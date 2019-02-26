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公婆常沒通知直接跑來家裡 這些行為讓媳婦崩潰

2019-02-26 08:06聯合新聞網 文／寶瓶文化提供

圖片來源／Stocksnap
圖片來源／Stocksnap
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家是你的避風港，也是你的主場及私人領域，很少有界限跟家的牆壁一樣明確堅實、別具意義。然而，吞噬型姻親不但不尊重你的情緒和身體界限，還會無視個人空間那種神聖不可侵犯的特性。相關行為包含：

·沒事先通知就直接跑來你家。

·不管時間多晚、你有多忙，都還是要打電話來。

·未經你和伴侶同意，就擅自決定在你家舉辦家庭聚會。

·就算有其他可住宿的地方，來訪時仍堅持要住你家。

前三點確實很煩沒錯，但第四點才是真正的混亂製造機。公婆或岳父母只因為「剛好在附近」，所以晚上沒先通知就跑來你家是一回事，希望能長時間（幾週甚至是好幾個月）住在你家又是另外一回事，因為他們可能會在來訪期間將自身偏好強加在你身上，打亂你的生活規律和計畫。

入侵者

四十多歲的黛安是百貨公司採購，她兩個孩子都已經長大成人了。她公婆每半年會來看他們一次；在他們抵達的前一週，黛安帶著焦慮不安的心跑來找我：

「約翰的父母很有錢，雖然提早退休，但他們的退休生活基本上就是輪流去每個孩子家住一個月，到現在已經持續了十年，這次輪到我們家……我快緊張死了。每次他們來之前我都戰戰兢兢，因為壓力真的很大。我是那種很需要個人空間和隱私的人。其實他們人還滿好的，只是有自己的一套小習慣，跟我們家完全不一樣。

比方說，他們會在傍晚五點吃晚餐，吃飽後開始看電視，而且音量轉超大聲，大到耳朵都會痛的那種大聲。喔，還有，當然啦，他們沒有想要強迫我們的意思，只是真的很希望我們能花點時間好好招待他們，帶他們到處晃晃。說真的，我不知道自己在這個家還有什麼權利可言，但他們畢竟是約翰的父母，我應該要歡迎他們來我們家才對。如果只有短短幾天我還能應付，完全沒問題，可是一個月……我都不會讓我最好的朋友住這麼久！一個月下來，我跟約翰都快瘋了。」

黛安當然有權利，而且飯店、旅館等住宿選擇很多，公婆大可以在別的地方過夜，可是黛安怕約翰會不高興，同時也不想讓自己看起來很冷漠無情，讓他們擔心。其中最直接也最簡單的解決辦法就是幫公婆找個舒服的地方留宿，而不是住在他們家。我告訴黛安，我相信她有想過其他的替代方案。

「我們有找到一間漂亮又時髦的新飯店，離我們家才三個街區，可是約翰一開口，他們就開始拿他哥和他妹出來比，說其他孩子有多熱情、多歡迎他們，最後約翰只能放棄。之前他爸在寄來的聖誕卡片裡夾了一張紙條，上面寫『自從上次心臟病發後，我終於明白我人生中的優先順序。對我來說，家人永遠第一』。就這樣短短幾句話，讓約翰原本想安排他們去飯店住的決心瞬間瓦解……我真的很想殺了他。」

除了黛安以外，其他人的感受都被考慮到了。約翰的父母因為兒子和媳婦建議他們去飯店住而有被冒犯、受傷的感覺，所以他們當然可以按原定計畫住在兒子家；約翰無法忍受不讓父母住在家裡的罪惡感，所以黛安當然要了解他的心情，也不用指望他會做出其他安排。

吞噬型姻親的力量取決於過往的家庭經驗與生活模式。如果他們一直以來都很黏自己的孩子，那這種互動關係並不會因為孩子的婚姻而有所改變。就算約翰年近五十、是個獨立自主的專業律師，他父親還是能喚醒他心中早期的情感連結，提醒他父母和家人有多重要。

他們不但常說孩子是他們最好的朋友，還會熱情地表達自己真的很幸運，能擁有這麼開放又充滿愛的親子關係。在這種氛圍下，約翰很容易就忘了家裡其實一點也不開放。除此之外，雖然他哥哥和妹妹沒有點破真相，但彼此心照不宣，認為爸媽的來訪和要求真的很強人所難；而對黛安來說，公婆長時間留宿就是巨大壓力與偏頭痛的保證。

吞噬型父母知道成年子女心中隱藏著過度發展的罪惡感，認為自己應該為爸媽的幸福負責，因此便利用孩子的愧疚心理，從中汲取力量。約翰就是最好的例子，而且為了讓父母快樂，他願意犧牲其他人——也就是他太太的快樂。

（作者／ 蘇珊・佛沃、唐娜・費瑟 譯者／郭庭瑄 本文出自寶瓶文化《有毒姻親》，未經同意禁止轉載。）

婆婆兩性關係婚姻
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