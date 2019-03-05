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【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】Ivy／透過閱讀，成為更好的自己

2019-03-05 06:00聯合報 Ivy

圖／老川
圖／老川
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身為醫護人員，每周一至周五，我工作九小時半至十小時。每周六早上也工作。一周只休一天半，工作時數算相當長。閱讀是除了運動以外，我最喜歡的休閒方式。

透過閱讀，我與作者對話，也跟自己對話。我在字裡行間平復自己、安撫自己。閱讀讓我有一種親密感，因為我理解作者，也被作者理解，以一種極為隱私的方式。

同時，我也建構自己與自己，以及自己和整個世界的關係。

這個過程既孤獨又自由。我迷戀這種感覺。

我並不是一直都是隻書蟲。過去的我也不懂得閱讀的樂趣。就在六、七年前的某個周六下午，我讀了松浦彌太郎所寫的《謝謝你》後，啟發了我對閱讀的渴求、追求新觀點的慾望。

我是個緩慢的人，我喜歡慢慢咀嚼文字的感覺。我總是在閱讀個幾個段落後，深吸一口氣，讓書上的文字與我腦中的想法撞擊，融合出屬於我自己的觀點。當然我也喜歡被某些與時俱進的新觀點征服的感覺，讓我知道世界上還有其他不同的思考方式。

這是個變化多端的可愛世界，我不認為我們只能以一個固定的角度去看待這個世界和這個世界上的每個人或事，因為沒有一件事不會改變，因此，我們需要提升自己的理解能力和體貼能力、不該太自以為是地生活和生存、不該在人生中痛苦不堪地掙扎。

閱讀是一個非常好的方式，提醒我不要把身邊的人事物視為理所當然。我深刻了解每個人的身後都有值得被發掘的美好、也有屬於他們自己的戰役，這也提醒我不要忘記溫柔、寬容，以及彈性。

閱讀不只是一個單向的主動行為，我也要有勇氣接納異議、敢於面對自己的內心。閱讀同時也以柔軟的方式，讓我的主觀觀點趨近人性，讓我成為一個有溫度的文明人。

能夠把透過閱讀而獲得的體悟落實到生活中和人際關係裡是非常有價值的一件事情。

我們或許沒有改變世界的力量和能力，但是透過閱讀而習得的心得，卻可以改善自己、提升生活品質，和加溫人際關係。

我覺得這是非常有意義也是非常重要的事。我透過閱讀成為更好的自己，而我身邊的人也值得更好的我。

●評審短評／番紅花：

作者並非資深書蟲，而是在六、七年前的某個午後與書邂逅，進而在醫護工作極長的工時下，以有限的餘暇，透過閱讀，重新理解世界與人性。當人們還在爭論閱讀究竟有沒有用，作者卻以真誠流暢的文筆，告訴我們經由持續的閱讀，顯然她已成為更好的人。

－－－－－－－－－－

【再忙也要讀本書‧優勝金榜】

Ivy〈透過閱讀，成為更好的自己〉

灰面鵟鷹〈愛在蔓延〉

李艾莉〈單身。片刻〉

阿觀〈閱讀，帶你跨越生存走入生活〉

尋悅〈忙裡偷閒的快樂〉

黃穎〈我的「三上」閱讀法〉

楊植斗〈現代社會的心安理得〉

主辦╱聯合報家庭版、聯合報系願景工程

評審╱番紅花、諶淑婷

－－－－－－－－－－

●相關活動：3/16「大風吹～吹翻書的人」閱讀嘉年華就在華山文創園區4B館

願景

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