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孩子打針為什麼爸媽也跟著哭？醫師自白：當上爸媽後才能體會

2019-03-07 16:56聯合新聞網 BabyHome

圖／ingimage
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【文：徐嘉賢（黑眼圈奶爸Dr.）】

奶爸當上老爸之後，才開始體會當父母的心情與所面對到的困境……

以前在長庚醫院訓練的時候，曾經有一名醫師老師說過「當了父母之後，才算是拿到兒科專科執照」……當時還不明白含義，但是當我第一次遇到女兒燒到38.9度，自己身為專科醫師，腦筋卻一片空白，手忙腳亂，半夜一直守在他旁邊的時候。我才能夠體會到老醫師的教誨。

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第一次看著女兒打點滴的時候，當時候女兒還不太會說話，但是當他在護理師尋找可以打靜脈的注射位置，女兒哭著對著我求救大叫：「爸爸！」

當時候我很能體會，為什麼父母在孩子打點滴的時候，會抱著孩子跟著一起哭。（以前在急診訓練時，不理解這種心情，只希望父母能夠盡快冷靜下來）所以現在當了父母之後，便不會隨便給孩子多餘的/侵入性治療。

看見團購在招團，會慢動作地發現自己的右手大拇指會不自覺的反射性打上「+1」以及「送出」。讓我覺得嘖嘖稱奇，人類會因為當上父母後，新增加了這項反射本能，嬰兒生存有尋乳反射，和降落傘反射，父母則有這項神奇的大自然進化本能，姑且把它命名為「奶氏敗家反射」⋯

有很多父母黑眼圈比我還重的來就診，不外乎是：小朋友夜間咳嗽、孩子鼻塞打呼睡覺翻來翻去、或是晚上孩子半夜嘔吐要洗床單、或者單純害怕孩子踢被子，常仰臥起坐，起來幫小孩蓋被子，造成父母的睡眠品質下降。

教養和吃飯這兩件事情，是我覺得最難解決的問題

「吃飯」是令很多家長很頭痛的事情：怕他吃不飽，長不高，為什麼辛辛苦苦做的副食品，他就是不嘗臉？打擊了媽媽的信心、為什麼吃飯一次就要兩個小時一個小時？為什麼會含在嘴巴裡面不吞下去為什麼要追著跑？屁股扭來扭去。但是回過頭來看，吃飯是一件很個人的事情，每個小朋友的口味不一樣、個性不一樣、家庭習慣不一樣、父母烹飪的時間、烹飪方式、用餐環境……等等,旁人再多說、多批評也不太恰當，只要抓住一些基本的大原則即可：一歲以下不要吃蜂蜜、幼兒不能吃堅果、兩歲以前不吃人工添加糖、加工食品少吃、多吃蛋白質青菜水果、母奶/鮮奶/奶粉能多喝就多喝。

有一些孩子就是體質特徵，不重食物，只重玩耍，吃一點點就充飽電，可以維持體力一整天。

另外有一些孩子天生個性比較「龜毛」，對於新的味道、新的口感、新的食物外觀就是接受度比較差，就要慢慢跟他磨，給一些耐心，她才願意吃一些新的東西。通常這樣的孩子，感官會比較敏銳，不喜歡太大聲，比較愛乾淨，有一些潔癖。

比較幸運的父母，孩子什麼都不挑食，便當可以吃得乾乾淨淨，青菜水果樣樣來…少數則會擔心「孩子的肚子怎麼這麼大？」「是不是有蛔蟲？」

最重要的是：父母煮得輕鬆，孩子吃的沒壓力開心就好了。

腸病毒要消毒隔離」，醫生說出來只有幾個字，但是背後有多艱難辛苦，是做過的人才能體會的。

醫生確診腸病毒後，父母面對的是：夫妻哪一個還有假期可以請？一個禮拜不能夠去上課/托嬰中心，家裡的運作，怎麼辦？怎麼跟同事/老闆/客戶交代？

尤其是家中人手沒那麼多、空間那麼大，沒辦法完全隔開兩個孩子。

至於「教養」，更是難用單一標準，貫徹在所有人身上。

所以奶爸Dr.會分享一些科學/醫學的數據，跟大家參考分析。父母不會沒有事找事做，相信各位對於「不打罵孩子」有好

處應該有聽過。曾經有一位媽媽跟我分享：

女兒：「媽媽，我好喜歡你在睡覺像睡美人的樣子」

媽媽：「？為什麼？」

女兒：「因為你那時最溫柔」（溫柔又堅定地睡著的最佳例子）

凡事都要溫柔又堅定地對待孩子，父母理智缐都快要斷了，都得盡可能咬著牙關忍耐⋯偶也豬到很難，但是共勉之。

【延伸閱讀】

怎會有父母放任小孩哭鬧呢？從單身到當媽，宅女小紅的反省：當嘴上專家很容易，帶小孩卻很難

致：困擾於新生兒育兒的新手媽媽 4個育兒能變輕鬆的方法

醫師腸病毒
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