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渣男要她做八大幫買車 分手十年她嗆：報應來了

2019-02-19 18:57聯合新聞網 綜合報導

分手十年的前男友竟跑回來借錢，讓女網友超級傻眼，怒嗆「報應來了」。示意圖／Ing...
分手十年的前男友竟跑回來借錢，讓女網友超級傻眼，怒嗆「報應來了」。示意圖／Ingimage
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看到你現在過的不好，我就安心了！一名女網友表示，十年前和前男友分手，兩人鬧得不歡而散，前男友更一度將她封鎖，斷了所有聯絡。沒想到十年後，前男友竟突然跑回來裝熟，更向女網友開口借一萬元當生活費，離譜的行徑讓她超級傻眼。

女網友在《爆廢公社二館》透露，前男友當年為了要買車，竟要求原PO去做八大行業為他賺錢，兩人後來鬧到分手，前男友更順勢將原PO封鎖，斷了所有的聯繫。沒想到事隔十年，前男友竟厚著臉皮跑回來裝熟借錢，發訊息問原PO，「有沒有一萬借我，我要渡生活」，還要求她「別再大嘴巴，跟我妹講了」。

誇張的行徑讓原PO傻眼，怒回「你也滿有種的，為了這種事情解除封鎖」，前男友卻打哈哈的為當年的事情道歉，更稱「大家都活到這個年紀了，也不是小孩子了，我這次真的漏氣了，妳想罵，就讓妳罵到爽啦」，敷衍的態度令原PO動怒，拒絕借錢給渣男後，便結束了對話。

原PO將對話紀錄分享到臉書社團，更在貼文中寫道，「過的很不好的前男友，十年了，報應來了，五告送（有夠爽）！」，更在留言區透露，其實前男友早就結婚了，但卻跑回來向身為前女友的她借錢，才令原PO相當難以置信。

貼文一出也引發網友討論，許多網友紛紛留言表示，「看了好爽」、「很療癒的報應」、「報應或許會遲到，但終將會來」，更有網友怒酸，「看到你生活過不去，我好安心」、「你若安好，那還得了呀」，也有網友覺得很傻眼，「好傻眼欸，誰給他的勇氣啊？」、「怎麼有勇氣開那個口」。

女網友在臉書貼出與前男友的對話記錄。圖片來源／爆廢公社二館
女網友在臉書貼出與前男友的對話記錄。圖片來源／爆廢公社二館
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前男友解除封鎖跑回來借錢，讓女網友非常傻眼。圖片來源／爆廢公社二館
前男友解除封鎖跑回來借錢，讓女網友非常傻眼。圖片來源／爆廢公社二館
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