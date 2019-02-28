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不是大立光！ 最受歡迎零股致富七成都靠金融股

省籍衝突，不是二二八政府可以屠殺人民的理由

單身男女若要婚 最關心的竟是這個

2019-02-28 18:08聯合報 記者何定照╱即時報導

國際婚戀交友APP「SweetRing」針對台灣單身男女從App提問功能中所設定的提問資料分析發現，女生最在意的事情第一名是婚後是否要跟公婆同住，而男人最在意的是對方是否能把公婆視為自己的爸媽一樣。SweetRing表示，這顯見婆媳問題永遠困擾每個世代的男女，他們也從調查中發現，男女雙方次重視的是家事分工及家庭開銷分配。

「SweetRing」為單身男女設計的提問功能中，有89%的單身女性都曾提問「結婚後會想住哪？」，以此尋找婚後能另築愛巢的對象。對此，探究其原因，女生們大呼：「婆家不是我家！」多數人認為下班回家後需享有自由獨處時間，若還要再面對公婆會無法好好放鬆。

「SweetRing」表示，反觀男生，幾乎一面倒把照顧父母當作自己最大的責任，也有76%的男性提問過「是否介意婚後與公婆同住？」以了解彼此對婚後的規畫。另外，對於年節時的「初二回娘家」也有爭議，有過半男性提出「願意一年回娘家，一年待男方家幫忙嗎？」

「SweetRing」發現，還有81%的單身男女藉由提問「喜歡做家事嗎？」來間接討論家務雜事該如何分配，避免婚後才開始磨合破壞彼此感情。而結婚後家庭開支忽然增加，財務分配儼然成為單身族婚後頭疼的問題。對此，75%的單身男女就提出「對於金錢管理是否擅長？」藉此尋找對於金錢觀一致的對象。

國際婚戀交友APP「SweetRing」發現，女生最在意的事情第一名是婚後是否要...
國際婚戀交友APP「SweetRing」發現，女生最在意的事情第一名是婚後是否要跟公婆同住，而男人最在意的是對方是否能把公婆視為自己的爸媽一樣。圖／SweetRing提供
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