約好採草莓他爽約 女友反拿出晾衣架給驚喜
日本的加班文化非常嚴重，無論企業或政府部門都一樣，就連休假日也常常難以獲得批准。而這不僅讓員工不開心，連帶的也會讓親友假日出遊的希望落空。日本一位男性上班族便因加班臨時取消了和女友的採草莓計畫，幸好女友不但沒有因此生氣，反而拿出家中的「晾衣架」，給男友準備了驚喜。
根據《Japan Today》報導，一名男性網友rikujimasukuman在Twitter上表示，自己單身24年了，好不容易交到了一個女友，兩人原本計畫去採草莓約會。不幸的是，隨著接近約會的日期，他的工作卻越來越忙碌，最後他無法排假，只好取消了這次的約會。
沒想到，女友非但沒有生氣，還到他家給了他一個驚喜。只見女友在窗簾桿掛上晾衣架，並將草莓一個一個夾到衣架上。「好的，現在我們可以摘草莓！」女友夾完草莓後這樣宣布。這位網友在twitter上表示，對女友感到很抱歉，但也覺得她很善良很可愛。
許多網友看到貼文，紛紛表示「她是一個好女孩！」更表示這名原po應該快點將這名女孩娶回家。
彼女といちご狩り行く約束してたのに仕事の休みが取れなくて行けず…— マスクメロン🐈 (@rikujimasukuman) 2019年3月1日
そしたらいきなりイチゴ干し始めて
「これでいちご狩り達成だね！」
って。
なんか…ごめん… pic.twitter.com/P0Rf1YaXHu
留言