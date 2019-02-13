他去摩鐵代班後對女人不再相信 網友加碼：中午人妻更餓

2019-02-13 11:23 聯合新聞網 綜合報導



一名網友因為到汽車旅館幫朋友代班，讓他對女人開始不再相信。示意圖／Ingimage 分享 facebook

汽車旅館是不少名人「認證」偷情約會的好場所，而一般民眾常見的正宮大戰小三或抓姦在床戲碼也很多都在這裡發生。有位網友在mobile 01上發文表示，他就真的親眼看過汽車旅館有各種形形色色的偷吃場景。

他表示，自己曾到汽車旅館幫朋友代班，到了中午，看見很多OL上班族來開房，還有女學生，也有像家庭主婦的，而她們身邊的男伴，有的看起來就是大老闆，也有的人看起來真的像老頭。

他感嘆地說，至此之後，他個性開始變得不太相信女人，很難再相信女人說的話，也對女人很失望。不少網友看了紛紛留言回應說，「一直都是這樣，你現在才知道，很多男人頭上都綠綠的。」

還有人表示，女生沒有想像中純潔，這應該是大家都知道的公開秘密吧；「男人外遇被罵渣男、女人外遇被讚「追求真愛」；「沒有這些消費族群，汽車旅館會倒的耶！」、「一名人妻同事曾要我中午載她到汽車旅館，她跟別人在那邊約吃午餐。」

也有網友分享他在一般旅館櫃檯工作的經驗，並表示他都是做旅館夜櫃十幾年了，從晚上八點到早上八點，他真的看過一個買菜的菜籃族主婦拖著一個菜籃子走進來，旁邊挽著一個年輕跟她差不多的男人，但櫃檯同事都知道那個男的早就有老婆了。

另外，他也目睹過一對情侶進來，然後其中一個先走，接著伴侶換了一個來陪，他開玩笑說，所以男人女人都不能相信，如果自己真的選另一半不幸遇到了這種人，只能說是自己不小心看錯眼，要算自己白目了！