親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

川金過招！金正恩勉強「歡迎」美國在平壤設聯絡處

拾荒婦刮傷保時捷下跪道歉 目擊者幫車主喊冤「他很客氣」

苦有這麼多…媽媽怨念心聲「在台灣帶小孩好累」

2019-02-28 12:53聯合新聞網 綜合報導

有網友認為在台灣帶小孩很難。 示意圖／美聯社
有網友認為在台灣帶小孩很難。 示意圖／美聯社
分享

照顧小孩不容易，不只要管、要教，在管教的時候恐怕一旁的人還會給一堆自以為的建議。一名已是媽媽的網友發文表示，某天帶孩子看醫生，因為孩子不願受控，因此她以單手拎著小孩與她玩，一旁的路人卻將她罵到臭頭，頻說「哪有人這樣帶小孩？」又給出一堆建議，她無奈表示「意見這麼多，怎麼不帶回去養？」

一名網友在臉書社團爆怨公社」發文，她表示「在台灣帶小孩很困難，困難的是『別人看你帶小孩這件事』」。她舉例，當給小孩穿新衣服時，會被唸「浪費錢」，給小孩穿舊衣服時，又被唸「媽媽好小氣」；天熱給小孩穿得少，會被唸「媽媽要把你冷死？」天冷給小孩穿得多，又被唸「穿這麼多要死？」

該網友說，只要小孩不乖、害羞、怕生、活潑，旁人都會怪罪「媽媽不會教」，但當媽媽管教小孩時，卻又會挨旁人責備「他只是個孩子懂什麼？」

發文網友表示，她某天帶著孩子去看醫生，因為小孩很難抱、不受控，所以她用單手拎著，讓小孩當小飛俠，小孩就會乖乖的，也不亂動亂扭，然而此舉卻被一旁的路人唸到臭頭，如哪有人這樣帶小孩的？為什麼不幫她帶推車？為什麼不給她穿襪子？為什麼不戴帽子？

該網友很是委屈，無奈表示「意見那麼多，怎麼不帶回去養？」她表示，每個媽媽都會有自己帶孩子的方式，就算不是最好的方式，至少也不會是在害小孩，卻因為社會的氛圍與旁人的眼光而處處受限，還得擔心被偷拍放上網路公審，在家也得接受親朋好友的「建議、關懷、指教」，難怪許多人寧願出去上班、請保姆。

其他網友看了很是認同，紛紛留言表示「太貼切了」、「好有感觸，現在帶小孩還要小心被偷錄影」、「感覺你都快要不是他媽了」，也有網友建議「不要太在意他人意見，笑笑回應就好」。

爆怨公社親子教養
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永福樓，還有白冰冰與白曉燕

2019-02-28 06:00

【童言童語】庭院深深／長壽與麵線

2019-02-28 06:00

【考場驚魂】翟敬宜／媽呀，我的手表響了

2019-02-28 06:00

與家人吵架來不及見母最後一面 她痛哭：真的好想你

2019-02-27 13:52

【大叔的中年小事】程耀毅／沒有什麼事是順便的

2019-02-27 06:00

【童言童語】蔡宛芳／會傳染給自己

2019-02-27 06:00

【心情點滴】程影／一個看見龍的午後

2019-02-27 06:00

當局者迷！父母沉淪外遇 呂秋遠提十點打破迷思

2019-02-26 21:54

申請市府生產補助條件竟是「貓」？台中地方媽媽傻眼：養狗不行嗎

2019-02-26 20:00

不准媽媽上廁所？ 霸氣寶寶「破門而入」

2019-02-26 18:31

影／怎樣成功親子共讀？專家示範給你看

2019-02-26 14:58

公婆常沒通知直接跑來家裡 這些行為讓媳婦崩潰

2019-02-26 08:06

【相處之道】郭熊／生火的戀愛哲學

2019-02-26 06:00

【生活見聞】李月治／放下相機，聆聽花開的聲音

2019-02-26 06:00

兒喊沒錢66歲母扛蔬菜台北→台南 媳婦嗆婆：全身都細菌

2019-02-25 10:48

【童言童語】蔡宛芳／那青草呢？

2019-02-25 06:00

【生活點滴】蔡怡怡／打開生命的窗

2019-02-25 06:00

【手足之情】劉雲英／當我們睡在一起

2019-02-25 06:00

【新婚點滴】蘇亞／自助婚紗樂趣無窮

2019-02-24 06:00

【女性臉譜】陳心／南漂的江蘇姑娘

2019-02-24 06:00

【追憶時光】桓桓媽／童年的永福樓

2019-02-24 06:00

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 08:25

小孩很愛玩生殖器和摸我的胸部 該怎麼辦？

2019-02-23 08:23

【上學學什麼】諶淑婷／長大不是只有快樂的事

2019-02-23 06:00

【春節餘韻】方齊／我和荷蘭孩子過新年

2019-02-23 06:00

【生活的風景】洪金鳳／年年有魚好歡喜

2019-02-23 06:00

我不是故意不說話…選擇性緘默症原因？分享3大治療方式

2019-02-22 15:51

【心情點滴】蔡緯賢／烏魚

2019-02-22 06:00

【我愛一個人煮-52】太陽臉／可頌試做

2019-02-22 06:00

【親子教養】敻林／品嘗才藝的佳釀

2019-02-22 06:00

我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質 請這樣與他相處

2019-02-21 08:52

【心情點滴】貓言／秋蟹

2019-02-21 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／因為小孩而來的緣分

2019-02-21 06:00

【家人關係】梁純綉／燈亮就是幸福

2019-02-21 06:00

老公過世婆婆逼她嫁小叔「繼婚」人妻怒轟

2019-02-20 15:32

35歲生孕 女兒哀怨「為什麼那麼晚生我」 背後有洋蔥

2019-02-20 14:36

想辦低調婚禮 婆婆數落：人生中最快樂一天成羞辱

2019-02-20 10:20

「我是為了你著想」小心有毒姻親躲在無私的面具下 刺你一刀⋯

2019-02-20 09:38

【生活點滴】陳得勝／小枕頭與耳挖

2019-02-20 06:00
看更多

熱門文章

春遊砸8億「500+500」搭雙鐵、到離島都加碼

2019-02-27 15:54

整理包／看過來！ 3月1日起交通新措施

2019-02-28 09:43

不只有瑩碩 亞培的出產降血壓藥也含致癌物

2019-02-27 17:00

暖冬遊補助沒來 業者寒冬「不想陪政府玩了」

2019-02-28 00:12

春遊補助每人500 還有5種條件可加碼

2019-02-27 23:32

今日星座運勢／水瓶不宜玩金錢遊戲 事業穩中求進

2019-02-28 00:00

國產降血壓藥誤用問題原料藥 食藥署下午4點說明

2019-02-27 14:06

行駛西濱快速路注意了 彰化警方3月展開聯合稽查

2019-02-27 22:35

國道停車場再現！國三銜接國五塞爆時速20都不到

2019-02-28 08:14

上班噴對香水加快工作效率！2種香味讓同事自然愛上妳

2019-02-28 00:29

二二八連假 警方：北市國1南下高乘載管制點有8處

2019-02-28 08:17

影／交部撥8.6億「春遊補助」業者憂:民眾有補助才出遊

2019-02-27 18:35

這個導管手術很厲害！ 可以改善難治性高血壓

2019-02-27 23:10

228連假天氣 吳德榮：北部忽涼忽暖 中南部暖熱早晚涼

2019-02-28 07:05

準備放假了！快看228連假百貨吃喝玩樂情報計畫一下

2019-02-27 15:17

你是這十大類人嗎？ 推薦必去屏東台灣燈會

2019-02-27 14:12

《無法成為野獸的我們》新垣結衣手袋 進台灣開幕特價

2019-02-27 17:20

慢下來就能看見美 蔣勳在池上領悟天長地久

2019-02-27 16:18

春遊補助補很大 怎麼補助看這裡

2019-02-27 16:56

大福彩下市！ 台彩：銷售不佳、頭獎累積慢

2019-02-27 14:15

遊客南下朝聖台灣燈會 車潮擠爆國三回堵9公里

2019-02-28 09:42

觀光局核銷忙翻 「乾脆改補助局」

2019-02-27 23:32

3降血壓藥檢出致癌物 600萬顆中鏢

2019-02-28 00:02

懶人包／228連假「4大超商好康」！珍奶、咖啡、霜淇淋都有特價

2019-02-28 11:28

衰！ 亞培降血壓藥也中標 含致癌成分需下架

2019-02-27 21:09

OL罹患睡眠呼吸中止症 她不開刀靠雷射治好打鼾

2019-02-27 19:04

小7「櫻花特色店」全台只有這兩間！拍照打卡讓你變網美

2019-02-27 20:04

1瓶＝3顆蘋果！FIN纖氣泡水有7.65克膳食纖維

2019-02-27 18:16

交通新規定乘客不得左後門上下車？警察說清楚

2019-02-28 11:01

連假首日國道好塞 上午避開六大地雷路段

2019-02-28 07:37

掃興！228連假北部濕涼 只有周六好天氣

2019-02-28 09:37

孩子聽不清⋯花蓮媽媽求助醫師 原來是「耳屎怪」作亂

2019-02-27 17:42

六福村周年慶 228連假憑發票「40」號入場現省700元

2019-02-28 11:27

蘇花改一早壅塞時速20 車龍10幾公里午後才紓解

2019-02-28 08:11

暖冬變寒流？ 旅遊補助受詬病

2019-02-27 15:07

一級保育類遊隼順利產卵 酋長岩劃設告示牌護鳥

2019-02-27 16:47

中央祭春遊補助 黃偉哲：盼別淪A國家資源

2019-02-27 14:06

遊客赴澳洲小心！ 每年4月前正逢颶風旺季

2019-02-27 23:59

【考場驚魂】翟敬宜／媽呀，我的手表響了

2019-02-28 06:00

開心放連假! 3/4開工PAUL飲品買一送一

2019-02-27 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top