妻不煮飯討開工紅包 一句話讓夫乖乖掏空荷包

2019-02-12 16:28 聯合新聞網 綜合報導



一名網友哀怨老婆向他索討「開工紅包」，並「威脅」沒有紅包可能菜煮不熟，讓他只好乖乖掏出千元鈔。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 大年初五、初六是各公司行號的開工，沒想到也出現人妻沒領到開工紅包想罷工！一名網友在臉書上哀怨的表示，下班回到家發現老婆只備好菜，卻沒有開大火炒，原來這是老婆的「計謀」，想討開工紅包，讓他只好乖乖掏出好幾張千元鈔包給老婆。

原PO在臉書「爆廢公社」寫道，他昨天（11日）下班後看到老婆在廚房沒有動靜，正覺得納悶時，老婆拿了空的紅包袋，小聲的對他說「今天開工，沒有領到紅包，我怕菜會炒不熟」。

一席話讓原PO聽了哭笑不得，為了不餓肚子，只好乖乖的從皮包拿出所有的千元大鈔裝進紅包袋裡，然後在紅包袋外寫上「開工大吉」4個字。原PO哀怨的表示，這4個字真的是含淚提筆寫下，他想跟太太說如果不煮飯可以早點講，這樣他也能買便當回家，畢竟便當也才90元。

貼文引來網友大讚「這招太強」、「我要學起來」、「聰明的老婆」、「這招真好用，我也要」、「平常一定很疼老婆」。還有人開玩笑的說「90…你就吃半熟的到明年吧」、「不是便當不便當的問題，這包可以保閣下來年平順」、「開工要安太座啊」、「開工大吉=1年飯票，划算」、「還好我老婆不會煮飯」、「今天才發現，我白煮了20幾年」。

不過這招也讓許多人夫嚇得說「你教壞大家的老婆，會有樣學樣」、「你害慘了廣大人夫啊」、「好在我老婆沒在社團」、「這個會害死一堆人，快刪掉」、「大哥，我被你害到了啦！剛好滑到這在看，我老婆説不煮飯了」。