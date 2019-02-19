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他為孩子戒菸！想抽就存50元 帶老婆出國就靠這桶金

2019-02-19 20:36聯合新聞網 綜合報導

一名爸爸因為孩子出生決定戒菸，他將買菸的錢存起來，不知不覺也存了6萬元左右。 圖...
一名爸爸因為孩子出生決定戒菸，他將買菸的錢存起來，不知不覺也存了6萬元左右。 圖擷自爆廢公社
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相信許多癮君子都有過這樣經驗，當孩子出生來報到時，為了孩子健康，會戒掉吸菸習慣。一名網友在臉書「爆廢公社」上寫道從小孩出生後就決定要戒菸，並且把買菸的錢拿來存，不知不覺就存了一大桶。他拍下照片PO上網分享，其他網友看了猜測應該有6萬元，而原PO也說準備下個月靠這桶金帶老婆出國玩。

原PO說，想當初七星一包才40元，但因為小孩子出生，他只好把菸戒掉。他每天都把要買菸的錢存起來，只要想買菸就存50元，久了也就養成身上只要有50元就拿來存。

原PO把存下來的錢攤在桌面上，排了20排、3列，推估有3萬元，而一旁桶子裡的錢，也差不多有4至5千元。他還透漏「桌上這裡大概不到一半」，所存的50元也不只一桶，因此有網友估計原PO所存的應該也有6萬元左右。

自從戒菸之後，原PO身體也比較健康，他說久不抽菸，現在聞到菸味都會閃開。存下來的錢也讓他下個月能帶老婆出國玩，只是花在小孩子身上的開銷也讓他吃不消，原PO直呼「這裡不夠小孩幼稚園一年註冊費+學費。現在小孩花費真的夠恐怖」。

不過許多網友對於原PO的作法給予讚賞，有人大讚「真男人」、「肯為另一半想都是好男人」、「你絕對是個好爸爸，好老公」、「很有心，很棒了」、「每個癮君子父親都該來看看」；也有網友開玩笑的說「如果想抽菸就投50…我可能明天就能讓老婆出國了」、「現在菸很貴，想抽就投100會更多，老婆更開心」、「戒煙的都是別人的老公」。

由於50元假硬幣太多，網友也提出疑問「我比較好奇會有多少假幣」、「存50有風險，可能會有假幣」、「以前有這習慣，但是50太多假的，去存的話，如果假的就直接沒收，所以就不存50了」。對於網友的質疑，原PO表示「我要拿去銀行換之前都有先檢視過，不然有假幣超過2000塊警察伯伯就來了」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

爆廢公社戒菸
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