邱彰／從宋廚烤鴨想起… 警察鄰居與我的故事

2019-02-11 07:59 聯合新聞網 文／邱彰（律師）



愛吃的人都知道台北有個餐館叫「宋廚」，那裡的北京烤鴨又嫩又脆，好吃的不得了。只是訂位很難，週末定位誇張的已經排到一年以後。

我這次回台灣拜託朋友代為訂位，連吃兩天宋廚，第一次吃可是滿意的不得了，一口咬下去，恍如置身天堂。

第二天再吃，同樣的菜單、同樣的鴨子，卻驚覺怎麼這麼普通？

哈哈！宋廚的經驗，讓我再次印證婚姻的不合人性—我們那「喜新厭舊」的人性！

這麼好吃的北京烤鴨都不能連吃兩次，那在婚姻中要忠心不二，每天看同一張臉五十年，怎麼辦？

中年以後生活壓力大，「老伴」可能變「老絆」。聯合報系資料照 分享 facebook

婚姻真的只適合有責任感、有同情心的人去經營，是個很苦的差事。平凡如我者還是獨善其身比較好。

朋友老是看我可憐說「老了要有老伴」，我舉雙手反對。我只聽過羅密歐茱麗葉因為父母反對而殉情，沒聽過阿公阿嬤因子女反對而殉情吧！

純純的愛在五十歲以後是不存在的，五十歲以後的感情太複雜了，有子女的壓力、生活的壓力、財務的壓力、輿論的壓力、朋友的壓力，又沒了荷爾蒙，還是別搞年輕的事吧！

我有個白人鄰居今年七十了，以前是警察，現在還高大英挺，對我百般示好，跟我說他至少還可以給我十年好時光，我婉拒了，因為還有幾年好日子過只有上帝才知道。

果然不到兩個月吧，他診斷出罹患攝護腺癌，我還送他跑了醫院兩次。好加在，萬一如果……，我豈不要做特別護士？

我堅持的原則不多，但我堅持五十以後不找老伴，以免變成「老絆」。