就算孤獨也別回顧 面對舊愛放下4執念是解脫

2019-03-06 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



對於愛情，單身的人追求新感情，或是緬懷舊情人，但是，面對轉身離開的人，到底為何還要眷戀？雖然已悄悄離開了我們的身邊，時間還是會分分秒秒的過，人生課題還是層出不窮的出現。

翻閱著過往的對話紀錄，還是會思念著過去對於感情那種悸動嗎？不期望對方回心轉意，只想知道他現在是否過得順遂。

其實對於過去的感情，我們該抱持的「感謝過去的自己」態度，而非沈溺於其中，該是放下過去，往前看了！

就算是孤獨，也不要回顧

一起出去玩的照片、對話記錄，往往變成「回心轉意」的籌碼；被朋友察覺這些舉動時，總說著自己是非常念舊的人，安撫自己思念的心。

對於過去的自己，一直停留在那個還愛對方的自己，就永遠走不出愛的傷痛，不如就刪除那些不管是好的、或是難受回憶吧！才能真正的迎接下一段愛情的到來，不再被對方的愛與包容制約住。

勇敢迎接，檢視傷痛

承受傷痛，大家的認知就是「時間能沖淡一切」。有時候正視傷痛，可以讓自己更能得到心裡的超脫，讓自己了解痛處，才能藥到病除；逃避過去的種種，會讓自己不斷掉入情緒的漩渦之中，放下吧！

符合公平交易的失戀

失戀往往伴隨著眼淚相陪，每段感情，其實對人生都是一種經驗的累積，更成就了「現在的你（妳）」，變得可以背負更多的責任，更多的傷痛，懂得讓自己過得更好，看得到自己的需要，不也是一種公平交易嗎？

感謝彼此吧！

傷痛過後，就好好正視自己的需求，拋開那個眼淚相伴的自己。這段感情中學到的經驗，也讓自己在下段感情，好好的修正自己、調整自己。