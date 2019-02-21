我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質 請這樣與他相處

2019-02-21 08:52 聯合新聞網 MamiBuy



你知道柯P的兒子、漫畫家朱德庸、愛因斯坦都是「亞斯伯格症」患者嗎？他們常被認為是怪咖、太白目、不懂與人相處，其實這是這種疾病的特徵之一，當孩子出現以下三種特質，就需懷疑有亞斯伯格症！





太白目？正確認識「亞斯伯格症」

亞斯伯格症候群（Asperger syndrome，簡稱AS）屬一種發展障礙，最常出現的困難是在人際互動與情緒處理上，同時伴隨著興趣狹隘及重複特定行為；平均而言，孩子被診斷為亞斯伯格症大約是8~11歲期間。





通常亞斯伯格症患者的智力正常，有許多人智商偏高，但也有部分患者容易合併注意力不足過動症、學習障礙、焦慮症等精神疾病。





亞斯伯格症的3大特質

亞斯伯格症孩子在外人眼中，常被認為搞不清楚狀況、不會看場合、不會看人臉色、同理心能力偏低、常常只顧著說不想要聽、只對自己感興趣的東西專注……等等，綜合上述特點，其實大致可歸納出三種特質：

特質1、社交困難

與他人社交時會有困擾，如不習慣眼神接觸、一來一往的交談、聽不懂反話、看不懂肢體語言，因此，他們不太會調整自己的行為來符合不同社會情境，所以也不容易與人發展長期的社交關係。

特質2、溝通困難

他們講話會特別咬文嚼字，常講自己發明的一些外星人語句，或講話內容常侷限於自己的興趣，往往穿插很多特別的專有名詞、或是比較艱澀的字詞，有時候語調上也會出現誇張的抑揚頓挫，讓旁人覺得難以溝通。

特質3、固執或狹窄興趣

他們只熱愛特定的事物，所以會有近乎偏執的行為，例如對昆蟲、火車、自然科學等事情超級狂熱。另外，他們也會堅持某種「同一性」或「重複性」，甚至到儀式化的程度，比如每天都固定行進路線、只吃特定食物等。

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孩子若有以上三種特質（通常被稱為三重障礙），須懷疑有亞斯伯格症，建議至精神科的兒童心智科就醫評估。





亞斯伯格症的治療

目前，亞斯伯格症沒有可行的治療方法，比如緩解核心症狀的藥物，只能靠行為治療。

1. 藥物治療

如果兒童合併有焦慮、適應障礙、行為障礙、強迫症等情緒障礙，才會施予適當的藥物治療，例如抗焦慮藥。

2. 心理治療

在心理的輔導方面，有些孩子如果能力還不錯，對人還有期待性的關係時，不妨和他建立起友好關係，給予支持性、指引性的心理治療，這樣對他也會有不錯的幫助。





如何與亞斯伯格症孩子相處？

1. 有話直說，不拐彎抹角

亞斯伯格症患者對語言仍是只了解字面上的意思，所以清楚明白地和他們溝通相當重要。例如要約看電影的時間，請直接說「我們明天就看11:50的電影，你11:20前一定要取票」。

2. 盡早發掘孩子的天賦

當孩子感受到自己跟別人「不一樣」自信心容易不足而產生偏激的想法，若能利用他們的優勢能力建立自信心，他們也會比較快樂。

3. 慎選教學型態，尤其是幼稚園

充滿合作性活動的幼稚園，會比每天自己完成許多獨自工作的幼稚園來得適當。

4. 繪本共讀很重要

應在幼稚園階段讓孩子大量看圖說故事，有每個人物的表情動作去判斷故事的發展，這才是心智解讀能力的訓練，人際社交的增進，也能有效提升心智成熟度。

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5. 適時協助排解壓力

旁人、老師或家人應多觀察孩子的變化，適時提供協助，甚至每週固定安排到郊外走走，抒發壓力。





亞斯伯格症與自閉症有何不同？

基本上，亞斯伯格症與自閉症有很多特徵雷同， 唯一不同的是，亞斯伯格症兒童並沒有明顯的語言發展遲緩的現象。 如果沒有明顯的語言發展遲緩現象，又符合其他類似自閉症的特殊行為模式，則可以歸類為亞斯伯格症。





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本文擷取自「我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質，請這樣與他相處」 ，由 MamiBuy編輯部授權轉載