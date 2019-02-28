苦有這麼多…媽媽怨念心聲「在台灣帶小孩好累」

2019-02-28 12:53 聯合新聞網 綜合報導



有網友認為在台灣帶小孩很難。 示意圖／美聯社 分享 facebook

照顧小孩不容易，不只要管、要教，在管教的時候恐怕一旁的人還會給一堆自以為的建議。一名已是媽媽的網友發文表示，某天帶孩子看醫生，因為孩子不願受控，因此她以單手拎著小孩與她玩，一旁的路人卻將她罵到臭頭，頻說「哪有人這樣帶小孩？」又給出一堆建議，她無奈表示「意見這麼多，怎麼不帶回去養？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示「在台灣帶小孩很困難，困難的是『別人看你帶小孩這件事』」。她舉例，當給小孩穿新衣服時，會被唸「浪費錢」，給小孩穿舊衣服時，又被唸「媽媽好小氣」；天熱給小孩穿得少，會被唸「媽媽要把你冷死？」天冷給小孩穿得多，又被唸「穿這麼多要死？」

該網友說，只要小孩不乖、害羞、怕生、活潑，旁人都會怪罪「媽媽不會教」，但當媽媽管教小孩時，卻又會挨旁人責備「他只是個孩子懂什麼？」

發文網友表示，她某天帶著孩子去看醫生，因為小孩很難抱、不受控，所以她用單手拎著，讓小孩當小飛俠，小孩就會乖乖的，也不亂動亂扭，然而此舉卻被一旁的路人唸到臭頭，如哪有人這樣帶小孩的？為什麼不幫她帶推車？為什麼不給她穿襪子？為什麼不戴帽子？

該網友很是委屈，無奈表示「意見那麼多，怎麼不帶回去養？」她表示，每個媽媽都會有自己帶孩子的方式，就算不是最好的方式，至少也不會是在害小孩，卻因為社會的氛圍與旁人的眼光而處處受限，還得擔心被偷拍放上網路公審，在家也得接受親朋好友的「建議、關懷、指教」，難怪許多人寧願出去上班、請保姆。

其他網友看了很是認同，紛紛留言表示「太貼切了」、「好有感觸，現在帶小孩還要小心被偷錄影」、「感覺你都快要不是他媽了」，也有網友建議「不要太在意他人意見，笑笑回應就好」。