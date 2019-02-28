親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

直播／川金二會協議破局！川普開記者會接受提問

一夜情對象就不該結婚？讓男生「認真不起來」的10種女生

2019-02-28 15:26聯合新聞網 網路溫度計提供

圖／網路溫度計提供
圖／網路溫度計提供
分享

婚姻是一生的事，究竟哪種女生容易嚇跑男友，讓人打從心底不想結婚當老婆，覺得愛過就好呢？

老婆？還是算了吧！

無論性別，婚姻是一輩子的事，因此許多男性挑老婆時，不止看照片、憑感覺，還會考量很多因素，好比「她愛不愛我的家人？」「她會不會是好媽媽？」亦或「她能不能成為我成功背後偉大的女人？」也因為這樣，交往時女生的一舉一動都會成為男生「想像婚後」的依據。

究竟哪種女生的風格實在叫男人不敢領教，打從心底不想娶回家當老婆，覺得愛過就好呢？現在就讓我們運用《 KEYPO大數據關鍵引擎 》進行大調查，為天下男兒省下未來的離婚律師費吧！（誤）

10.輕易就上床或約炮、一夜情認識的女生

這一點其實跟「男追女隔重山，女追男隔層紗」的論點有因果關係，因為越不容易得到的人事物，越叫人想珍惜，反之則當成拋棄式，用完就換。

可偏偏時代改變，男女觀念日趨不同，男性逐漸草食，女生則大啖肉食，結果性觀念太開放，輕易就跟異性上床，或經由約炮、一夜情認識的女生，反而容易成為男生眼裡食之無味，棄之可惜的對象。

9.很情緒化，動不動就歇斯底里的女生

如果你很討厭晴時多雲偶陣雨的天氣，那肯定無法接受EQ低、情緒化，動不動就歇斯底里的女生。尤其看她上一秒笑著，下一秒突然暴跳如雷，讓你心情瞬間洗三溫暖，任誰都無法負荷的。

在這咱們姑且不論這樣的女生是受憂鬱症、躁鬱症等心理狀態影響，還是天生性格如此，只要想到未來60年都要跟翻臉比翻書快的她相處，男生頭皮就一秒發麻啊！

8.豪門千金你敢碰？富二代背後有錢丈人不好惹

雖然很多男生都想當金龜婿，討個有錢老婆，少奮鬥十年，但你別忘了，每個女兒都是爸爸上輩子的情人、一輩子的掌上明珠、，所以就算你有本事擄走女富二代的芳心，後頭丈人恐怕也惹不起啊！

除非你也是某地方旺族、某豪門少爺，有門當戶對的籌碼能談判，否則只要你是窮小子，就算誠意再高、能力再強，都可能被旁人閒言閒語，認為千金小姐嫁給你根本是一朵鮮花插在牛糞上。（BTW而且你婚後要是變心就慘了）

7.太做自己，不在乎長輩、旁人感受的女生

雖然「做自己」是很棒的生活態度，但人畢竟是團體動物，免不了要與他人交流接觸，尤其當男女打算結婚時，愛情再也不只是兩個人的事，而是兩家人的事，所以不少男生此時會站在家人立場思考，觀察另一半是否尊重自己父母，能討兩老歡心，或未來可否與自家兄弟姊妹和睦相處，以避免婆媳、妯娌等問題引發家庭革命。

當然～這也是為什麼許多名人的愛情，會在面臨婚姻、開花結果之際喊卡的關鍵原因。

6.過度依賴，想整天跟男友黏TT的女生

雖然被另一半依賴是甜蜜的負擔，但不少男生婚後真正需要的是賢內助，一個能幫他打點生活大小事，好讓他專心衝刺事業的女人。

因此，當這類型男生遇見一整天無所事事，只想照三餐跟閃光黏在一起的女友，往往很容易心生疲乏，進而從甜蜜蜜的熱戀期，快速發展到令人窒息的磨合期，最後甚至萌生分手之意，一心想擺脫對方。

5.整天疑神疑鬼、查勤、吃醋，控制慾極強的女生

婚前必看、2014年驚悚謀殺懸疑片《控制》你看過嗎？裡頭由班艾佛列克飾演的丈夫一角，一步步踏入妻子圈套，最後無奈臣服在她陰謀底下、任其擺佈的狼狽模樣，相信大家都印象深刻，男生看了更是心驚膽戰。

雖然這一切導火線來自尼克對婚姻的不忠，但健康的愛情確實應該建立在良好信任關係上，否則如果男生啥事都沒做，女生就整天疑神疑鬼、瘋狂查勤，甚至亂吃醋，感情最終只會變調啊！

4.家裡負債累累，一天到晚搬家躲黑衣人的女生

有句諺語是這樣說的「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」，意指面對艱困時刻，再相愛的兩個人還是可能各奔前程，以自求多福。所以針對這一點，妳千萬別怪男生無情啊！畢竟他肩膀再厚，也難扛起另一半的人生，甚至解救對方的家庭。

況且你我都知道「貧賤夫妻百事哀」，就算小倆口靠微薄收入能勉強度日，可一天到晚搬家躲黑衣人的「愛情」終究難敵「麵包」考驗的！

3.公主病嚴重，個性傲嬌，愛使喚人的女生

感情是互相的，就算妳是仙女下凡或天之驕女，只要行為過份驕縱，一天到晚使喚別人，見男友不剝蝦就一哭二鬧三上吊，而且凡事都當對方的錯，那咱們相信，這世界上沒有一個男人能吃得消。

因此有件事各位女孩一定要記住，就算妳男友真的是王子，他要的也是沒有「病」

的公主，而且說實在的有病就該去看醫生，別再延誤病情了！

想知道男人眼中萬萬娶不得的女友特質前二名嗎？答案就在本文裡《 從約炮開始，就用分手砲結束吧！讓男生「只想戀愛」的10種女生

【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 http://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

兩性關係
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

苦有這麼多…媽媽怨念心聲「在台灣帶小孩好累」

2019-02-28 12:53

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永福樓，還有白冰冰與白曉燕

2019-02-28 06:00

【童言童語】庭院深深／長壽與麵線

2019-02-28 06:00

【考場驚魂】翟敬宜／媽呀，我的手表響了

2019-02-28 06:00

與家人吵架來不及見母最後一面 她痛哭：真的好想你

2019-02-27 13:52

【大叔的中年小事】程耀毅／沒有什麼事是順便的

2019-02-27 06:00

【童言童語】蔡宛芳／會傳染給自己

2019-02-27 06:00

【心情點滴】程影／一個看見龍的午後

2019-02-27 06:00

當局者迷！父母沉淪外遇 呂秋遠提十點打破迷思

2019-02-26 21:54

申請市府生產補助條件竟是「貓」？台中地方媽媽傻眼：養狗不行嗎

2019-02-26 20:00

不准媽媽上廁所？ 霸氣寶寶「破門而入」

2019-02-26 18:31

影／怎樣成功親子共讀？專家示範給你看

2019-02-26 14:58

公婆常沒通知直接跑來家裡 這些行為讓媳婦崩潰

2019-02-26 08:06

【相處之道】郭熊／生火的戀愛哲學

2019-02-26 06:00

【生活見聞】李月治／放下相機，聆聽花開的聲音

2019-02-26 06:00

兒喊沒錢66歲母扛蔬菜台北→台南 媳婦嗆婆：全身都細菌

2019-02-25 10:48

【童言童語】蔡宛芳／那青草呢？

2019-02-25 06:00

【生活點滴】蔡怡怡／打開生命的窗

2019-02-25 06:00

【手足之情】劉雲英／當我們睡在一起

2019-02-25 06:00

【新婚點滴】蘇亞／自助婚紗樂趣無窮

2019-02-24 06:00

【女性臉譜】陳心／南漂的江蘇姑娘

2019-02-24 06:00

【追憶時光】桓桓媽／童年的永福樓

2019-02-24 06:00

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 08:25

小孩很愛玩生殖器和摸我的胸部 該怎麼辦？

2019-02-23 08:23

【上學學什麼】諶淑婷／長大不是只有快樂的事

2019-02-23 06:00

【春節餘韻】方齊／我和荷蘭孩子過新年

2019-02-23 06:00

【生活的風景】洪金鳳／年年有魚好歡喜

2019-02-23 06:00

我不是故意不說話…選擇性緘默症原因？分享3大治療方式

2019-02-22 15:51

【心情點滴】蔡緯賢／烏魚

2019-02-22 06:00

【我愛一個人煮-52】太陽臉／可頌試做

2019-02-22 06:00

【親子教養】敻林／品嘗才藝的佳釀

2019-02-22 06:00

我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質 請這樣與他相處

2019-02-21 08:52

【心情點滴】貓言／秋蟹

2019-02-21 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／因為小孩而來的緣分

2019-02-21 06:00

【家人關係】梁純綉／燈亮就是幸福

2019-02-21 06:00

老公過世婆婆逼她嫁小叔「繼婚」人妻怒轟

2019-02-20 15:32

35歲生孕 女兒哀怨「為什麼那麼晚生我」 背後有洋蔥

2019-02-20 14:36

想辦低調婚禮 婆婆數落：人生中最快樂一天成羞辱

2019-02-20 10:20

「我是為了你著想」小心有毒姻親躲在無私的面具下 刺你一刀⋯

2019-02-20 09:38
看更多

熱門文章

春遊砸8億「500+500」搭雙鐵、到離島都加碼

2019-02-27 15:54

整理包／看過來！ 3月1日起交通新措施

2019-02-28 09:43

不只有瑩碩 亞培的出產降血壓藥也含致癌物

2019-02-27 17:00

暖冬遊補助沒來 業者寒冬「不想陪政府玩了」

2019-02-28 00:12

行駛西濱快速路注意了 彰化警方3月展開聯合稽查

2019-02-27 22:35

春遊補助每人500 還有5種條件可加碼

2019-02-27 23:32

今日星座運勢／水瓶不宜玩金錢遊戲 事業穩中求進

2019-02-28 00:00

國道停車場再現！國三銜接國五塞爆時速20都不到

2019-02-28 08:14

上班噴對香水加快工作效率！2種香味讓同事自然愛上妳

2019-02-28 00:29

二二八連假 警方：北市國1南下高乘載管制點有8處

2019-02-28 08:17

影／交部撥8.6億「春遊補助」業者憂:民眾有補助才出遊

2019-02-27 18:35

這個導管手術很厲害！ 可以改善難治性高血壓

2019-02-27 23:10

228連假天氣 吳德榮：北部忽涼忽暖 中南部暖熱早晚涼

2019-02-28 07:05

《無法成為野獸的我們》新垣結衣手袋 進台灣開幕特價

2019-02-27 17:20

懶人包／228連假「4大超商好康」！珍奶、咖啡、霜淇淋都有特價

2019-02-28 11:28

春遊補助補很大 怎麼補助看這裡

2019-02-27 16:56

慢下來就能看見美 蔣勳在池上領悟天長地久

2019-02-27 16:18

遊客南下朝聖台灣燈會 車潮擠爆國三回堵9公里

2019-02-28 09:42

觀光局核銷忙翻 「乾脆改補助局」

2019-02-27 23:32

3降血壓藥檢出致癌物 600萬顆中鏢

2019-02-28 00:02

2小時撿326公斤垃圾！ 外國志工嘆「別再放天燈」

2019-02-28 13:55

衰！ 亞培降血壓藥也中標 含致癌成分需下架

2019-02-27 21:09

交通新規定乘客不得左後門上下車？警察說清楚

2019-02-28 11:01

OL罹患睡眠呼吸中止症 她不開刀靠雷射治好打鼾

2019-02-27 19:04

小7「櫻花特色店」全台只有這兩間！拍照打卡讓你變網美

2019-02-27 20:04

掃興！228連假北部濕涼 只有周六好天氣

2019-02-28 09:37

六福村周年慶 228連假憑發票「40」號入場現省700元

2019-02-28 11:27

影／他隻身一人進獵豹區過夜 半夜睜眼景象嚇壞眾人

2019-02-28 13:43

1瓶＝3顆蘋果！FIN纖氣泡水有7.65克膳食纖維

2019-02-27 18:16

林佳龍宣布500+500春遊補助 觀光局澄清報導非全貌

2019-02-28 11:50

連假首日國道好塞 上午避開六大地雷路段

2019-02-28 07:37

苦有這麼多…媽媽怨念心聲「在台灣帶小孩好累」

2019-02-28 12:53

蘇花改一早壅塞時速20 車龍10幾公里午後才紓解

2019-02-28 08:11

孩子聽不清⋯花蓮媽媽求助醫師 原來是「耳屎怪」作亂

2019-02-27 17:42

遊客赴澳洲小心！ 每年4月前正逢颶風旺季

2019-02-27 23:59

搭火車驚見窗簾發霉 讓她直呼「台鐵漲價吧我給你錢」

2019-02-28 14:15

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永福樓，還有白冰冰與白曉燕

2019-02-28 06:00

一級保育類遊隼順利產卵 酋長岩劃設告示牌護鳥

2019-02-27 16:47

【考場驚魂】翟敬宜／媽呀，我的手表響了

2019-02-28 06:00

開心放連假! 3/4開工PAUL飲品買一送一

2019-02-27 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top