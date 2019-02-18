準公婆花畢生積蓄買房同住 她憂嫁了變台傭想悔婚

2019-02-18 13:49 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友表示，準公公婆婆用畢生積蓄替夫妻倆買了一棟房子，但要求同住，讓這名準新娘備感壓力。示意圖，圖片來源／ingimage 分享 facebook

如果公公婆婆主動出錢買房子，條件是婚後必須與他們同住，該如何抉擇呢？一名準新娘po文表示，未來的公婆為了讓兒子不用背負房貸，花光積蓄替準夫婦買了一間房子，但要求必須同住。除此之外，婆婆還話中有話地告訴這名女網友「結婚以後要自己出去賺錢」，讓她備感壓力，甚至後悔答應婚事。

一名網友在臉書《靠北婆家》中po文抱怨，最近因為籌備婚禮而和未來的婆婆有些摩擦。原來，準公婆為了減輕兒子的經濟負擔，用畢生積蓄買了一間房子，並要求和兒子和媳婦同住。在裝潢和搬遷的過程中，原po和準婆婆因為洗衣機的擺放位置鬧小矛盾，同時，她也對婆婆寧願花大錢買金飾、添購新沙發，卻堅決反對新婚夫婦去度蜜月的想法頗有微詞。

此外，準婆婆曾經話中有話地給原po「下馬威」，要她「不要依靠我兒子，結婚後要自己出去賺錢」。雖然準新娘本來就打算出外工作、分擔家計，但聽到這番話還是覺得心理不舒服，「感覺我不是嫁進去當兒媳，而是當會幫忙賺錢的台傭」。種種不快讓原po不知道未來該怎麼和婆家相處，甚至有點後悔答應這樁婚事。

對此，許多網友認為原po未來的生活確實是一大挑戰，勸她審慎考慮，「寄人籬下肯定不是好事，以後摩擦肯定更多」、「如果婆婆是無法溝通的人，那真的寧可租房子也不要同住」、「跟公婆住壓力大，而且還要看臉色」。