親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春遊補助出爐
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台南出勤消防車與機車車禍 男大學生搶救不治

義大利將加入一帶一路 美國強烈反彈

就算孤獨也別回顧 面對舊愛放下4執念是解脫

2019-03-06 22:38聯合報 記者劉小川╱即時報導

對於愛情，單身的人追求新感情，或是緬懷舊情人，但是，面對轉身離開的人，到底為何還要眷戀？雖然已悄悄離開了我們的身邊，時間還是會分分秒秒的過，人生課題還是層出不窮的出現。

翻閱著過往的對話紀錄，還是會思念著過去對於感情那種悸動嗎？不期望對方回心轉意，只想知道他現在是否過得順遂。

其實對於過去的感情，我們該抱持的「感謝過去的自己」態度，而非沈溺於其中，該是放下過去，往前看了！

就算是孤獨，也不要回顧

一起出去玩的照片、對話記錄，往往變成「回心轉意」的籌碼；被朋友察覺這些舉動時，總說著自己是非常念舊的人，安撫自己思念的心。

對於過去的自己，一直停留在那個還愛對方的自己，就永遠走不出愛的傷痛，不如就刪除那些不管是好的、或是難受回憶吧！才能真正的迎接下一段愛情的到來，不再被對方的愛與包容制約住。

勇敢迎接，檢視傷痛

承受傷痛，大家的認知就是「時間能沖淡一切」。有時候正視傷痛，可以讓自己更能得到心裡的超脫，讓自己了解痛處，才能藥到病除；逃避過去的種種，會讓自己不斷掉入情緒的漩渦之中，放下吧！

符合公平交易的失戀

失戀往往伴隨著眼淚相陪，每段感情，其實對人生都是一種經驗的累積，更成就了「現在的你（妳）」，變得可以背負更多的責任，更多的傷痛，懂得讓自己過得更好，看得到自己的需要，不也是一種公平交易嗎？

感謝彼此吧！

傷痛過後，就好好正視自己的需求，拋開那個眼淚相伴的自己。這段感情中學到的經驗，也讓自己在下段感情，好好的修正自己、調整自己。

愛情的這項課題，問題總層出不窮，無法預測，但失戀後的經驗累積下來，也讓自己的「感情觀成熟化」越來越趨近自己內心的理想化，感謝彼此曾經的付出吧！

勇敢迎接自己的那些愛情痛處，才能找到自己。圖／摘自 pexels
勇敢迎接自己的那些愛情痛處，才能找到自己。圖／摘自 pexels
分享
人生大步向前走，才能發現更寬闊的美景。圖／摘自 pexels
人生大步向前走，才能發現更寬闊的美景。圖／摘自 pexels
分享
就算真的寂寞，也不要回顧過去那些傷心或美好的回憶。圖／摘自 pexels
就算真的寂寞，也不要回顧過去那些傷心或美好的回憶。圖／摘自 pexels
分享
讓愛情的這些經驗累積起來，成就下段更美好的將來。圖／摘自 pexels
讓愛情的這些經驗累積起來，成就下段更美好的將來。圖／摘自 pexels
分享

愛情懷舊
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

連續劇台詞「懷孕不能吃蜂蜜」惹議 孕婦吃蜂蜜要注意2點

2019-03-06 15:45

阿公告別式仍要隨幼女畢旅 媳一番話讓婆婆頻搖頭

2019-03-06 13:16

約好採草莓他爽約 女友反拿出晾衣架給驚喜

2019-03-06 12:35

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】阿觀／閱讀，帶你跨越生存走入生活

2019-03-06 06:00

【子女心情】劉洪貞／綴著碎花的短衫

2019-03-06 06:00

【童年記憶】百合／老縫紉機的故事

2019-03-06 06:00

【生活趣聞】鄭翔釗／雞飛鴨跳

2019-03-05 06:00

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】Ivy／透過閱讀，成為更好的自己

2019-03-05 06:00

準婆婆要求禁回娘家 孝女挺肚：高攀不起

2019-03-04 13:16

曖昧「好哥們」交女友了好心碎 三招立刻破除負面情緒

2019-03-04 11:46

【她們的世界】陳姵穎／蘇暉筑，看見醜果不完美的美

2019-03-04 06:00

對另一半「不再心動」是好事？遇見真愛才會出現3徵兆

2019-03-03 16:42

【夫妻之間】禾月／報告，瓦斯關掉了！

2019-03-03 06:00

【為媳心情】藝萱／年夜飯的心聲

2019-03-03 06:00

【家人關係】思微兒／媽媽的「房事問題」

2019-03-03 06:00

【日常狂想】高偉峯／滅蟑絕招與換位思考

2019-03-01 06:00

【我愛一個人煮-53】太陽臉／吐司與免揉麵包

2019-03-01 06:00

【母女之間】毛奇／一起去旅行

2019-03-01 06:00

單身男女若要婚 最關心的竟是這個

2019-02-28 18:08

婚後開銷誰負責？ 女友提議讓他聽了很崩潰

2019-02-28 15:55

一夜情對象就不該結婚？讓男生「認真不起來」的10種女生

2019-02-28 15:26

苦有這麼多…媽媽怨念心聲「在台灣帶小孩好累」

2019-02-28 12:53

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永福樓，還有白冰冰與白曉燕

2019-02-28 06:00

【童言童語】庭院深深／長壽與麵線

2019-02-28 06:00

【考場驚魂】翟敬宜／媽呀，我的手表響了

2019-02-28 06:00

與家人吵架來不及見母最後一面 她痛哭：真的好想你

2019-02-27 13:52

【大叔的中年小事】程耀毅／沒有什麼事是順便的

2019-02-27 06:00

【童言童語】蔡宛芳／會傳染給自己

2019-02-27 06:00

【心情點滴】程影／一個看見龍的午後

2019-02-27 06:00

當局者迷！父母沉淪外遇 呂秋遠提十點打破迷思

2019-02-26 21:54

申請市府生產補助條件竟是「貓」？台中地方媽媽傻眼：養狗不行嗎

2019-02-26 20:00

不准媽媽上廁所？ 霸氣寶寶「破門而入」

2019-02-26 18:31

影／怎樣成功親子共讀？專家示範給你看

2019-02-26 14:58

公婆常沒通知直接跑來家裡 這些行為讓媳婦崩潰

2019-02-26 08:06

【相處之道】郭熊／生火的戀愛哲學

2019-02-26 06:00

【生活見聞】李月治／放下相機，聆聽花開的聲音

2019-02-26 06:00

兒喊沒錢66歲母扛蔬菜台北→台南 媳婦嗆婆：全身都細菌

2019-02-25 10:48

【童言童語】蔡宛芳／那青草呢？

2019-02-25 06:00

【生活點滴】蔡怡怡／打開生命的窗

2019-02-25 06:00
看更多

熱門文章

高鐵進駐嘉縣發展沒有想像中快 居民：不來恐廢村

2019-03-06 07:51

來台旅客變多收入卻變少 立委：3現象台灣觀光大出血

2019-03-06 10:11

春寒料峭！今低溫15度 明後天低溫下探11度

2019-03-06 05:25

IG洗版「三文治冰淇淋」網友哀嚎跑斷腿買不到！

2019-03-06 16:07

春遊補助鼓勵地方加碼 窮縣市擔心磁吸效應

2019-03-06 00:01

阿公告別式仍要隨幼女畢旅 媳一番話讓婆婆頻搖頭

2019-03-06 13:16

約好採草莓他爽約 女友反拿出晾衣架給驚喜

2019-03-06 12:35

史上最複雜！春遊補助 各縣市加碼方案不同

2019-03-05 23:46

別輕忽！ 強烈大陸冷氣團南下 北部轉冷有陣雨

2019-03-06 11:31

轉身就放「屍臭屁」 50多歲的他竟是大腸癌

2019-03-06 18:01

50歲男下巴長出青春痘？ 手術取出拳頭大的粉瘤

2019-03-06 07:41

憂經營遭衝擊 Uber支持「網約多元小客車」

2019-03-06 11:32

年輕人貪圖小確幸？他批「不工作只拿錢」地主是真正草莓族

2019-03-06 11:14

今日星座運勢／金牛得天獨厚好財運 工作很有幹勁

2019-03-06 00:00

月亮歌后李珮菁傳輕生送三總 醫：兩個動作救人一命

2019-03-06 15:44

就業歧視「年齡」最嚴重 這年紀的女性最吃虧...

2019-03-06 19:27

肺癌全身超過15處轉移 醫師看影像還以為機器故障

2019-03-06 14:24

非女性獨有！男性發現硬塊10年 確證罹乳癌

2019-03-06 10:52

醋飯鋪滿「7尾甜蝦」！3間迴轉壽司新菜登場

2019-03-06 13:41

這款冰淇淋你捨得吃？老司機才會去的商圈巷弄隱藏美食！

2019-03-06 15:18

吳德榮：今天愈晚愈冷 玉山雪山明後天降雪機率高

2019-03-06 07:26

南區就業博覽會周日成大登場 中華電信職缺1600個

2019-03-06 08:11

壯男勤練胸肌左乳腫痛難啟齒 洗澡噴血竟確診是癌

2019-03-06 12:45

彭啟明：留意零星較大雨勢 濕答答天氣持續到周日

2019-03-06 07:53

【童年記憶】百合／老縫紉機的故事

2019-03-06 06:00

【子女心情】劉洪貞／綴著碎花的短衫

2019-03-06 06:00

又濕又冷！強烈大陸冷氣團來了 北台灣下探11度

2019-03-06 22:03

國旅補助一個接一個 立委：像百貨沒周年慶就沒人買

2019-03-06 09:54

驚蟄到冷氣團發威 中醫師提醒注意這幾件事

2019-03-06 19:29

發哥、周董、余文樂都愛吃 「華嫂冰室」來台北了！

2019-03-06 18:32

不實廣告藏陷阱 食藥署：上網查詢

2019-03-06 18:45

螢螢之光好浪漫！5大賞螢火蟲勝地 錯過就要再等1年

2019-03-06 17:21

春遊補助4月開跑 看清各縣市補助方案再出發

2019-03-06 17:45

史上最複雜春遊補助 林佳龍也搞不清楚

2019-03-06 12:15

快筆記！ 到泰國不能錯過的年度旅遊盛事

2019-03-06 00:53

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】阿觀／閱讀，帶你跨越生存走入生活

2019-03-06 06:00

國旅補助挨批 林佳龍：觀光易眾聲喧嘩 錢會用在刀口

2019-03-06 09:16

許瑋甯搶先擦上香奈兒COCO晶亮水唇膏 美爆色號必筆記

2019-03-06 12:38

胡宇威睡袍穿出門？Gucci漢神店開幕 獨家包款限量上市

2019-03-06 16:20

「3點1刻、迷客夏、飛燕煉乳」跨界出蛋糕！只有這家超商獨賣

2019-03-06 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top