父母總是糾結自己的決定會比孩子好 卻又希望孩子聰明獨立

2019-02-19 09:24 聯合新聞網 BabyHome



photo: freepik 分享 facebook 【文：許嬰寧 心理師】

「我跟你說，我的孩子真的很被動！很沒有主見！很需要人家盯，我真不懂，像我跟他爸爸都是很獨立很能幹的人，為什麼會教出這麼被動的孩子，好像都沒辦法讓他自己做任何事情一樣。」

「他什麼都不會？」

「不是，是他怎麼做都錯，教過的他都會忘記！氣死人！所以我就要一直提醒，提醒很多次，你說會不會氣死人！？」

「那你們之間一定常常氣氛不太好…」

「當然啊！我們上班已經很累，回到家還要跟他講三歲小孩都會的事情！你說氣不氣！」

我看著氣憤的媽媽，心裡想著，他的孩子如果現在場，大概也是低著頭，默默不語吧？

為什麼一對能幹又獨立的父母，會教出如此被動的孩子？

我仔細觀察了幾對這樣的親子，我發現有幾個共同點：

1. 孩子經常低頭不回應，或是只說不知道

當親子關係緊張時，問什麼都問不出來，孩子面無表情，軟硬都沒有用。讓家長或老師感覺孩子似乎不受教、不在意，甚至是對自己的前途發展默不關心。

2. 父母總是給孩子最多最好的，甚至是自己小時候沒有得到的

父母日夜無休提供孩子學習和照顧，並在教育過程中不斷想到自己幼年缺乏的，因此更希望能夠讓孩子贏在起跑點，不要讓自己過去的遺憾發生在孩子身上。

3. 父母工作忙碌，而和孩子相處的歡樂時間有限

父母為了提供更好的生活，加上對於孩子的期待很高，因此將孩子早早就送去各種補習班、才藝班和營隊，和孩子的相處時間有限，而那有限的時間卻經常被管教填滿，因為對這類父母還說，管教是當下最重要的，比例上親子間的正向互動經驗相對很少。

4. 孩子害怕做錯，因此傾向不去嘗試

孩子對自己不夠有自信，因此很難發展出特定的興趣。在開始投入學習之前，因為擔心自己做不好，因此容易分心或不斷反悔，漸漸失去動力，似乎少做少錯，反而看起來像是難以專心、三分鐘熱度。孩子越沒有特定的專長，越沒有自信，如果又聽見大人提及其他孩子的優異表現，孩子會更加擔心自己在父母心目中的地位。

如果有以上幾點狀況，可能說明了幾件事：

1. 孩子很害怕做錯，但很少這樣說出來：孩子糾結

本是應該可以合理犯錯的年紀，但過於害怕做錯帶來的責難、父母的失望和難過，因此連做的勇氣都沒有，少做少錯，因此變成了被動又膽怯的樣子。

2. 父母覺得自己的決定會比孩子好，但又希望孩子聰明獨立：父母糾結

父母希望孩子能像自己一樣獨立自主，但又擔心孩子太小會判斷錯誤，因此內在矛盾的心理讓自己不夠信任孩子的決定，造成和孩子溝通時的關係緊張，不自主透露出一些矛盾的訊息，其實是父母心裡有克制不住的擔心。

3. 父母害怕成為失敗的父母，孩子擔心讓父母失望：兩條愛的平行線

在職場或人生越是勝利的父母，越難面對自己在家庭中的無助，越是渴望自己是稱職且高效的父母，某部分像是希望孩子有所成就，某部分其實也是因為孩子的表現與自己的親職能力有關。而孩子感應到了這些期待和壓力，很害怕讓父母失望，似乎父母的失望也暗指自己是一個不好的孩子。

在這類非常用心的父母之前，有時會看見沒有自信的孩子，發言的經常都是父母，而孩子似乎無所謂，父母感覺非常疲憊，卻也非常無助，孩子內心糾結，卻也害怕表達。

在彼此心裡「到底要怎樣？」的聲音長出了兩條愛的平行線。

當孩子再更大點，父母可能還是「不知道，他到底要怎樣？」，感覺從來不了解自己的孩子一樣。孩子始終都渴望被了解，只是害怕父母會失望。

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