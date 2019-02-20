「我是為了你著想」小心有毒姻親躲在無私的面具下 刺你一刀⋯

2019-02-20 09:38 聯合新聞網 文／寶瓶文化提供



圖片來源／ unsplash 分享 facebook 我們會一直設想最好的情況，認為自己可以包容目前的關係，而且大家都是成年人，如果可以用正確的角度來看待一切，並在惱人的行為即將失控時以溫和的態度勸誡對方，那就更好了。但是，面對像刀一樣深深插進胸口、傷害到自我核心的負面評價時，大多數人都無法維持冷靜和專注。常見的攻擊目標包含個人的行為意義、人生抉擇、身為人的價值或吸引力、給伴侶或孩子的愛和關懷夠不夠好等，而有毒姻親就好像內建雷達一樣，能找出你最脆弱、最敏感的地方。他們針對的不是開車或烹飪技術，是「你」這個人。

挑剔型姻親會利用各式各樣的武器和方式來攻擊你的痛點。他們可能會用惡毒的言語指桑罵槐，或是用無聲的沉默施加壓力，甚至躲在大方慷慨、樂於助人的面具下刺你一刀。我們一定要以直接客觀的角度來檢視他們的行為，否則很容易陷入錯誤思考（「他們了解我之後就不會這樣了」、「他們只是想幫忙而已」）。現在我們就來看看挑剔型姻親有哪些行為模式和偽裝手法。

我是為了你著想

這種表面上看似無私的有毒姻親會說他們都是為了你著想。當他們挑戰你的決定、試圖改變你的處事方式，或是把自己的習慣和喜好強加在你身上時，可能會用以下話術來合理化他們的行為：

·你難道看不出來我只是想幫忙嗎？

·你難道看不出來我有多愛你嗎？

·你難道看不出來我只是想讓你輕鬆一點嗎？

·你難道看不出來這樣是為了你好嗎？

當然，你很難「看出來」他們所表達的一切，因為以「愛」為名、強加給予的建議和充滿「關懷」的干涉感覺起來就像批評，實際上也是批評。

卡爾（三十二歲，承包商）的岳父雷是個商人，但他們的家是他自己親手打造，一磚一瓦蓋起來的。因此卡爾以為自己找到了一個志同道合的盟友，甚至是朋友。

「我剛認識雷的時候覺得他好酷。他很了解建築方面的知識，而且對我的工作表現出一副很感興趣的樣子。那時我正準備把車庫改造成凱倫的辦公室，她說她爸想過來幫忙，我就一口答應了。結果這傢伙自以為什麼都懂！我才漆好衣櫃的門，隔天他就把門拆下來重漆，說就連國中生的技術都比我好。我真不敢相信。他還說我拿鐵鎚的方式不對。拜託！我靠這個吃飯的耶！他說他會幫我，讓我提早完工，可是不管我做什麼，他都會搖搖頭，然後把我手裡的工具拿走說：『過來，我示範給你看。』我真的很想扭斷他脖子，但凱倫很崇拜他，覺得他很厲害。他真的很會裝。」

正如卡爾所發現的，這些喜歡打著「無私」大旗的有毒姻親會把所有提供協助的契機轉變成自我膨脹，以犧牲他人的方式來吹捧自己、建立自信。

卡爾的太太凱倫則相信她父親真的沒有私心，不是裝腔作勢。這態度無疑是火上加油：

「老實說，我覺得卡爾很幼稚。爸爸每件事都做得很好——對啦，他是完美主義者，這點可能讓卡爾覺得很煩，但最後的成果確實很棒啊！這間辦公室很漂亮，完全就是我想要的樣子。卡爾那麼忙，爸爸比較有時間琢磨小細節，這有什麼問題嗎？」

問題在於雷出現了強烈的競爭意識，想跟女婿比個高下。很多父親都有這種心態，希望能在女兒面前展現男子氣概，讓她知道自己比她的先生更聰明、更成功、更強壯，也更有能力。在卡爾與凱倫的諮商過程中，我發現雷幾乎不放過任何可以貶低卡爾的機會，而且時常用「幫忙」和「讓事情變得更輕鬆」等藉口作掩飾，想辦法降低卡爾在凱倫心中的地位。

至於從小到大都很崇拜父親的凱倫則認為卡爾的抱怨很無理取鬧。她一直幫雷說話，完全沒有意識到這段家庭關係已經演變成緊繃又令人難受的負面壓力，這點讓卡爾非常生氣。當他決定挺身反抗雷的時候，凱倫甚至還求他不要「傷爸爸的心」——卡爾的感受對她來說好像一點都不重要。

養孩子，我最懂

另一種表面無私的挑剔型姻親會不斷利用孫子和新手爸媽的脆弱來展現自己的優越性。

我的客戶麗塔（三十四歲，活動企劃）以非常生動的方式，描繪出婆婆長期以來對她的批評與精神轟炸：

「一開始，薇薇安看起來真的是出於好意。她很愛寶寶，畢竟是家裡的長孫嘛，所以花錢毫不手軟，買了很多禮物給他，甚至還常常過來幫忙照顧孩子、打掃家裡。可是不知道為什麼，她認為這些付出讓她有權批評我做的每一件事，而且還不是偶爾喔，是沒完沒了。只要我在寶寶哭的時候把他抱起來，薇薇安就會說：『妳太大驚小怪了，這樣會把他寵壞。不要理他，讓他哭到睡著就好。』也許這是她照顧孩子的方式，但我不想這樣啊！還有，她知道我不打算餵母奶後非常驚訝，說我很自私，還說她讀到的所有文章和研究都表示喝母奶長大的小孩適應力比較強，我這樣是在剝奪寶寶的優勢，害他輸在起跑點上之類的，講得好像我沒做過功課一樣。反正只要是跟寶寶有關的事，她就是專家，我就是白痴。我會毀了寶寶的人生，而她就是那個拯救寶寶的人。」

沒錯，在挑剔型姻親眼中，你什麼事都做不好，而且你會毀了孩子，害他們留下一輩子的創傷。他們會以專家甚至是救主之姿來干涉你和寶寶的生活，同時用言語和行動表示「只有我最懂，我能做得更好，我知道怎麼撫養孩子。至於你？你什麼都不懂」。

每個人在迎接第一個孩子時都很緊張，心想：我這麼做對嗎？這樣會不會讓寶寶留下創傷？雖然已經是很久以前的事了，但我仍記得當初有了第一個孩子的感受，那種擔心自己能力不足的焦慮和自我懷疑在腦海中縈繞不去，也讓我對批評極度敏感。

雖然有些表面無私的挑剔型姻親並不會像雷和薇薇安那樣公然批判，但那些未經詢問就強加給予的建議中其實蘊含了大量的批評與貶抑，導致接收者產生憤怒的情緒反應。這種行為既沒有愛，也

友善，而且往往出於惡意，目的在於展現個體自身的知識、技巧、能力與優越性。

伴侶不懂你的心

正如凱倫不懂為什麼卡爾會這麼氣她爸爸，麗塔的先生李伊同樣無法理解，為什麼他媽媽那些喬裝成善意建議的批評，會對麗塔帶來這麼嚴重的負面影響。

「我媽對我們很好，這段時間她常常幫忙照顧寶寶，好讓我跟麗塔能喘口氣。我知道她做事情有自己的方式，我覺得沒什麼，因為我也是這樣。我媽覺得麗塔很過分，不知感恩。現在問題越演越烈，快要失控了。麗塔整天都在生悶氣……我知道我媽有時會吹毛求疵，但她這個人就是這樣啊。她的出發點是好的，我不知道為什麼麗塔要對她這麼冷淡。」

李伊沒看見事情的全貌，他只接收了母親看似正面的訊息（看看我為你們付出了多少，這些都是為了你們好、我只是想幫忙），忽略了這些明顯或含蓄的批評對麗塔帶來的傷害。

了解你的個人界限

想跟這些看似無私的挑剔型姻親建立平衡關係並不容易，因為你可能真的很需要他們的意見和幫助。不過，假如對方總是擺出高人一等的姿態，目的就是要針對你、貶低你，甚至最後演變成一種固定的互動模式，記住，千萬不能忍氣吞聲。面對這些傷人的負面行為，你一定要設立適當的界限，否則就會賠上自己的精神與情緒健康。我並不是要你每一次都跟他們爭論，對大大小小的建議做出反應。未經詢問就給予的建議和攻擊、損害尊嚴的批評完全是兩回事，因此，你一定要退一步仔細檢視眼下的情況，這點非常重要。就算你的伴侶一直堅持他們的父母只是想幫忙，同時不斷找理由、企圖合理化他們的行為，你也絕對有權利跳出來積極捍衛自己，對那些傷害或貶損的批評說不。

我會在本書第二部提供一些有效的策略方法，幫助你面對這些看似無私的挑剔型姻親，並教你如何在感激對方協助的同時設立清晰明確的界限，保護自己不受侵擾。

（作者／ 蘇珊・佛沃、唐娜・費瑟 譯者／郭庭瑄 本文出自寶瓶文化《有毒姻親》，未經同意禁止轉載。）