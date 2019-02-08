她哺乳到一半 外婆當眾掀哺乳巾：都生過了 還怕人看

2019-02-08 20:09 聯合新聞網 綜合報導



一女網友哺乳時，外婆硬掀開哺乳巾來看，並補上一句「都已經生小孩了，還在怕別人看什麼啦」。圖片來源／ingimage 分享 facebook 無論哪個年齡層，總會因對事物處理方式不同，產生「代溝」。有一女網友在「爆怨公社」po文抱怨過年期間跟老公帶小朋友回外婆家，小朋友肚子餓討奶吃，外婆居然當著眾人面前說「妳不是有奶？掏啊~就掏給小孩喝啊」，不僅如此，原po哺乳時，她還硬掀開哺乳巾來看，並補上一句「都已經生小孩了，還在怕別人看什麼啦」，讓原po傻眼又生氣，「身體是我的，我不能注重我的隱私嗎」？

原po表示，初三跟先生帶著2位小朋友去外婆家過年，當親戚在客廳聊天時，二寶哭著說要喝奶，外婆竟當場說：「妳不是有奶？掏啊~就掏給小孩喝啊」，原po當場以為聽錯，忙回說：「我去後面餵」。餵完奶後，外婆還追問她剛才是不是不好意思掏奶，她只能傻眼笑著回外婆說在後面廚房餵就好。

到了晚餐時間，原po陪大寶在後面廚房跟親戚們一起吃飯，順便哺乳二寶。沒多久外婆也到廚房，看到她用哺乳巾餵奶，問她說「幹嘛用那個餵奶？這樣會遮到二寶鼻子不能呼吸」，她告知外婆會注意的。不過，外婆還是一直碎碎念著「餵個奶而已，幹嘛遮遮掩掩的」。當她哺乳到一半，外婆當著眾多親戚的面前，直接掀開哺乳巾，只是要確認哺乳巾有沒有遮住二寶鼻子，掀完後又補一句「都已經生小孩了，還在怕別人看什麼啦」。

原po當下傻眼又生氣，「難道生過小孩，媽媽的身體就能隨便給別人看了，身體是我的，我不能注重我的隱私嗎」。原po表示她真的很討厭重男輕女很嚴重的長輩，「難怪家族裡面的兄弟姐妹們，都沒有人要結婚」。

網友看完po文後一面倒的支持原po「也太沒水準了吧」、「倚老賣老的長輩」、「太扯了」，有網友留言說「也太沒文化了，自己以前可以掀衣哺乳，不代表可以掀別人衣看哺乳」。有相似經驗的網友也分享說「這就跟我婆婆直接不敲門進房間，欣賞我擠奶、餵奶的狀態一樣可惡」，更多的網友質問原po「你老公呢？沒出來緩頰嗎，怎麼放你一個人面對」，也建議原po「要適度反應這樣做讓你覺得很不舒服，頂嘴也可以是方式之一」。