約好採草莓他爽約 女友反拿出晾衣架給驚喜

2019-03-06 12:35 聯合新聞網 綜合報導



日本的加班文化非常嚴重，無論企業或政府部門都一樣，就連休假日也常常難以獲得批准。而這不僅讓員工不開心，連帶的也會讓親友假日出遊的希望落空。日本一位男性上班族便因加班臨時取消了和女友的採草莓計畫，幸好女友不但沒有因此生氣，反而拿出家中的「晾衣架」，給男友準備了驚喜。

根據《Japan Today》報導，一名男性網友rikujimasukuman在Twitter上表示，自己單身24年了，好不容易交到了一個女友，兩人原本計畫去採草莓約會。不幸的是，隨著接近約會的日期，他的工作卻越來越忙碌，最後他無法排假，只好取消了這次的約會。

女友對男友的失約不但沒生氣，還用晾衣架夾草莓，讓男友完成採草莓的願望。圖擷自 Twitter 分享 facebook

沒想到，女友非但沒有生氣，還到他家給了他一個驚喜。只見女友在窗簾桿掛上晾衣架，並將草莓一個一個夾到衣架上。「好的，現在我們可以摘草莓！」女友夾完草莓後這樣宣布。這位網友在twitter上表示，對女友感到很抱歉，但也覺得她很善良很可愛。

許多網友看到貼文，紛紛表示「她是一個好女孩！」更表示這名原po應該快點將這名女孩娶回家。