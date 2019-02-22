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我不是故意不說話…選擇性緘默症原因？分享3大治療方式

2019-02-22 15:51聯合新聞網 MamiBuy

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「我想說話，但怎麼都說不出口…」選擇性緘默症的孩子在學校或公共場合，完全不發一語，這種無聲的焦慮絕非自己的選擇，究竟是什麼原因在作怪？身邊人能給予什麼幫助或治療？


什麼是「選擇性緘默症」？

「選擇性緘默症」（Selective Mutism）又稱為「選擇性不語症」，是一種受情境影響的溝通焦慮障礙，這種病症會在特別場合無法說話，他們無法開口，縱然很想講話，但是一個字都擠不出來！

這群孩子的大腦中，錯誤的將「說話」這件事，連結到了大腦中掌管恐懼的區域，而不自主產生了「說話=危險」的印象，絕大多數的孩子發生都是在學校，大約在4~5歲的時候這樣的狀況才開始被察覺


老師通常最早發現孩子「不一樣

選擇性緘默症的孩子在家多半表現正常，只有在家裡以外的地方，例如學校，沉默不發一語，因此通常是幼稚園的老師最早發現異狀。在同齡的孩子眼中，會覺得選擇性緘默症的孩子「很奇怪、不理人」，而後續的同儕排擠及負面自我評價，便會加重病情發展。

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如何診斷出選擇性緘默症？

根據美國精神醫學學會《精神疾病診斷與統計手冊》，選擇性緘默症的正式診斷標準如下：

1. 無法在需要說話的特定社交情境中說話，例如：學校、工作、公共場合。

2. 上述困難妨礙教育、職業成就，或社交溝通。

3. 此障礙持續至少一個月（不包括入學的第一個月）。

4. 緘默並非歸因於其他病症，如溝通障礙、自閉症、精神分裂症或其他精神障礙。

5. 無法說話並非因為對於該情境所使用的語言缺乏知識或自信，例如該孩童可能剛遷移至新的文化環境而不說話，就不符合此疾病診斷。


如何與選擇性緘默症孩子相處？

【家長】

◆ 家長還是要讓孩子有社交生活，跟熟悉的鄰居、親戚互動。

◆ 由於孩子遇到危險時很難開口求助，要教導孩子遇到危險的應變措施。

【老師】

◆ 要讓孩子知道，自己狀況不好的時候，可以向誰求助。

◆ 注意孩子是不是有被霸凌的情況。

◆ 老師要比較注意這群孩子的身體狀況，因為有些連想上廁所都不敢表達。

◆ 可以請孩子偶爾幫忙小任務，像是拿考卷，趁這時跟他閒話家常。

◆ 不特別注意或者突顯孩子的沉默行為。

【同齡朋友】

◆ 可以把他做一般的同學對待，不要放過多關注在他身上（無論善意的或惡意的）。

◆ 多以幫忙取代嘲笑，像是協助他回答問題、舉手說要廁所等等。

◆ 跟選擇性緘默症的同學一起玩耍，可以透過眼神交流來建立關係，或請他們用點頭、搖頭、手勢來回答。


選擇性緘默症孩子的家長，最希望別人了解什麼？

由於多數人對於選擇性緘默症不瞭解，可能還誤以為是自閉症的一種，因此台灣選擇性緘默症協會進行了一項統計：「關於這項疾病，這群家長最希望別人了解什麼？」票選第一名為「老師的幫助」，顯見老師的理解重要性，包括能否做為橋樑引導患兒與同儕進行活動，或需要老師多留意有無霸凌狀況發生。其他票選結果如下：

No. 1 老師願意並懂得如何幫助是關鍵（78%）

No. 2 孩子不是故意不說話（74%）

No. 3 選緘不會長大自然好，必須及早幫助，才能避免孤立、憂鬱的人生（74%）

No. 4 孩子很聰明，但需要適合的表達方式（65%）

No. 5 希望大家能上課，學習如何幫助孩子（48%）

No. 6 若找到對的方法，選緘孩子的進步將令人欣喜（43%）

No. 7 請不要比賽誰能讓孩子先開口（39%）

No. 8 孩子不是內向害羞（30%）

No. 9 有時非口語的溝通也做不到（26%）

No. 10 孩子在外面看來還好，但一回家就情緒爆衝（17%）


選擇性緘默症的治療方式

強迫選擇性緘默症的孩子說話不僅無用，反而會加重他們對於說話的恐懼。大部分治療性的介入為漸進式的歷程，讓這群孩子由非口語表達轉到口語表達。然而，沒有一項治療方式是立竿見影的，需要家長、老師的協助與耐心等待，在療程中逐漸看見孩子的進步。

1. 認知行為治療

例如增強孩子的嘴部動作，使嘴巴動作趨近說話的動作，直到孩子可以真正說話為止，或者讓孩子觀看自己成功說話或與人互動的錄影帶。

2.藝術或遊戲治療

利用藝術或遊戲做為媒介，幫助溝通。

3. 藥物治療

研究發現，阻斷血清素再吸收的藥物，對於治療社交恐懼很有效，但功能在於降低孩子的焦慮程度，減輕畏懼，並不是吃藥就會馬上開口說話。


選擇性緘默症的常見誤解

誤解1、選擇性緘默症孩子，都曾被虐待或家庭不幸福？

這是對選擇性緘默症最常見的誤解，認為大多數患兒都曾被虐待，或背後有一段悲慘童年故事，導致心理創傷造成的。其實這些孩子的家庭都很完整，甚至父母的陪伴比大多數的家庭多很多，但因為這一刻版印象，讓這些為孩子盡心盡力的父母，仍得面對老師或其他人不公平的質疑。

誤解2、選擇性緘默症孩子是自己選擇不說話的嗎？

不是的。他們想說話，但恐懼讓身體凍住、喉嚨鎖住，有些人甚至心臟狂跳、手心冒汗、嘴唇蠕動，導致完全說不出話，就連笑都笑不出聲。

誤解3、選擇性緘默症的孩子，理解能力也會有問題？

選擇性緘默症孩子的理解能力沒有問題，只要不要叫他們講話，在其他方面，他們還是可以配合的，像是畫圖、抄寫聯絡簿等。不過，因為處於高度緊張的狀態，他們可能動作反應比較小、比較慢，態度比較被動，並非對於語言不理解。


【延伸閱讀】

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本文擷取自 「我不是故意不說話…選擇性緘默症原因？分享3大治療方式」 ，由 MamiBuy編輯部 授權轉載

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