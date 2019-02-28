婚後開銷誰負責？ 女友提議讓他聽了很崩潰

2019-02-28 15:55 聯合新聞網 綜合報導



男網友抱怨女友提議婚後的花費開銷多由他來負擔。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 結婚後開銷到底該由誰負責？一名男網友表示自己的月薪比女友多1萬5，他和女友討論如果結婚後的生活消費該怎麼分攤，但女友要求大多數的花費由他負責，而她自己的薪水則會存起來，這樣的回答讓男網友聽了無法接受，直呼「男女不平等太嚴重了吧？」

原PO在論壇《Dcard》表示，他月薪6萬5，女友月薪5萬元，最近兩人討論起結婚後該怎麼分攤開銷。原PO說女友堅持要在台北買棟1000萬元的房子，扣除頭期款300萬元，每個月繳房貸25000元，她願意幫忙出一半，但是房子得要是「共同財產制」。

此外，她還堅持要生兩個，而且小孩子所有的費用包括牛奶尿布錢、學費、才藝費等等，要由原PO負責，家中的水電瓦斯費用等生活開銷也要由他支出，他說女友認為是一家之主的責任。若是全家出遊的費用，國內由男方負責，國外則一人一半，小孩子的開銷也歸男生負擔。

這樣的回答讓原PO聽了很不是滋味，反問女友的薪水怎麼處理？沒想到她竟然說會存起來，更讓原PO不滿的提出抗議，但女友舉例說同事都把薪水拿給老婆管，自己則是花零用錢，讓他無奈的說「這些付完可能要去賣血」。他感嘆為何婚後花費不是一人一半或者由他負擔3/2呢？

網友看了都為他抱不平，「還是不要結比較好」、「薪水比他多1萬5，這些花費早就超過1萬5，勸你別娶了」、「只能說你女友很會算，好處自己拿，壞處都分給你」、「我對我老公都沒這麼殘忍」、「換一個吧，擺明了坑你」。

還有人分享經驗供原PO參考「我目前已婚，我之前有在工作的時候是一人一半，現在當全職媽媽就都老公出錢，畢竟我也沒收入呀」、「我家都是媽媽的薪水存下來，爸爸的薪水拿來當家裡3人生活費，生活費不夠用的時候媽媽補貼」、「房貸、車貸是我老公支付，家裡日常生活用品開銷、水電費、夫妻倆的手機費、瓦斯費、網路費等等，我支付。其實也沒有特別說好這樣分攤，就是互相幫忙而已」。