小三兒花光500元餐費買玩具 單親媽氣哭要他「當場摔爛」

2019-02-15 14:57 聯合新聞網 綜合報導



就讀三年級的兒子將餐費全部花光跑去買玩具，讓單親媽當場氣哭。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教養子女，讓不少家長常有「被錢追著跑」的感覺。一名家境不好的媽媽在臉書抱怨，近日就讀小學三年級的兒子因校外教學，她便給了兒子500元作為餐費，沒想到兒子竟把餐費拿去買玩具，還把500元全部花光，讓她氣到崩潰大哭，哀嘆「為什麼兒子永遠不懂別人的苦？」。

一名單親媽媽在《爆怨公社》發文抱怨，她表示自己在兒子不滿一歲時就離婚，自己一個人撫養一子一女，家中的經濟狀況又不是很好，讓她時常需要為錢奔波。近日，就讀小三的10歲兒子參加校外教學，因午餐需要自理，單親媽又怕帶便當放到中午會壞掉，而觀光區的消費又比較高，便把身上僅有的500元拿給兒子，並向他再三強調「只能買飯吃」，兒子也答應她。

晚上去接兒子回家時，單親媽想跟兒子拿剩下的錢，沒想到兒子竟告訴她「花完了」，單親媽覺得奇怪，一問之下才知道兒子竟拿錢去買玩具，讓她當下情緒崩潰，立刻要求兒子現場把玩具摔爛。她也在貼文中無奈表示，「我才剛借錢要繳學費跟他們的社團費，孩子也不小了，家裡經濟狀況他不是第一天知道，為什麼別人的孩子可以那麼貼心，他就永遠不懂別人的苦？」

貼文也引發網友討論，「加油，錢是最現實的東西」、「希望這一摔，孩子能懂媽媽為什麼生氣」、「小孩還不懂，慢慢跟他說讓他了解」，也有網友不認同摔玩具的行為，「我覺得摔玩具不是正確的行為」、「摔壞了不是更互相傷害？」，也有網友建議，「小孩長期沒零用錢，其實會心理偏差，自卑心重的」、「小孩可能真的不太知道經濟狀況的嚴重性」。

單親媽也補充表示，後來有帶兒子去跟兒療師溝通，兒子也知道自己做錯事了。而網友指責摔玩具的部分，她則表示「一次性讓孩子知道不能做，比什麼都實際」，並強調「我承認我不是100分的媽媽，但我也不是0分的媽媽」，認為每個人都有自己的教育方式，沒有絕對的對與錯。