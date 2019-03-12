過度保護孩子 反而會變成孩子問題的誘因

2019-03-12 15:41 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【文：黃彥鈞 職能治療師】

相信每個媽媽爸爸都不想成為別人口中的「恐龍家長」，

雖然現在孩子生得少，每個孩子都會捧在手心照顧，但是許多媽媽爸爸都是明理的，

好的成長過程需要正確的觀念教導，才不會導致日後的行為偏差。

只是在與孩子陪伴的過程中，

不僅孩子會對媽媽爸爸產生心理上的依賴，反過來也是一樣喔！

父母會對孩子產生依賴？

乍聽之下有點不可思議，但其實常常發生喔！

就像日本人說的「怪物家長」、歐美所說的「直升機家長」，

雖然國情不一樣，每個問題家長的特徵也會有差異，

但背後的共同點都是對孩子的「過度關注」，

因而造就過度保護的父母和對他人不合理的要求。

但是這樣的養孩子方式，恰恰會造成很多孩子日後諸多問題，

可是身為媽媽爸爸的我們總是情不自禁想要保護孩子，這是為人父母的天性，

要怎麼拿捏平衡點呢？

黃老斯有以下三個建議，請媽媽爸爸隨時提醒自己喲！

孩子被欺負或起衝突，一定要先了解原因

「我的孩子都很乖，一定是別人帶壞他的！」

孩子被欺負或起衝突，我們總是第一時間會有護短、心疼孩子的念頭，這是人之常情。

不過人與人之間的衝突很多時候事實不像表面上看到的如此，

身為大人的我們，應該先問清楚發生什麼事，別急著就站在孩子這邊！

別對小事做不合理的投訴

別為了過度愛護孩子，遇到任何不滿意或不方便就要抱怨投訴。

像是孩子上課遲到，就怪罪學校沒給孩子開方便之門。

不合理的需求不僅會造成他人的不便，還會對孩子未來的人際關係和人格發展產生不必要的影響。

分享 facebook 別自詡為專家指指點點

有的媽媽爸爸擁有較高的社經地位或高學歷，很容易對他人下指導棋。

「這應該怎麼教！」、「這麼做才是對的！」其實術業有專攻，

很多事情不如我們所見的表面如此，妄下判斷不僅會產生不必要的磨擦與衝突，最後受影響最大的還是孩子喔！

以上三點是孩子從家庭走進學校時，媽媽爸爸應該注意的觀念。

孩子走入體制內的教育以後，我們所要處理的關係不再侷限於家庭內的親子關係，還要納進學校或是更公開的社交環境。

換句話說，我們對孩子的教養不再只有家庭生活，也要考慮到他人的感受和立場。

雖然黃老斯遇過一些孩子的媽媽爸爸，他們不乏良好的學經歷，也有的本身就是教育相關領域的從業者，

但因為過度干涉孩子的生活領域，反而成為孩子問題的誘因。​

分享 facebook 黃老斯要提醒大家：媽媽爸爸在家庭扮演重大的角色，但是到了其它公開場合，還有其它人扮演更重要的角色不是我們可以任意取代喔！

適時給予孩子生活領域應有的空間，讓孩子與身邊的人有適當的空間，這樣才能讓孩子能與他人充份互動，得到良性的刺激喔！​

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