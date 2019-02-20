35歲生孕 女兒哀怨「為什麼那麼晚生我」 背後有洋蔥

2019-02-20 14:36 聯合新聞網 綜合報導



女兒得知媽媽35歲才生育，她忍不住埋怨「妳為什麼那麼晚才生我？」。背後的真正原因，讓媽媽感動泛淚。圖／翻攝自《爆系故事館》 分享 facebook

有個貼心的女兒總讓家庭氣氛很溫暖。日前，一名媽媽在網路上曬出和女兒的對話，在女兒好奇詢問下，得知阿嬤22歲就生下媽媽，但媽媽卻到了35歲才生育，她忍不住埋怨「妳為什麼那麼晚才生我？」。乍聽不諒解的口吻令人有些錯愕，不過在明白真正的原因後，讓媽媽感動泛淚，網友們稱讚妹妹「超懂事」。

這名媽媽在臉書社團《爆系故事館》表示，女兒在畫畫時忽然問，「媽媽，妳是高齡產婦嗎？」。她直覺秒回「嗯…35歲算是高齡了。」接著，女兒又追問阿嬤是幾歲生下媽媽，在聽到答案是22歲後，女兒瞬間變臉回到座位。

查覺女兒的反應不太自然，正要上前關心，沒想到藏不住心事的女兒竟一口氣說「妳為什麼那麼晚才生我？阿嬤22歲就生妳，妳們可以在一起那麼久；妳那麼老才生我，等我像妳這麼大，阿嬤早就去世了，妳過沒多久也會離開，到時候就剩我一個人，誰陪我？」

聽完這一番真心話，媽媽愣了幾秒，邊流淚邊向女兒仔細解釋，「寶貝，相處的價值不在於時間長短，而是我們有沒有珍惜每個當下，如果妳少跟媽媽頂嘴，媽媽心情好了自然可以多活幾年，就可以多陪妳了」，女兒乖巧地點了點頭，她用力地在女兒額頭上親了一下。

此文一出，讓許多網友感動不已，紛紛稱讚妹妹孝順又懂事，媽媽的教育充滿正能量。媽媽在留言補充，其實在家裡關於生死的話題沒有特別禁忌，並對女兒喊話：「親愛的孩子，謝謝妳這麼愛我，我也愛妳」。