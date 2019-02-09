最慘過年！春節拜訪女友父母 驚覺自己戴綠帽

2019-02-09 13:21 聯合新聞網 綜合報導



男網友到女方家中拜年，才驚覺自己戴了綠帽。示意圖／Ingimage 分享 facebook

過年到女友家見父母，不料卻發現自己戴綠帽？一名男網友便在網上透露自己的悲慘境遇，讓網友們義憤填膺，為他感到不平。

這名男網友在《Dcard》發文表示他透過學妹，也是女友的妹妹，認識女友。交往時間雖然只有一年不算很長，但因為他已經有了想結婚的念頭，因此便在今年過年主動提出想見女友爸媽的要求，沒想到女友卻是面有難色，不斷推託。在原po的堅持之下，女友才同意讓他初二時跟她回家看看。

但是到了女方家後，對方家長的態度卻很冷淡，既不歡迎也沒有討厭，就像對待一個普通到家裡來玩的朋友一樣，簡單問著諸如學歷、工作之類的問題，完全沒有提及交往和對於未來的打算。這名網友原先也不以為意，怎知回到家後卻接到女友妹妹的電話，表示「看不下去」姊姊隱瞞已有未婚夫的事實，因此決定聯絡原po告知真相。

原來女方原本早已有交往五年的未婚夫，之前因為和未婚夫分手心情低落，才經由妹妹的介紹認識該名網友，沒想到後來復合後又繼續劈腿原po。這次眼看原po堅持到家裡，才和父母坦承，並請他們配合演戲。男網友得知真相後崩潰表示自己「以後很難再相信愛情了」。

對此，網友們除了安慰原po，也替他感到憤憤不平，建議原po「玩回去」，在婚禮當天和未婚夫的家人攤牌。然而這件事看似完結，沒想到後來原po又補充了後續表示，女方未婚夫父親的朋友目睹他們2人在一起，女友因此與未婚夫鬧翻，反過來求該名網友不要離開，甚至威脅若離開要在網路散佈兩人的床照，讓原PO無奈說「現在才看清她是瘋女人呵呵」。看到這樣的後續，網友紛紛表示女方非常荒謬，連用「狂」字形容。