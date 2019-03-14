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吃平價牛排也幸福…同甘共苦15年 小情侶婚訊感動萬人

2019-03-14 12:31聯合新聞網 綜合報導

這對從國中開始交往的情侶，經過15年後終於修成正果，並重回國中校園拍攝婚紗照。 ...
這對從國中開始交往的情侶，經過15年後終於修成正果，並重回國中校園拍攝婚紗照。 圖擷自臉書不公開社團「爆廢公社」
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一名女網友3年前在臉書分享與男友交往12年的故事，儘管男方曾因家境不佳，多次無法遵守與女方的約定，但兩人仍一路相互扶持，堅定不移的愛情閃瞎眾多網友。如今女網友再度現身，並捎來喜訊，他們將在本月步上紅毯另一端，兩人的不離不棄也感動大批網友，紛紛獻上祝福。

李姓女網友2016年在臉書不公開社團「爆廢公社」發文，道出她與男友從國三開始交往後的心酸與甜蜜。她說男友曾兩度失約，第一次是相約考同間高中，男方顧及家中經濟狀況，最後選了能為他安排穩定工作的另一間學校；第二次是規劃高中畢業後出外旅行，但男友的媽媽被檢查出腦瘤，他為了籌醫藥費和家中為方便母親行動的裝潢費，只能忍痛放棄。

「我們並沒有因為這樣分開。」李姓網友說，為了幫男友省下一點裝潢費，在18歲生日時在他家當了一周的油漆工，生日當天男友也擠出一點錢為她慶生，雖然只是吃平價牛排，當時的她仍覺得很幸福。

上了大學後，兩人開始有計畫的存錢，目標是25歲時擁有車子和房子。李姓網友表示，畢業後男方從事軍職，收入比她多，也會幫她理財，即使省吃儉用，仍把她當小公主、甚至女兒般照顧，雖然一年只規劃一次旅行，也覺得格外有意義。

當時李姓網友分享心情，「想要得到幸福，那就一定要有人願意堅持！我現在真的覺得最幸福的事，就是願意和另一半同甘共苦，一起一步一步走向你們共同規劃的藍圖。」而3年後的現在，她再度回到「爆廢公社」宣布好消息，「這次不再失約，十天後，我們要結婚了！」，並大方分享他們重回國中校園拍攝的婚紗照。

看到這對相伴15年的情侶修成正果，數萬網友按讚、直呼「感動」，恭喜留言不斷，還有人稱讚他們交往的過程如同電影一般，祝福他們「一定要幸福一輩子」。

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