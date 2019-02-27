與家人吵架來不及見母最後一面 她痛哭：真的好想你

2019-02-27 13:52 聯合新聞網 綜合報導



一名網友因為和家人吵架，氣得連過年都沒回家，沒想到再次接到爸爸的電話時卻被告知媽媽急救無效，令原po相當後悔及痛心。圖／ingimage 分享 facebook 有些人因沒有見到父母最後一面而感到遺憾及後悔，一名網友因為和家人吵架，氣得連過年都沒回家，沒想到再次接到爸爸的電話時卻被告知媽媽急救無效，令原po相當後悔及痛心。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」難過地表示，哥哥不滿半夜被生病的媽媽吵醒，要求媽媽搬上二樓讓她照顧，但她認為那時媽媽連走路都很困難，哥哥卻還讓媽媽上樓很不體貼，兩人因此大吵一架，她賭氣離家，哥哥也憤而拿了爸爸的手機封鎖拒接她的電話，讓她與家人完全失聯，不料，再次接到爸爸的電話時，卻是媽媽急救無效的消息。

她也透露，看到遺體時媽媽帶著笑著離開，但她仍然無法釋懷，「說真的...她的解脫我該高興...但總有萬般的捨不得，而且這代價太大了，我錯得很離譜，我無法原諒自己，我寧願我的人生...可以參與到她最後的時光......」，事隔一年半，她依舊無法原諒自己也相當後悔自己那時沒回家過年，「這一年半的時間...我還是走不出來！每天過著行屍走肉的日子...多想大喊...媽媽我真的好想你，對不起」。

網友看了也紛紛安慰她，「愛要及時，媽媽走了，還有爸爸，要珍惜！」、「人生有太多的早知道」、「媽媽在天上會希望你好好過日子」、「加油，別讓媽媽放不下！」。