阿公告別式仍要隨幼女畢旅 媳一番話讓婆婆頻搖頭

2019-03-06 13:16 聯合新聞網 綜合報導



朋友家裡的媳婦為孩子的畢業旅行，決定結束後再奔喪，作法引發網友論戰。圖片來源／ingimage 分享 facebook

家中長輩告別式恰好撞期孩子的畢業旅行，父母該如何抉擇？一名網友在網上貼出，朋友家裡的媳婦回應婆婆直白的說法，引發網友對於孝順長輩及維護小孩快樂的兩派論戰。

這名網友在《爆怨公社》發文，還原當時的對話求解。由於朋友的阿公剛過世了，婆婆要求媳婦參加阿公的出殯日子，但日期恰巧是女兒的幼稚園畢業旅行。媳婦聽聞告別式後向婆婆埋怨「這樣小孩不就要請假了...前一天我還要跟女兒去畢業旅行玩」。無可奈何的婆婆只好先退一步「如果真的要去就早一點回來，不要讓其他親戚知道。」

沒想到，這句話反而使媳婦瞬間臭臉，「為什麼不能說？一輩子一次的幼稚園畢業旅行要叫她不要去嗎？」不僅如此，她還要求丈夫等她玩回來，再一起去奔喪。聽了讓婆婆直搖頭，不再多談。這名網友感慨，「難道這種媳婦真的再怎麼疼，她都不會把夫家當家人嗎」？

此篇貼文一出，許多網友紛紛批判，「百善孝為先，媳婦怎麼那麼無情」、「家裡長輩過世，會有什麼天大的事比這更重要？」、「原來這世上不是只有婆婆不對，某些媳婦本身問題就很大」。但也有網友緩頰「其實要看有沒有相處，尤其對小孩子來說，沒有想到小孩的快樂跟心情，這才是自私」。