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「十個男人九個會喝茶」 同事的買春比例讓她嚇到

2019-02-14 16:11聯合新聞網 綜合報導

花錢買性其來有自，但是發生在生活圈內的比例有多少？一名女網友表示聽到男同事說出「十個男人九個會喝茶」當下愣住，但在同事接著爆料公司內哪些同事有在喝，以及朋友另外再問了其他公司同事後，發現男生似乎覺得「吃茶沒什麼」，讓她反而懷疑難道自己成了老古板嗎？

聽到公司男同事表示「10男9茶」，這比例讓網友大感吃驚。示意圖，圖片來源／ing...
聽到公司男同事表示「10男9茶」，這比例讓網友大感吃驚。示意圖，圖片來源／ingimage。
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一般所謂的喝茶聊天，和網路上指的「喝茶」大不相同。網路上指的喝茶為性交易或援交，也就是古早所謂的買春。網友在PTT發文，有次跟同事在聊天，25歲的男同事說出了十男九茶的比例，他聽了覺得震驚，當下勸男同事「要小心」外，內心則覺得「他很髒」。同事接著又揭露公司內有在喝茶的男同事後，推算一下發現比例竟然符合。

網友看到發文後回應不一，有人懷疑「貴公司是正常的公司嗎？」或者她就業的公司「是服務業或是8+9工廠之類的」，不相信「台灣性產業原來這麼發達」，還舉例「就像十個禿子九個富，你覺得正確嗎」。不過也有人覺得不意外，「我現實遇到也是這樣，就算不是用喝的也是用約的」、「沒吃茶也約砲，沒到9成至少也超過一半」，但表示「科技業才是大宗」。

隨後還有人另發一文表示應該把「十個男人九個會喝茶」，改成「十個男人九個喝過茶」，質疑原PO聽到喝茶覺得髒的心態「他喝過茶不跟你說，會不會就不覺得髒了?」。

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