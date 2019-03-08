朋友年花24萬「喝茶」好傻？ 網友反推：交女朋友會花更多

2019-03-08 16:38 聯合新聞網 綜合報導



朋友一年會花將近24萬去「買茶喝」，讓網友不禁懷疑「把錢花在喝茶上會很傻嗎？」示意圖／ingimage 分享 facebook

不少男性都會選擇「喝茶」，來滿足自己的身理需求。一名網友表示，朋友平均每個月都會花2萬去「買茶」，一年下來就花了將近24萬在喝茶上，讓他不禁懷疑，「把錢花在喝茶上會很傻嗎？」

「喝茶」也就是買春的另一種說法，一名網友在PTT發文表示，自己的朋友平均每個月會花2萬元在喝茶上，一年下來就噴了快24萬元，而且聽說朋友的經驗相當豐富，早已突破200人斬的大關。原PO聽到後卻覺得五味雜陳，便詢問網友意見，「聽起來有點莫名的崇拜他，但他這樣浪費錢是不是滿傻的？」

對此，許多網友都認為原PO的友人其實很聰明，「不會啊！有需求花錢解決哪裡傻」、「你交女朋友會花更多」、「交女友CP值更低」，不少網友也開始分析，「以感情來說很傻，以經濟來說超值」、「交女友送個香奈兒包就15萬下去了」、「比遊戲課金和抖內好」、「比拿去抖內奶妹台聰明800倍」。

也有網友持反對意見，「真的是滿浪費錢的，也太饑渴」、「一個月兩萬是多常喝」、「很傻，24萬可以買一尊高級的日本orient工業的性愛人偶了」，部分網友則認為，怎麼花錢是自己的事，「他爽就好啊」、「帶給他快樂就是不浪費」、「負擔得起當然沒問題」。