公婆想換房逼兒媳月繳5萬扛房貸惹議 網友：抵死不從

2019-02-14 09:24 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【編輯：武美齡】

好好的生活卻天外飛來一筆龐大開銷！一位媳婦在BabyHome寶貝家庭親子網抱怨，夫妻住在娘家多出的房子，夫妻沒房貸、車貸，卻因公婆想換房，而被要求兩人每月拿5萬多元來幫繳房貸，再加上原本還要給孝親費每月1萬5千元，讓這位媳婦大喊吃不消。

雙薪家庭、還沒生小孩的這對夫妻月入約8萬，住在娘家的空屋，沒房貸、車貸，而公婆提出「年紀大，想搬到低樓層老公寓」的想法，並要求兒子和媳婦扛下共600萬房貸，若希望在10年內還清房貸，每月需繳5萬元。這位媳婦表示，老公的其他兄弟姐妹因要養小孩不付孝親費，目前他們每月還要給公婆孝親費1萬5千元，感覺自己快要被掏空了。「會勒索兒子的公婆…我實在不想妖魔化長輩，但真的太貪了，七老八十還死要握權握錢。」

公婆的舊屋不願賣掉，而新屋公婆則表示將會付頭期款，且會房子將掛在兒子名下，但這對夫妻仍不願扛下這額外的龐大支出，「我老公付了20年孝親費共好幾百萬了，覺得再背房貸，可能害我們走上絕路…」

網友則持多種不同看法，打死不從派回應：「打死都叫老公不能答應，以後有小孩支出變大怎麼辦」「賺8萬，月給公婆6萬5，是要你們夫妻吃土嗎？」「風險太大了，如果是我撕破臉也要拒絕。」

另有網友提出應請公婆賣舊屋的看法，「夫妻壓力太大了，叫公婆賣舊房換新房吧！」「公婆留舊屋是要留給別的小孩嗎？」也有人認為關鍵在於老公身上，「重點在先生的態度，沒想清楚的愚孝，那真的阻止不了。」「最近千萬避孕阿，妳先生是不是能依靠還很難說。」「當妳心疼老公被予取予求時，他有心疼過讓妳面對這種生活嗎？」

據統計，30～39歲年輕人五成沒房子，即便政府祭出打房政策，想在雙北購屋，仍必須不吃不喝16年！在房價動輒千萬起跳的時代中，購屋對青壯年來說可說難上加難，更何況有額外的資金幫買公婆要住的二房，在孝順和實際收入的兩難下，版主無奈表示：「公婆一直找我老公拿錢，還要我們兩個處理大小事，真的很累。」

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