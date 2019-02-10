春節最慘！他過年拜訪女友父母 才驚覺戴了整年綠帽

2019-02-10 09:26 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友趁著過年到女友家拜訪，才驚覺自己是小王，戴了一整年的綠帽。 本報系資料照／記者蔡容喬攝影(示意圖非文中人物) 分享 facebook 新年不好過！一名男網友和女友穩定交往中，希望在過年的時候能到女友家拜訪長輩，沒想到卻被百般推託，最後雖然有如願到女友家，但女友爸媽卻態度相當冷淡，最後在女友妹妹告知下，才知道自己是第三者，早就戴了一年的綠帽，網友紛紛留言「超誇張」。

原PO在《Dcard》發文說，自己有個交往一年的女友，各方面都很契合，雖然時間不長但已經有了想結婚的念頭，因此這次過年主動提出去對方家裡拜訪，但女友卻面有難色，找藉口推託，最後在原PO的堅持下才在初二拜訪聚會。

到女友家後，對方家人反應很奇怪，沒有歡迎的感覺但也沒有很討厭，吃飯的過程中只有簡單問了學歷、工作等基本問題，卻完全沒有提到交往或是以後打算的事，有種只是對待普通朋友的感覺。

結果女友妹妹在他離開後傳了封簡訊給原PO，表示今天的狀況實在看不下去，並坦言女友已經有了未婚夫，而且是已經交往五年的對象，雙方家長已經見面的關係，本來女友爸媽不知道女兒劈腿，是因為原PO堅持要拜訪，拗不過才和爸媽坦言，甚至請他們配合演出，妹妹當初是因為看到姐姐與現在未婚夫分手很難過，所以介紹姐姐和原PO認識，沒想到後來他們復合，但卻同時劈腿，原PO得知真相後大喊「原本以為遇到真愛了，沒想到又是一場騙局！」

最後原PO還補充說，這件事情爆發後，女友未婚夫友人曾目睹他和女友在一起的樣子，女友因此和未婚夫鬧翻，反過來求PO別離開她，原PO拒絕後，還遭威脅要散佈2人床照，原PO無奈說「現在才看清她是瘋女人呵呵」，網友看到文章後也紛紛留言「根本八點檔」、「超誇張」、「這女的也很厲害，讓兩個男的都想娶她」、「不知道是否創作，但這種女生還真的不少」。