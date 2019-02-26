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不准媽媽上廁所？ 霸氣寶寶「破門而入」

2019-02-26 18:31聯合新聞網 綜合報導

一名女網友在「爆廢公社」抱怨，某日在上廁所時原以為可以放鬆片刻，沒想到小孩找不到...
一名女網友在「爆廢公社」抱怨，某日在上廁所時原以為可以放鬆片刻，沒想到小孩找不到她竟「破門而入」還露出無辜小臉，讓她看了哭笑不得。圖擷自臉書
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照顧嬰幼兒對許多媽媽來說相當辛苦，即使有三頭六臂仍嫌不夠用，嬰幼兒「勾勾纏」的能力更是讓人不敢恭維，總得等到孩子睡了，媽媽才能重拾自由。一名女網友昨（25）日在臉書「爆廢公社」發文抱怨，自己在上廁所時原以為可以忙裡偷閒、享受一個人的時光，沒想到孩子竟「破門而入」，讓她崩潰吶喊「走開啦！還我最後的自由啊！」。

原PO在「爆廢公社」貼出兩張照片，分享她的悲慘經驗。照片中只見一個表情呆萌的小寶寶，強行把廁所門上的透氣窗撞開，接著一臉無辜的探頭進廁所尋找媽媽的身影。她無奈表示自己平時只有上廁所時，才能稍微喘一口氣，沒想到孩子找不到媽媽，竟如此「不擇手段」，讓她哭笑不得，直呼「把最後的自由還我啊！」。

此文一出按讚數隨即破萬，也引起不少女網友共鳴，留言分享身懷絕技的寶寶，「我家的也是這樣，洗澡洗一半突然蹦出一顆頭」、「我兒子為了要我開門還把門敲破一個洞」、「我女兒在外面像空襲警報一樣尖叫，在裡面的我其實也是大不出來的」；不少過來人表示，「我都拿一個小椅子放裡面讓小孩坐，然後互相對看，不這樣他不讓妳上廁所」、「所以自從升格當媽後，上廁所是不關門的」，更有人笑稱「這簡直就是現代『嬰濕路』」。

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