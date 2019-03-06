連續劇台詞「懷孕不能吃蜂蜜」惹議 孕婦吃蜂蜜要注意2點

2019-03-06 15:45 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【編輯：武美齡】

懷孕迷思多，近日一齣八點檔連續劇中「孕婦不能吃蜂蜜」的錯誤台詞，引起網路一片熱論，衛福部的孕產知識中清楚說明「蜂蜜成分不會影響胎兒」，民眾不必過度緊張。不過，孕婦吃蜂蜜的確有2點必須注意，千萬別大意囉！

懷孕能不能吃蜂蜜？在BabyHome討論區有眾多媽媽熱議，近日此議題也因為八點檔連續劇中一句「孕婦不能吃蜂蜜」的錯誤台詞，再度引起討論。

到底誰不能吃蜂蜜？主因在於蜂蜜可能含有肉毒桿菌孢子，成年人的腸胃道功能健全，消化道可殺滅肉毒桿菌芽孢，因此食用不會引起中毒，但1歲以下嬰兒腸道未成熟，餵食蜂蜜恐休克致死。

許多孕媽咪擔心在懷孕期間食用蜂蜜，會不會對胎兒的健康產生影響，蘇怡寧醫師指出，「醫學上不建議一歲之前的寶寶吃蜂蜜，這一點是對的，但不是指胎兒啊…」衛福部的孕產知識中也清楚說明，「肉毒桿菌毒素的分子量約為150kDa，因此它不會通過被動的擴散作用，穿過胎盤影響胎兒。」

衛福部提醒，孕婦雖然可以吃蜂蜜，但仍需注意以下2點：

1. 不要購買未經純化、提煉，可能含有花粉的蜂蜜

由於蜂蜜是蜜蜂採集花蜜所成，在收集的過程中難免會殘有微量的花粉存在，為避免孕婦因食用、接觸花粉而增加過敏的可能性，導致孕程中產生不適， 建議在挑選、購買蜂蜜時，最好不要購買未經純化、提煉，可能含有花粉的蜂蜜產品，較有保障。

2.不宜過量

建議孕媽咪若沒有便祕、孕吐、胃口不佳，導致食慾不振、營養攝取不足的問題，其實沒有特別補充蜂蜜的必要性；若真的非喝不可，每天飲用的蜂蜜也不宜過量，才不會因此導致血糖快速上升，增加孕期罹患妊娠糖尿病的風險。

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