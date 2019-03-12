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「你喜歡就好，我都可以。」適時讓孩子作主學習社會化

2019-03-12 09:59聯合新聞網 BabyHome

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【文：許嬰寧 心理師】

週末我在百貨公司看見一個特賣會，很多人趁著運動品牌大打折，全家大小一起來採買冬衣。

最常見的景象就是媽媽在替全家人選購，爸爸在旁邊看手機或顧包包，小孩們穿梭在走道中嬉鬧。也有大一點的孩子會自己翻翻找找，或是一件件翻過，然後回頭和爸媽示意。也有些孩子一邊玩耍，偶爾會被爸媽叫過來套頭試穿。

這些孩子大多都是國小以下的，年紀再大就不會跟著爸媽出來逛街採購的。

我在花車邊翻著衣服，突然聽見身邊一對母子的對話，讓我忍不住回過頭去看看他們。兒子大約12歲，身邊還有一個妹妹，兒子在花車裡面挖出來一件綠色的帽T，已經直接套在身上，轉頭拉住媽媽，沒有明講但是意圖已經很明顯。

這是再常見不過的場景，孩子不都是自己挑一挑，然後和爸媽對上眼睛，就知道大概能不能夠帶回家了。

我很訝異的是，我聽到媽媽竟然跟兒子說：「你喜歡就好，我都可以。」

＃你喜歡就好

＃我都可以

＃你喜歡就好

＃我都可以

我很詫異，這句話並不是不耐煩，也不是敷衍，而是非常溫柔沈穩地告知孩子這些訊息：

＃你可以決定你喜歡哪一件 ＃你挑你喜歡的比較重要 ＃我支持你挑你喜歡的

還有更深刻沒說出口的愛，像是：

＃我對你的選擇完全尊重 ＃我支持你的決定 ＃這件事情你可以自己決定

兒子聽了非常開心，跑去角落的鏡子前面照了又照，回來和妹妹一起繼續翻花車。這是一個沒有前文沒有後續的片段，但我從那兒子的臉上看見無比的滿足，他完全被媽媽的「你喜歡就好，我都可以」融化了。

昨天還有一位同學問我，他的孩子怎麼那麼難管，意見很多，連穿什麼衣服買什麼衣服都有自己的主見，如果大人干涉，孩子就會鬧脾氣，在地上打滾。我當時問他，如果讓他表達意見，決定他想要穿什麼，有什麼關係呢？同學說，是沒有關係，但他就覺得那顏色不好看、或是應該再買大一點，可以多穿幾年、或者這材質不好、根本不保暖等等。這些想法，孩子根本不了解，孩子也很難被說服，因此就出現了「各持己見」的僵局。

不是每個孩子都非常堅持主見，也不是每個孩子都會在地上打滾。但如果在某些小地方，不會造成不可逆的後果的事件上，可以讓孩子作主，為自己的選擇負責，練習表達自己的想法，也讓爸媽練習接受他們，都是表達尊重和支持的機會，看起來爸媽參與的色彩較少，但卻在情感上都連結更深。孩子才不會覺得「爸媽什麼『都』要管、我的決定他們『都』反對、他們永遠『都』覺得他們才是對的」。

爸媽偶爾讓孩子作主，在可控制的安全範圍和成本考量內，可以幫助孩子社會化，學習了解自己的想要和需要，爸媽也會突然發現支持孩子的時候得到的滿足，遠比成功限制孩子後的感覺來的輕鬆開心。

【延伸閱讀】

孩子不守規矩、打擾別人時，家長要做的不是「罵到他聽話」，而是…

「我不想跟你玩！」孩子懂得說「不」才能踏出獨立第一步

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