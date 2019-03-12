親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中共軍機海南失事釀2死 民眾驚吼：飛機掉下來了！

柯P參選助攻小英？過去三強鼎立是誰得利？

過度保護孩子 反而會變成孩子問題的誘因

2019-03-12 15:41聯合新聞網 BabyHome

分享
【文：黃彥鈞 職能治療師】

相信每個媽媽爸爸都不想成為別人口中的「恐龍家長」，

雖然現在孩子生得少，每個孩子都會捧在手心照顧，但是許多媽媽爸爸都是明理的，

好的成長過程需要正確的觀念教導，才不會導致日後的行為偏差。

只是在與孩子陪伴的過程中，

不僅孩子會對媽媽爸爸產生心理上的依賴，反過來也是一樣喔！

父母會對孩子產生依賴？

乍聽之下有點不可思議，但其實常常發生喔！

就像日本人說的「怪物家長」、歐美所說的「直升機家長」，

雖然國情不一樣，每個問題家長的特徵也會有差異，

但背後的共同點都是對孩子的「過度關注」，

因而造就過度保護的父母和對他人不合理的要求。

但是這樣的養孩子方式，恰恰會造成很多孩子日後諸多問題，

可是身為媽媽爸爸的我們總是情不自禁想要保護孩子，這是為人父母的天性，

要怎麼拿捏平衡點呢？

黃老斯有以下三個建議，請媽媽爸爸隨時提醒自己喲！

孩子被欺負或起衝突，一定要先了解原因

「我的孩子都很乖，一定是別人帶壞他的！」

孩子被欺負或起衝突，我們總是第一時間會有護短、心疼孩子的念頭，這是人之常情。

不過人與人之間的衝突很多時候事實不像表面上看到的如此，

身為大人的我們，應該先問清楚發生什麼事，別急著就站在孩子這邊！

別對小事做不合理的投訴

別為了過度愛護孩子，遇到任何不滿意或不方便就要抱怨投訴。

像是孩子上課遲到，就怪罪學校沒給孩子開方便之門。

不合理的需求不僅會造成他人的不便，還會對孩子未來的人際關係和人格發展產生不必要的影響。

分享
別自詡為專家指指點點

有的媽媽爸爸擁有較高的社經地位或高學歷，很容易對他人下指導棋。

「這應該怎麼教！」、「這麼做才是對的！」其實術業有專攻，

很多事情不如我們所見的表面如此，妄下判斷不僅會產生不必要的磨擦與衝突，最後受影響最大的還是孩子喔！

以上三點是孩子從家庭走進學校時，媽媽爸爸應該注意的觀念。

孩子走入體制內的教育以後，我們所要處理的關係不再侷限於家庭內的親子關係，還要納進學校或是更公開的社交環境。

換句話說，我們對孩子的教養不再只有家庭生活，也要考慮到他人的感受和立場。

雖然黃老斯遇過一些孩子的媽媽爸爸，他們不乏良好的學經歷，也有的本身就是教育相關領域的從業者，

但因為過度干涉孩子的生活領域，反而成為孩子問題的誘因。​

分享
黃老斯要提醒大家：媽媽爸爸在家庭扮演重大的角色，但是到了其它公開場合，還有其它人扮演更重要的角色不是我們可以任意取代喔！

適時給予孩子生活領域應有的空間，讓孩子與身邊的人有適當的空間，這樣才能讓孩子能與他人充份互動，得到良性的刺激喔！​

【延伸閱讀】

孩子不敢嘗試、容易放棄 不是能力不足而是…

孩子需要的是「管教」，而非帶來速效的精神科藥物

恐龍家長直升機親子
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

「你喜歡就好，我都可以。」適時讓孩子作主學習社會化

2019-03-12 09:59

【心情點滴】夏客／離岸土

2019-03-12 06:00

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】尋悅／忙裡偷閒的快樂

2019-03-12 06:00

溫柔勸退兒子女兒 婆婆手術指名媳婦請假照顧

2019-03-11 13:40

【女性成長】蘇亞／旅行的體悟

2019-03-11 06:00

【兒女心情】薰依草／金婚的祝福

2019-03-11 06:00

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】黃穎／我的三上閱讀法

2019-03-11 06:00

【夫唱婦隨】愛麗兒／漁夫炊婦

2019-03-10 06:00

【生活的風景】默子／麵線陣

2019-03-10 06:00

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】灰面鵟鷹／愛在蔓延...

2019-03-10 06:00

【章魚法官來說法】張瑜鳳／沒有標準答案的計算題

2019-03-09 06:00

朋友年花24萬「喝茶」好傻？ 網友反推：交女朋友會花更多

2019-03-08 16:38

35K處女座單身男徵結婚對象！一個月只給1500 網酸：用租的？

2019-03-08 14:18

【我見我思】鄒惠蓉／讓自己過得好

2019-03-08 06:00

【我愛一個人煮-54】太陽臉／韭菜盒子與蘿蔔絲餅

2019-03-08 06:00

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】楊植斗／現代社會的心安理得

2019-03-08 06:00

孩子打針為什麼爸媽也跟著哭？醫師自白：當上爸媽後才能體會

2019-03-07 16:56

媽媽任教練 兄妹Dash and Dot機器人台灣奪金

2019-03-07 12:20

【心情點滴】蘇亞／珍貴的友情

2019-03-07 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／煮飯遇到愛

2019-03-07 06:00

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】李艾莉／單身。片刻

2019-03-07 06:00

就算孤獨也別回顧 面對舊愛放下4執念是解脫

2019-03-06 22:38

連續劇台詞「懷孕不能吃蜂蜜」惹議 孕婦吃蜂蜜要注意2點

2019-03-06 15:45

阿公告別式仍要隨幼女畢旅 媳一番話讓婆婆頻搖頭

2019-03-06 13:16

約好採草莓他爽約 女友反拿出晾衣架給驚喜

2019-03-06 12:35

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】阿觀／閱讀，帶你跨越生存走入生活

2019-03-06 06:00

【子女心情】劉洪貞／綴著碎花的短衫

2019-03-06 06:00

【童年記憶】百合／老縫紉機的故事

2019-03-06 06:00

【生活趣聞】鄭翔釗／雞飛鴨跳

2019-03-05 06:00

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】Ivy／透過閱讀，成為更好的自己

2019-03-05 06:00

準婆婆要求禁回娘家 孝女挺肚：高攀不起

2019-03-04 13:16

曖昧「好哥們」交女友了好心碎 三招立刻破除負面情緒

2019-03-04 11:46

【她們的世界】陳姵穎／蘇暉筑，看見醜果不完美的美

2019-03-04 06:00

對另一半「不再心動」是好事？遇見真愛才會出現3徵兆

2019-03-03 16:42

【夫妻之間】禾月／報告，瓦斯關掉了！

2019-03-03 06:00

【為媳心情】藝萱／年夜飯的心聲

2019-03-03 06:00

【家人關係】思微兒／媽媽的「房事問題」

2019-03-03 06:00

【日常狂想】高偉峯／滅蟑絕招與換位思考

2019-03-01 06:00

【我愛一個人煮-53】太陽臉／吐司與免揉麵包

2019-03-01 06:00
看更多

熱門文章

阿里山櫻王滿開！蒸氣火車頭穿梭其間美到窒息

2019-03-12 08:49

小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！

2019-03-12 10:30

陽光露臉！今、明天氣穩定 彭啟明：周三晚上開始變天

2019-03-12 07:41

拍到了！卓蘭鎮石虎公園真的有石虎 自動照相機全紀錄

2019-03-12 12:53

「不用討好每一個人」 職場上有人討厭你，才代表「你夠有能力」

2019-03-11 22:52

「維多利亞的秘密」大秀要取消？業績下滑 今年將收掉53家店

2019-03-11 17:38

防塞！林口交流道 5月起動線調整

2019-03-12 14:13

東部返鄉多一條路 「北花直達客運」結果4月出爐

2019-03-12 10:30

桃機停機坪深夜常大爆滿 2家外籍航空包機飛不成

2019-03-12 11:18

每日星座運勢／牡羊溝通是心靈之鑰 股票見好就收

2019-03-12 00:00

保險套加嬰兒油 婦產科醫師：只會出人命

2019-03-12 13:38

迎接澎湖旅遊旺季 最新高速客輪首航往返嘉義1小時

2019-03-12 11:29

赴日必喝「紅茶花傳皇家奶茶」超商也買得到！網讚：終於等到你

2019-03-12 13:07

無心臟病史卻可能猝死？ 振興醫院一年內檢查出百名個案

2019-03-12 11:44

「懸日」奇景再現 明起嘉義見

2019-03-12 00:10

診所網徵「高薪」護士 她一看傻眼：不如去搖飲料！

2019-03-12 15:58

男人的終極夢想！Garmin推賓士限定版腕表 自動感應車主的心

2019-03-12 00:09

北部、東北部低溫下探12度 白天回暖

2019-03-12 05:44

台中第二條捷運！中捷藍線綜合規劃近日決標

2019-03-12 14:02

【心情點滴】夏客／離岸土

2019-03-12 06:00

禁令漏洞？塑膠吸管外帶卻內用免罰

2019-03-11 23:43

影／喝咖啡賞鐵道！新豐車站星巴克成打卡新熱點

2019-03-12 11:38

跟著Ella、Hebe吃早餐！ IG超紅蛋餅、烤吐司、紅茶牛奶

2019-03-12 13:41

韓流效應？1月日韓客雙降 陸客反升

2019-03-12 00:10

全新「切邊」設計 必勝客「鬆厚比薩2.0」升級登場

2019-03-11 18:57

南部很有感！高雄六龜11點53分發生4.0地震

2019-03-12 12:11

搶YSL泰奶唇膏落伍了！現在姐妹改搶「全球缺貨」玫瑰粉女王系唇膏

2019-03-11 18:20

阿里山櫻花季登場 優惠電子套票再送鐵路便當

2019-03-11 17:55

男醫學生跛腳2年當不成陽光猛男 竟是潛水害的

2019-03-12 14:05

長榮夢幻客機 預計明年初開航米蘭

2019-03-12 15:37

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】尋悅／忙裡偷閒的快樂

2019-03-12 06:00

梧桐塔羅占卜：目前工作上出了什麼問題？

2019-03-12 09:26

流感再奪7命 34歲慢性病男沒打疫苗也中標死亡

2019-03-12 15:44

敦南誠品2020租約到期熄燈 吳旻潔：24小時書店一定再開

2019-03-12 16:30

正視氣候變遷 北捷3D冰層彩繪車廂響應愛地球

2019-03-12 14:41

今年台東熱氣球嘉年華 饒慶鈴：維持45天規模不縮水

2019-03-12 14:47

天氣轉晴仍偏冷 白色情人節恐下雨

2019-03-11 18:43

「你喜歡就好，我都可以。」適時讓孩子作主學習社會化

2019-03-12 09:59

摩斯28歲生日！推新口味、祭優惠 參加活動再抽gogoro

2019-03-12 14:13

高醫「直送」醫療 盼2年內高雄梓官從C肝村除名

2019-03-11 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top