟化，準備開始談婚事時，單親媽卻開口要「聘金36萬、餅錢12萬」，且聘金全由她保管，以備不時之需。男方家長一聽傻眼，準婆婆更怒酸根本是在「賣女兒」，雙方鬧得不歡而散。對此，男友也對原PO表示，他接受聘金的要求，但卻害怕以後女方會被他人說嫌話，而有所顧慮。

雙方聘金談不攏，也讓婚事陷入僵局，而原PO被夾在兩方之間，也不知該如何是好。她在文中寫道，她能理解母親擔心的理由，也能了解男友家的難處，也希望雙方能和平相處，她也無奈感嘆，「頓時能明白產前憂鬱，肚子在我身上，在這樣拖下去真的都不用結婚了」。

網友看見貼文後，卻一面倒支持原PO母親的做法，「單親媽媽叫妳結婚前多考慮，是很有說服力的身分。講難聽點妳婚姻失敗，還是妳媽要幫妳擦屁股」、「媽媽要的絕對不是36萬，媽媽要的是幫妳爭取更多的保障！」，部份網友也抨擊男方，「36萬就能渲染成賣女兒，這樣的人妳也敢托付終生？」、「36萬都不願意，真的要好好思考，因為未來養小孩的開銷更大」。

聘金結婚婚姻婆婆
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