兒喊沒錢66歲母扛蔬菜台北→台南 媳婦嗆婆：全身都細菌

2019-02-25 10:48 聯合新聞網 綜合報導



「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」是為人子女最害怕的事，但在台南有對夫妻竟然連這種道理都不懂。一名66歲母親因聽到兒子每天喊沒錢，她自掏腰包每週花4000元買菜，從台北搭高鐵下台南解兒子的生活困頓。豈料，不孝的兒子竟然嫌「每週從高鐵站載母親回家的油錢很貴」，到兒子家又被媳婦嗆「在外面走有很多細菌」，這對夫妻的惡行讓母親心都涼了。

原Po是這位母親的小媳婦，她在《爆怨公社》上分享哥哥大嫂的荒唐故事。原Po表示哥哥大嫂一家三口在台南買房，婆婆知道兒子想成家立業便幫忙出房屋的頭期款，兒子時常打電話給婆婆喊「日子過的苦，很需要錢」，更要求婆婆每週下台南給生活費，她表示「婆婆每個禮拜買4千的菜，在做高鐵到台南給大兒子」。

豈料，兒子把母親的行為視為理所當然，還不知感恩的嗆母親「媽！你知道我每個禮拜從家裡到車站油錢要花多少嗎？」高齡66歲的母親不計較每週花4千元買菜及南北來回的高鐵費，反被兒子酸油錢很貴，但更誇張的在後頭。

當婆婆一踏進兒子家，媳婦鄙視的說「媽！你先去洗頭洗澡」，婆婆無奈表示「我是洗好澡洗好頭才下來的耶」，媳婦竟嗆「你剛剛在外面走，有很多細菌」，絲毫沒有體恤搭車扛蔬菜奔波的婆婆。

當媳婦問婆婆這些菜要多少錢，婆婆以為媳婦要給錢，急忙的回「每次都是3、4000啊，我沒有要你們給我錢哦」，而媳婦聽完，酸言酸語的說「我知道啦！我只是要看我老公要多少薪水，才能吃到這些菜」。

媳婦對婆婆給的蔬菜不以為意，只在乎能跟婆婆多拿點生活費。示意圖／Ingimage 分享 facebook

原Po怒罵，當初哥哥與大嫂住在弟弟家時，也沒有一進門就洗頭洗澡。而壓倒駱駝的最後一根稻草是婆婆從孫子口中聽到的這句話，「阿嬤跟叔叔才是一家人，我跟爸爸還有你才是一家人，我們是不同家的人。」這讓婆婆想孫子時，只能避開大媳婦的耳目偷偷傳訊息給孫子。

雖然傷心的婆婆已經兩年多不見哥哥一家人了，但最近哥哥一家三口因土地問題，又常常打來向心軟的婆婆哭訴「最近生活得很辛苦」，而婆婆每次下台南，媳婦都會以「幫小朋友存基金」的理由向婆婆要錢。

原Po怒吼「幾歲人了還在跟白髮人拿錢？」網友看完也回應「這種晚輩不要也罷」、「生在福中不知福，等後頭他們就知道痛苦了 」、「媳婦也就算了，這個兒子根本不配當人」；也有網友認為「是不是婆婆很疼小叔，造成住台南兒子的誤解」、「嫁出去的兒子潑出去的水，都別人家的了，小孩應該是跟母姓吧」。