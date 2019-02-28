一夜情對象就不該結婚？讓男生「認真不起來」的10種女生

2019-02-28 15:26 聯合新聞網 網路溫度計提供



圖／網路溫度計提供 分享 facebook

婚姻是一生的事，究竟哪種女生容易嚇跑男友，讓人打從心底不想結婚當老婆，覺得愛過就好呢？

老婆？還是算了吧！

無論性別，婚姻是一輩子的事，因此許多男性挑老婆時，不止看照片、憑感覺，還會考量很多因素，好比「她愛不愛我的家人？」「她會不會是好媽媽？」亦或「她能不能成為我成功背後偉大的女人？」也因為這樣，交往時女生的一舉一動都會成為男生「想像婚後」的依據。

究竟哪種女生的風格實在叫男人不敢領教，打從心底不想娶回家當老婆，覺得愛過就好呢？現在就讓我們運用《 KEYPO大數據關鍵引擎 》進行大調查，為天下男兒省下未來的離婚律師費吧！（誤）

10.輕易就上床或約炮、一夜情認識的女生

這一點其實跟「男追女隔重山，女追男隔層紗」的論點有因果關係，因為越不容易得到的人事物，越叫人想珍惜，反之則當成拋棄式，用完就換。

可偏偏時代改變，男女觀念日趨不同，男性逐漸草食，女生則大啖肉食，結果性觀念太開放，輕易就跟異性上床，或經由約炮、一夜情認識的女生，反而容易成為男生眼裡食之無味，棄之可惜的對象。

9.很情緒化，動不動就歇斯底里的女生

如果你很討厭晴時多雲偶陣雨的天氣，那肯定無法接受EQ低、情緒化，動不動就歇斯底里的女生。尤其看她上一秒笑著，下一秒突然暴跳如雷，讓你心情瞬間洗三溫暖，任誰都無法負荷的。

在這咱們姑且不論這樣的女生是受憂鬱症、躁鬱症等心理狀態影響，還是天生性格如此，只要想到未來60年都要跟翻臉比翻書快的她相處，男生頭皮就一秒發麻啊！

8.豪門千金你敢碰？富二代背後有錢丈人不好惹

雖然很多男生都想當金龜婿，討個有錢老婆，少奮鬥十年，但你別忘了，每個女兒都是爸爸上輩子的情人、一輩子的掌上明珠、，所以就算你有本事擄走女富二代的芳心，後頭丈人恐怕也惹不起啊！

除非你也是某地方旺族、某豪門少爺，有門當戶對的籌碼能談判，否則只要你是窮小子，就算誠意再高、能力再強，都可能被旁人閒言閒語，認為千金小姐嫁給你根本是一朵鮮花插在牛糞上。（BTW而且你婚後要是變心就慘了）

7.太做自己，不在乎長輩、旁人感受的女生

雖然「做自己」是很棒的生活態度，但人畢竟是團體動物，免不了要與他人交流接觸，尤其當男女打算結婚時，愛情再也不只是兩個人的事，而是兩家人的事，所以不少男生此時會站在家人立場思考，觀察另一半是否尊重自己父母，能討兩老歡心，或未來可否與自家兄弟姊妹和睦相處，以避免婆媳、妯娌等問題引發家庭革命。

當然～這也是為什麼許多名人的愛情，會在面臨婚姻、開花結果之際喊卡的關鍵原因。

6.過度依賴，想整天跟男友黏TT的女生

雖然被另一半依賴是甜蜜的負擔，但不少男生婚後真正需要的是賢內助，一個能幫他打點生活大小事，好讓他專心衝刺事業的女人。

因此，當這類型男生遇見一整天無所事事，只想照三餐跟閃光黏在一起的女友，往往很容易心生疲乏，進而從甜蜜蜜的熱戀期，快速發展到令人窒息的磨合期，最後甚至萌生分手之意，一心想擺脫對方。

5.整天疑神疑鬼、查勤、吃醋，控制慾極強的女生

婚前必看、2014年驚悚謀殺懸疑片《控制》你看過嗎？裡頭由班艾佛列克飾演的丈夫一角，一步步踏入妻子圈套，最後無奈臣服在她陰謀底下、任其擺佈的狼狽模樣，相信大家都印象深刻，男生看了更是心驚膽戰。

雖然這一切導火線來自尼克對婚姻的不忠，但健康的愛情確實應該建立在良好信任關係上，否則如果男生啥事都沒做，女生就整天疑神疑鬼、瘋狂查勤，甚至亂吃醋，感情最終只會變調啊！

4.家裡負債累累，一天到晚搬家躲黑衣人的女生

有句諺語是這樣說的「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」，意指面對艱困時刻，再相愛的兩個人還是可能各奔前程，以自求多福。所以針對這一點，妳千萬別怪男生無情啊！畢竟他肩膀再厚，也難扛起另一半的人生，甚至解救對方的家庭。

況且你我都知道「貧賤夫妻百事哀」，就算小倆口靠微薄收入能勉強度日，可一天到晚搬家躲黑衣人的「愛情」終究難敵「麵包」考驗的！

3.公主病嚴重，個性傲嬌，愛使喚人的女生

感情是互相的，就算妳是仙女下凡或天之驕女，只要行為過份驕縱，一天到晚使喚別人，見男友不剝蝦就一哭二鬧三上吊，而且凡事都當對方的錯，那咱們相信，這世界上沒有一個男人能吃得消。

因此有件事各位女孩一定要記住，就算妳男友真的是王子，他要的也是沒有「病」

的公主，而且說實在的有病就該去看醫生，別再延誤病情了！

想知道男人眼中萬萬娶不得的女友特質前二名嗎？答案就在本文裡《 從約炮開始，就用分手砲結束吧！讓男生「只想戀愛」的10種女生 》

【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 http://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】