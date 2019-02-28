親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

誰偷了川普的信？ 擋下北韓飛彈

婚後開銷誰負責？ 女友提議讓他聽了很崩潰

2019-02-28 15:55聯合新聞網 綜合報導

男網友抱怨女友提議婚後的花費開銷多由他來負擔。 圖／聯合報系資料照片
男網友抱怨女友提議婚後的花費開銷多由他來負擔。 圖／聯合報系資料照片
分享
結婚後開銷到底該由誰負責？一名男網友表示自己的月薪比女友多1萬5，他和女友討論如果結婚後的生活消費該怎麼分攤，但女友要求大多數的花費由他負責，而她自己的薪水則會存起來，這樣的回答讓男網友聽了無法接受，直呼「男女不平等太嚴重了吧？」

原PO在論壇《Dcard》表示，他月薪6萬5，女友月薪5萬元，最近兩人討論起結婚後該怎麼分攤開銷。原PO說女友堅持要在台北買棟1000萬元的房子，扣除頭期款300萬元，每個月繳房貸25000元，她願意幫忙出一半，但是房子得要是「共同財產制」。

此外，她還堅持要生兩個，而且小孩子所有的費用包括牛奶尿布錢、學費、才藝費等等，要由原PO負責，家中的水電瓦斯費用等生活開銷也要由他支出，他說女友認為是一家之主的責任。若是全家出遊的費用，國內由男方負責，國外則一人一半，小孩子的開銷也歸男生負擔。

這樣的回答讓原PO聽了很不是滋味，反問女友的薪水怎麼處理？沒想到她竟然說會存起來，更讓原PO不滿的提出抗議，但女友舉例說同事都把薪水拿給老婆管，自己則是花零用錢，讓他無奈的說「這些付完可能要去賣血」。他感嘆為何婚後花費不是一人一半或者由他負擔3/2呢？

網友看了都為他抱不平，「還是不要結比較好」、「薪水比他多1萬5，這些花費早就超過1萬5，勸你別娶了」、「只能說你女友很會算，好處自己拿，壞處都分給你」、「我對我老公都沒這麼殘忍」、「換一個吧，擺明了坑你」。

還有人分享經驗供原PO參考「我目前已婚，我之前有在工作的時候是一人一半，現在當全職媽媽就都老公出錢，畢竟我也沒收入呀」、「我家都是媽媽的薪水存下來，爸爸的薪水拿來當家裡3人生活費，生活費不夠用的時候媽媽補貼」、「房貸、車貸是我老公支付，家裡日常生活用品開銷、水電費、夫妻倆的手機費、瓦斯費、網路費等等，我支付。其實也沒有特別說好這樣分攤，就是互相幫忙而已」。

高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

一夜情對象就不該結婚？讓男生「認真不起來」的10種女生

2019-02-28 15:26

苦有這麼多…媽媽怨念心聲「在台灣帶小孩好累」

2019-02-28 12:53

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永福樓，還有白冰冰與白曉燕

2019-02-28 06:00

【童言童語】庭院深深／長壽與麵線

2019-02-28 06:00

【考場驚魂】翟敬宜／媽呀，我的手表響了

2019-02-28 06:00

與家人吵架來不及見母最後一面 她痛哭：真的好想你

2019-02-27 13:52

【大叔的中年小事】程耀毅／沒有什麼事是順便的

2019-02-27 06:00

【童言童語】蔡宛芳／會傳染給自己

2019-02-27 06:00

【心情點滴】程影／一個看見龍的午後

2019-02-27 06:00

當局者迷！父母沉淪外遇 呂秋遠提十點打破迷思

2019-02-26 21:54

申請市府生產補助條件竟是「貓」？台中地方媽媽傻眼：養狗不行嗎

2019-02-26 20:00

不准媽媽上廁所？ 霸氣寶寶「破門而入」

2019-02-26 18:31

影／怎樣成功親子共讀？專家示範給你看

2019-02-26 14:58

公婆常沒通知直接跑來家裡 這些行為讓媳婦崩潰

2019-02-26 08:06

【相處之道】郭熊／生火的戀愛哲學

2019-02-26 06:00

【生活見聞】李月治／放下相機，聆聽花開的聲音

2019-02-26 06:00

兒喊沒錢66歲母扛蔬菜台北→台南 媳婦嗆婆：全身都細菌

2019-02-25 10:48

【童言童語】蔡宛芳／那青草呢？

2019-02-25 06:00

【生活點滴】蔡怡怡／打開生命的窗

2019-02-25 06:00

【手足之情】劉雲英／當我們睡在一起

2019-02-25 06:00

【新婚點滴】蘇亞／自助婚紗樂趣無窮

2019-02-24 06:00

【女性臉譜】陳心／南漂的江蘇姑娘

2019-02-24 06:00

【追憶時光】桓桓媽／童年的永福樓

2019-02-24 06:00

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 08:25

小孩很愛玩生殖器和摸我的胸部 該怎麼辦？

2019-02-23 08:23

【上學學什麼】諶淑婷／長大不是只有快樂的事

2019-02-23 06:00

【春節餘韻】方齊／我和荷蘭孩子過新年

2019-02-23 06:00

【生活的風景】洪金鳳／年年有魚好歡喜

2019-02-23 06:00

我不是故意不說話…選擇性緘默症原因？分享3大治療方式

2019-02-22 15:51

【心情點滴】蔡緯賢／烏魚

2019-02-22 06:00

【我愛一個人煮-52】太陽臉／可頌試做

2019-02-22 06:00

【親子教養】敻林／品嘗才藝的佳釀

2019-02-22 06:00

我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質 請這樣與他相處

2019-02-21 08:52

【心情點滴】貓言／秋蟹

2019-02-21 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／因為小孩而來的緣分

2019-02-21 06:00

【家人關係】梁純綉／燈亮就是幸福

2019-02-21 06:00

老公過世婆婆逼她嫁小叔「繼婚」人妻怒轟

2019-02-20 15:32

35歲生孕 女兒哀怨「為什麼那麼晚生我」 背後有洋蔥

2019-02-20 14:36

想辦低調婚禮 婆婆數落：人生中最快樂一天成羞辱

2019-02-20 10:20
看更多

熱門文章

整理包／看過來！ 3月1日起交通新措施

2019-02-28 09:43

暖冬遊補助沒來 業者寒冬「不想陪政府玩了」

2019-02-28 00:12

行駛西濱快速路注意了 彰化警方3月展開聯合稽查

2019-02-27 22:35

春遊補助每人500 還有5種條件可加碼

2019-02-27 23:32

今日星座運勢／水瓶不宜玩金錢遊戲 事業穩中求進

2019-02-28 00:00

上班噴對香水加快工作效率！2種香味讓同事自然愛上妳

2019-02-28 00:29

國道停車場再現！國三銜接國五塞爆時速20都不到

2019-02-28 08:14

二二八連假 警方：北市國1南下高乘載管制點有8處

2019-02-28 08:17

影／交部撥8.6億「春遊補助」業者憂:民眾有補助才出遊

2019-02-27 18:35

228連假天氣 吳德榮：北部忽涼忽暖 中南部暖熱早晚涼

2019-02-28 07:05

這個導管手術很厲害！ 可以改善難治性高血壓

2019-02-27 23:10

懶人包／228連假「4大超商好康」！珍奶、咖啡、霜淇淋都有特價

2019-02-28 11:28

2小時撿326公斤垃圾！ 外國志工嘆「別再放天燈」

2019-02-28 13:55

《無法成為野獸的我們》新垣結衣手袋 進台灣開幕特價

2019-02-27 17:20

遊客南下朝聖台灣燈會 車潮擠爆國三回堵9公里

2019-02-28 09:42

婚後開銷誰負責？ 女友提議讓他聽了很崩潰

2019-02-28 15:55

觀光局核銷忙翻 「乾脆改補助局」

2019-02-27 23:32

3降血壓藥檢出致癌物 600萬顆中鏢

2019-02-28 00:02

搭火車驚見窗簾發霉 讓她直呼「台鐵漲價吧我給你錢」

2019-02-28 14:15

掃興！228連假北部濕涼 只有周六好天氣

2019-02-28 09:37

交通新規定乘客不得左後門上下車？警察說清楚

2019-02-28 11:01

林佳龍宣布500+500春遊補助 觀光局澄清報導非全貌

2019-02-28 11:50

影／他隻身一人進獵豹區過夜 半夜睜眼景象嚇壞眾人

2019-02-28 13:43

衰！ 亞培降血壓藥也中標 含致癌成分需下架

2019-02-27 21:09

小7「櫻花特色店」全台只有這兩間！拍照打卡讓你變網美

2019-02-27 20:04

苦有這麼多…媽媽怨念心聲「在台灣帶小孩好累」

2019-02-28 12:53

OL罹患睡眠呼吸中止症 她不開刀靠雷射治好打鼾

2019-02-27 19:04

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永福樓，還有白冰冰與白曉燕

2019-02-28 06:00

1瓶＝3顆蘋果！FIN纖氣泡水有7.65克膳食纖維

2019-02-27 18:16

連假首日國道好塞 上午避開六大地雷路段

2019-02-28 07:37

蘇花改一早壅塞時速20 車龍10幾公里午後才紓解

2019-02-28 08:11

孩子聽不清⋯花蓮媽媽求助醫師 原來是「耳屎怪」作亂

2019-02-27 17:42

【考場驚魂】翟敬宜／媽呀，我的手表響了

2019-02-28 06:00

遊客赴澳洲小心！ 每年4月前正逢颶風旺季

2019-02-27 23:59

一張圖看懂228連假天氣 周五、周六可曬衣踏青

2019-02-28 11:33

一夜情對象就不該結婚？讓男生「認真不起來」的10種女生

2019-02-28 15:26

開心放連假! 3/4開工PAUL飲品買一送一

2019-02-27 22:56

【童言童語】庭院深深／長壽與麵線

2019-02-28 06:00

被蜜蜂叮怎麼辦？ 專家傳授正確治療SOP

2019-02-28 15:19

影╱特大咖啡不到7分滿 消費者實測發現超商感謝

2019-02-28 11:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top