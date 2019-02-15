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女友搭上小老闆！月薪5萬綠帽男想離職 網勸：別走

2019-02-15 16:30聯合新聞網 綜合報導

女友劈腿公司老闆的兒子，讓月薪五萬的男網友猶豫自己該不該離職。示意圖／Ingim...
女友劈腿公司老闆的兒子，讓月薪五萬的男網友猶豫自己該不該離職。示意圖／Ingimage
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慘遭女友劈腿戴綠帽，對象竟還是老闆的兒子！一名網友在臉書發文詢問，自己的朋友和女友待在同個公司，但女友竟劈腿公司老闆的兒子，讓他猶豫到底該不該為了月薪5萬留在公司？貼文一出隨即引發討論，網友一面倒起哄，「表兄表弟一家親，升官發達沒問題！」

一名網友在《爆廢公社公開版》發文表示，朋友與他女友在同個公司上班，近日女友因感情變淡而提出分手，沒想到兩人分手後，友人竟發現驚人秘密。友人表示，自己早就被女友戴了「綠帽」，女友早在兩人交往前就和老闆的兒子「偷來暗去」。

崩潰的真相也讓友人難以置信，讓他不禁猶豫表示，「如果一個月薪水有五萬左右，是否該繼續做？要忍受女朋友可能變成小老闆娘，或者要羞憤而離職呢？」

話題立刻引發網友熱議，許多網友看熱鬧表示，「沒關係，你跟老闆也是表親了」、「你可以叫老闆兒子一聲表弟，還不趕快高興起來？」，也有網友建議，「繼續做，因為也有分手的那一天」、「別跟錢過不去」、「看是你做的久還是她先被換掉啊」。

部分網友則提出不同看法表示，「先別管做不做，你應該先被資遣的機率比較大！」、「感覺他們已經在一起一些時間了，反而是你才是介入者？」、「交往前他們就偷來暗去了，所以這個其實只是刺激老闆兒子用的吧？」。

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