35K處女座單身男徵結婚對象！一個月只給1500 網酸：用租的？

2019-03-08 14:18 聯合新聞網 綜合報導



男同事表示一個月只願意花1500元在伴侶身上，遭到網友瘋狂吐槽。示意圖／ingimage 分享 facebook

一名網友發文表示，81年次的男同事遭父母催婚，便希望大家介紹以結婚為前提的女生給他認識。然而當他被問到，「一個月願意花多少錢在伴侶身上時」，男同事竟回答「1500元」，讓在場所有人都無言以對！

網友在《爆廢公社》發文提到，81年次的處女座男同事月薪有35K，「不煙、不酒、不賭、不嫖、有存款、沒負債、住家裡」。最近因父母催婚，便常常要原PO等人幫他介紹女朋友，希望能以結婚為前提和對方交往。

豈料，當其他同事打趣的問到，「假如要你一個月花在女朋友或老婆身上，你會花多少錢？」，單身的男同事竟回答，「台幣1500元！」，把在場所有人都嚇傻了。原PO也忍不住發文詢問，「我們其他人聽了，不知道該說什麼。在這裡問問各位，你／妳們的想法或意見！該如何給他更好的意見或想法呢？」

貼文也引發網友熱議，不少網友怒酸這名男同事，「單身不是沒原因的」、「繼續靠實力單身吧！」、「1500可以花什麼？」，也有網友站不同立場，「女生結婚不是一定要拿老公錢」、「還好吧！為什麼一定要花錢在女友身上？」，部分網友則發表看法，「自己都花超過1500了吧…交女朋友也是種投資呢！」、「還是別介紹了，免得自己的名聲被弄臭」。

面對網友的回覆原PO也補充，當時男同事是隨性脫口說出「台幣1500元」這個答案的，並沒有多做什麼考慮。而原PO也認為，「男女朋友之間相處，還是必須以互相、尊重為出發點」，也祝福這位男同事能快找到自己的另一半。