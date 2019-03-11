溫柔勸退兒子女兒 婆婆手術指名媳婦請假照顧

2019-03-11 13:40 聯合新聞網 綜合報導



婦人因需開刀住院，術後需有人24小時照顧，直接要求媳婦請假照顧。圖／ingimage提供 分享 facebook 一位老婦人因開刀住院，術後需有人24小時照顧，但她對兒子、女兒和媳婦住院陪伴的要求差很大。老婦人先對兒子、女兒溫柔的說「你們就好好上班顧小孩，有空再來看我就好」，然後很嚴肅的轉向媳婦說「妳到底是請好假了沒，我開刀不能沒人照顧，妳不請假照顧我，是要我死唷」，原po大嘆「別人的女兒就不是人」。

一位病房護理師在「爆怨公社」po文分享讓她「白眼翻到屁眼，整整翻三圈還回不來」的故事。原po表示這位要開刀的老婦人有兒子、女兒和媳婦陪同辦理住院，因為術後需有人24小時照顧，她直接要求媳婦請假陪伴，但媳婦小聲回應說「禮拜三才有休假」，可能是媳婦的答案讓老婦人不滿意，她又提高音量說「家裏長輩要開刀，妳不先把假請好，這樣誰要照顧我，就丟我在醫院自生自滅好啦」。

原po說媳婦隨後有提可以請看護之類的建議，老婦人馬上暴跳如雷說「看護，妳是要出錢，做人不可以這樣，我要開刀，妳還只顧自己要上班」，一直喋喋不休講不停。這時，老婦人的兒子辦完住院手續回來，被指責的媳婦臉上表情頓時輕鬆下來感覺解脫不少，隨即又皺起眉頭。原po見狀大嘆「別人的女兒就不是人」，更表示如果自己婚後有這樣的婆婆，會先請一個看護給她，然後再跟她翻臉。

網友看完po文後為媳婦打抱不平說「因為媳婦是免費的瑪麗亞」、「自私的婆婆會做的事」、「這種時候我會飆老公跟小姑，誰的媽媽誰自己去顧」，有網友大嘆「感覺這社會好婆婆剩不到10%吧」，更有網友跳出來說「我婆婆對我就很好」。