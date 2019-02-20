老公過世婆婆逼她嫁小叔「繼婚」人妻怒轟

2019-02-20 15:32 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。圖/ingimage提供 分享 facebook

一名女網友在網路發文分享丈夫過世後故事，婆婆擅自進房翻箱倒櫃，偷走許多東西。更令她無法接受的是，整個夫家都逼她「嫁給小叔」，但為了遵守傳統習俗「辭祖」，還是得忍耐，在夫家住滿1年再才能逃離。

這名人妻在臉書匿名粉專《靠北婆家》表示，在丈夫過世後，她的房間常常弄丟東西。沒想到，裝了手機監視器才發現，真凶是自己婆婆。婆婆總趁她不在家時，偷偷跑進臥室翻箱倒櫃，甚至順手「帶走」她的東西，讓她滿腹委屈。

人妻進一步說明，婆婆可能是因為曾在深夜聽到她「自我滿足」的銷魂聲，才會疑心她暗藏寶物，擅自進房瞎找。對此，她無奈坦言，

但若以為婆婆的行為很誇張，那就大錯特錯了，竟然整個夫家都不斷逼迫她嫁給丈夫的弟弟，等同於把嫂嫂「交接」給小叔。把人當作物件的觀念，讓她氣得怒飆「要不是我媽叫我滿一年再辭祖搬回家，出殯當天我早就離開了，誰要留下來跟你們一家子變態住一起」！

此篇PO文一出，許多網友紛紛留言，「如果小叔又死了呢？」、「辭祖不用等一年吧，快逃比較實在」、「其實是想幫兒子省聘金」、「不要因為舊觀念折磨自己」。還有網友分享，、「這種習俗真的存在」、「我結婚後，公公跟我說，如果我過世了，我的妹妹要嫁給我老公」。