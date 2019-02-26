當局者迷！父母沉淪外遇 呂秋遠提十點打破迷思

2019-02-26 21:54 聯合新聞網 綜合報導



夫妻外遇可能是現代家庭最容易遇到的問題，呂秋遠變在臉書寫下十點，提醒為人父母的家長們。示意圖／Ingimage 分享 facebook

孩子嘴巴上不說，不代表真的不知道！律師呂秋遠在臉書寫下，為人父母遇到外遇問題時，必須要知道的十件事。他在文中寫道，「別以為孩子們不知道爸媽外遇」，有些孩子知道事實後會選擇放手，有些孩子則會在困惑中選一邊站，但呂秋遠真正想要打醒的，是沉溺在外遇漩渦中的大人們。

呂秋遠在臉書上透露，近來一名媽媽傳了張照片給他，照片內是一位孩子的回家作業，他在裡面造了句「爸爸一直不回家，不知道是不是在約會」的句子，令呂秋遠意識到當下社會的問題，他便在臉書寫下十點，棒擊外遇行為。

許多外遇的父親都會拿一句，「我不是個好老公，不代表我不是好爸爸」當作藉口，但呂秋遠卻對此反駁，他認為無論真相如何，這句話都不應該由當事人來說。他也提到，當發現另一半有外遇時，為人父母不該強迫孩子選邊站，更不該整天以淚洗面，要求孩子充當自己的救世主，「孩子成熟的程度，比你（父母）想像得還高」，也因此孩子沒有義務承擔父母心中的恐懼。

文中也點出，「不要刻意讓孩子學習通姦、上床、墮胎」，他認為該承受外遇這項責任的，是夫妻而不該是孩子，「真的不要這個家了，請好聚好散，沒有什麼感情，是需要犧牲孩子來換取的」，就算沒有了感情，但還是要負起金錢方面的責任。

錢或許是最難解的關卡，呂秋遠在第九點提醒，「不要用錢控制小孩」，畢竟未來照顧自己的會是孩子，絕不會是第三者。他也在文中給第三者一句當頭棒喝，「我只能跟第三者說，歷史是會重演的」，一個不負責任的人，是不會因為遇到真愛就改變的，一句話打醒無知的小三、老王們。

呂秋遠有在最後一點強調，「孩子，什麼都知道」，若是真的為了孩子好、真的愛孩子的話，就更應該珍惜這個家。在臉書寫十點，無疑就是為了打醒身在迷途中的父母們，務必要正視自己的問題，給予孩子最需要的愛與呵護。