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準婆婆要求禁回娘家 孝女挺肚：高攀不起

2019-03-04 13:16聯合新聞網 綜合報導

男方家人竟要求女方婚後不准往娘家塞錢，這些要求讓女方理智線全斷。示意圖／In...
男方家人竟要求女方婚後不准往娘家塞錢，這些要求讓女方理智線全斷。示意圖／Ingimage
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結婚是兩個家庭的事！有女網友在臉書上發文，她與男友交往2年多，目前已懷孕4個月，雙方原本要開開心心的談婚事，怎料男方家長竟瞧不起女方為務農家庭，還說婚後只有大年初二可以回娘家，更要求女網友「不要往娘家給錢」，女網友聽完直嗆「這麼尊貴的家庭我高攀不起」，網友看了直呼「原Po太帥了」。

原Po在《靠北男友》上發文，她與男友交往2年，目前已懷孕4個月，男友與父母同住為獨子，除了有點輕微媽寶病，雙方交往也沒什麼大問題。男方父母都是公務員家境算是小康家庭，而女方父母在苗栗務農、種水果，上個月雙方家長見面談婚事，男方家長的言論讓女方氣的理智線全斷。

原Po解釋，「我爸媽對婚事沒有意見，只希望我嫁過去對方能好好照顧我」，但男方媽媽竟然開出一大堆條件，像是過年只有初二可以回娘家一天，平常沒事別常跑娘家，在婚後女方必須給男方爸媽孝親費「一個人一萬」，婚後更不准給娘家塞錢，嫁了就是男方家的人了。

男方爸爸說「如果沒問題就盡快辦一辦哈哈哈哈」，原Po表示「我一把火整個往上燒，哈個屁」，她見男友沒反應，她爸媽也不知道怎麼辦的看著她，原Po拿起包包直嗆「不好意思夫人，您這麼尊貴的家庭，我高攀不上，我也不可能嫁了老公不認父母，我怕天打雷劈，出門還要帶個避雷針，可能還會被丟雞蛋，再會。」

此時原Po男友在一旁竟說「他們是我爸媽，妳就不能讓步嗎？」原Po怒回「讓個屁啊，你是爸媽養大的我也是，你以為我吸空氣長大的是不是！」原Po認為，她有工作、有房、有車，不怕養不起孩子，如果她真的被愛沖昏頭嫁了，那她乾脆被人道毀滅。

網友看完紛紛留言「一個月一人兩萬孝親費？這四萬自己拿去當保母費根本還綽綽有餘啊！ 」、「對方父母太扯，看妳懷孕以為妳都會接受吧」、「他們要的只有孫子+錢+免費女傭」、「原來就是知道未來媳婦很會賺，有工作有房又有車」、「憑什麼要回自己的家還要某人決定」、「他如果真心愛你，怎麼會讓父母提出這麼無理的要求」。

懷孕孝親媽寶婆媳紛爭

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